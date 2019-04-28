Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннес УЛФ
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
КФУМ
0'
0:1
17' Гол
Moses Mawa
18'
23
Хейгре
Пол
4
Axel
Kryger
16
Хейккиля
Тапио
22
Богданович
Ясмин
17
Ingvald
Halgunset
15
Vegard
Oestraat
Erlien
8
Лаасконен
Йоханнес
7
Simon
Colina
9
Угвуаду
Оньекачи
30
Kent
Haavard
Eriksen
10
Sanel
Kapidzic
12
Knut-Andre
Skjaerstein
3
Dadi
Dodou
Gaye
28
Emmanuel
Troudart
33
Хаммер
Йорген
31
Брикс
Кристиан
7
Robin
Rasch
18
Эбю
Олав
26
Lars
Olden
Larsen
8
Сортевик
Стиан
9
Abdul-Basit
Agouda
11
Moses
Mawa
Саннес УЛФ
4-4-2
КФУМ
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Moses Mawa

Предыдущие игры

Саннес УЛФ Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Саннес УЛФ 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Саннес УЛФ
Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Викинг 5:1 Саннес УЛФ Левангер 3:4 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Осане 0:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Саннес УЛФ Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Викинг Ерв 1:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса
КФУМ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
КФУМ 2:1 Нест-Сотра Конгсвингер 0:0 КФУМ КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ
Осане 1:3 КФУМ КФУМ 1:2 Осане Фредрикстад 1:1 КФУМ КФУМ 3:0 Фредрикстад КФУМ 3:1 Эгерсунд Волеренга-2 1:3 КФУМ КФУМ 1:1 Брюне КФУМ 1:0 Вард Хёугесунн Схьёрдал-Блинк 1:2 КФУМ КФУМ 2:0 Нардо Хьельсос 0:0 КФУМ КФУМ 3:1 Флеккерёй Скейд 2:3 КФУМ КФУМ 0:2 Арендал Хёдд 2:1 КФУМ КФУМ 0:1 Браттвог

Последние игры между собой

Саннес УЛФ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
КФУМ 1:3 Саннес УЛФ Первый дивизион Саннес УЛФ 6:2 КФУМ Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Саннефьёрд 5 2 3 0 9 - 6 9
3. Улленсакер-Киса 0:0 5 2 2 1 12 - 3 8
4. Конгсвингер 0:0 5 2 2 1 3 - 1 8
5. Рёуфосс 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6. Старт 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Саннес УЛФ 0:0 5 1 4 0 3 - 1 7
8. Ерв 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Скейд 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Согндаль 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Нест-Сотра 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
12. КФУМ 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Хам-Кам 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стрёммен 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
15. Тромсдален 0:0 4 0 2 2 4 - 13 2
16. Нутодден 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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