Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннес УЛФ
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Санднес
КФУМ
0:1
17' ГолMoses Mawa
23
Хейгре
Пол
- Основной состав
-
23 Хейгре ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Ход матча
17'
0:1
Предыдущие игры
Саннес УЛФ Последние 20 матчей: +6 =8 -6Саннес УЛФ 2:0 Старт Стрёммен 0:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Саннес УЛФ
Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Викинг 5:1 Саннес УЛФ Левангер 3:4 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Осане 0:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Саннес УЛФ Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Викинг Ерв 1:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса
КФУМ Последние 20 матчей: +10 =4 -6КФУМ 2:1 Нест-Сотра Конгсвингер 0:0 КФУМ КФУМ 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 КФУМ
Последние игры между собой
Саннес УЛФ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
КФУМ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|3.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|5
|2
|2
|1
|12 - 3
|8
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|5.
|Рёуфосс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Саннес УЛФ
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Ерв
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Скейд
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Согндаль
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Нест-Сотра
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|КФУМ
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стрёммен
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 13
|2
|16.
|Нутодден
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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