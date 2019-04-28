Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Улленсакер-Киса
0'
11' Желтая карточка
 16'
1
Фей
Рензе
68
Elmin
Nurkic
3
Daniel
Arrocha
26
Izuchukwu
Anthony
5
Bjarte
Haugsdal
4
Jonas
Hestetun
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
6
Peter
Soerensen
Nergaard
10
Alexander
Dang
7
Jo
Sondre
Aas
77
Marcus
Mehnert
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
17
Lars
Mogstad
Ranger
20
Сундли
Мортен
26
Espen
Garnaas
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
21
Sebastian
Remme
Berge
14
Ole
Andreas
Nesset
19
Хансен
Кристоффер
Нест-Сотра
3-4-1-2
Улленсакер-Киса
4-3-3

Ход матча

11'
 

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =4 -8
КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс
Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:2 Ерв
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Левангер Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 0:3 Улленсакер-Киса Первый дивизион Улленсакер-Киса 2:2 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 1:1 Улленсакер-Киса Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Саннефьёрд 5 2 3 0 9 - 6 9
3. Улленсакер-Киса 0:0 5 2 2 1 12 - 3 8
4. Конгсвингер 0:0 5 2 2 1 3 - 1 8
5. Рёуфосс 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6. Старт 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Саннес УЛФ 0:0 5 1 4 0 3 - 1 7
8. Ерв 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Скейд 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Согндаль 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Нест-Сотра 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
12. КФУМ 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Хам-Кам 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стрёммен 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
15. Тромсдален 0:0 4 0 2 2 4 - 13 2
16. Нутодден 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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