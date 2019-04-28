Норвегия: Первый дивизион 2019
Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Ааготнес
Улленсакер-Киса
68
Elmin
Nurkic
- Основной состав
- Вратарь
-
68 Elmin NurkicЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
Ход матча
11'
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =4 -8КФУМ 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс
Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:2 Ерв
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +7 =5 -8Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса
Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Левангер Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|3.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|5
|2
|2
|1
|12 - 3
|8
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|5.
|Рёуфосс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Саннес УЛФ
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Ерв
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Скейд
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Согндаль
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Нест-Сотра
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|КФУМ
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стрёммен
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 13
|2
|16.
|Нутодден
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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