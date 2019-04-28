Норвегия: Типпелиген 2019

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Стрёмсгодсет
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Кристиансунд
0'
0:1
6' Гол
Кастрати Фламур
16'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
39
Саетра
Ларс
3
Парр
Джонатан
11
Токстад
Кристоффер
29
Силла
Якуба
8
Johan
Hove
7
Стенгель
Херман
30
Абделлауйе
Мостафа
90
Пеллегрино
Амаль
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
4
Christophe
Psyche
6
Andreas
Hopmark
3
Christoffer
Aasbak
21
Диоп
Амиду
14
Jesper
Isaksen
13
Bendik
Bye
10
Каллудра
Лиридон
7
Torgil
Oewre
Gjertsen
11
Кастрати
Фламур
Стрёмсгодсет
4-4-2
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Кастрати Фламур

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн
Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга
Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Бранн Стабек 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Волеренга 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Тромсё

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 5 3 2 0 11 - 7 11
2. Одд 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Викинг 0:0 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Хёугесунн 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Волеренга 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
8. Кристиансунд 1:0 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Бранн 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Стрёмсгодсет 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Лиллестрём 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Мьёндален 5 1 2 2 9 - 11 5
13. Стабек 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Тромсё 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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