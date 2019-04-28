Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Мариенлист
Кристиансунд
0:1
6' ГолКастрати Фламур
39
Саетра
Ларс
29
Силла
Якуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Bendik ByeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +6 =7 -7Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн
Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн
Кристиансунд Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кристиансунд 0:0 Ранхейм Одд 2:0 Кристиансунд Бранн 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 2:0 Волеренга
Викинг 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Олесунн Динамо-Брест 0:0 Кристиансунд Согндаль 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Хёдд Кристиансунд 1:3 Бранн Ранхейм 2:3 Кристиансунд Мольде 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 1:0 Юргорден Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Бранн Стабек 0:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Волеренга 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 5:1 Тромсё
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кристиансунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|2.
|Одд
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Викинг
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Хёугесунн
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|Кристиансунд
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Бранн
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Мьёндален
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|Стабек
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Тромсё
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
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