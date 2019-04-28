Норвегия: Первый дивизион 2019

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Стрёммен
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Хам-Кам
0' 15'
30
Marius
Berntzen
3
Victor
Grodaas
16
John
Olav
Norheim
4
Kristian
Jahr
5
Бьорккьяер
Сверре
20
Mats
Andre
Kaland
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
7
Mahmoud
Al
Laham
18
Andreas
Hellum
9
Sivert
Gussiaas
12
Яросиньски
Лукаш
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Феро
Одмар
13
Ruben
Alegre
Guerro
3
Benjamin
Blinderen
Gleditsch
9
Jonas
Enkerud
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
10
Emil
Sildnes
18
Менди
Жан
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
Стрёммен
4-4-2
Хам-Кам
4-4-1-1

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Саннес УЛФ Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса
Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:6 Конгсвингер
Хам-Кам Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам
Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Ерв 2:3 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Викинг

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Стрёммен 3:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 3:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 6:1 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 1:1 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 2:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:4 Хам-Кам Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Саннефьёрд 5 2 3 0 9 - 6 9
3. Улленсакер-Киса 0:0 5 2 2 1 12 - 3 8
4. Конгсвингер 0:0 5 2 2 1 3 - 1 8
5. Рёуфосс 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6. Старт 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Саннес УЛФ 0:0 5 1 4 0 3 - 1 7
8. Ерв 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Скейд 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Согндаль 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Нест-Сотра 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
12. КФУМ 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Хам-Кам 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стрёммен 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
15. Тромсдален 0:0 4 0 2 2 4 - 13 2
16. Нутодден 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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