Норвегия: Первый дивизион 2019
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
-
22 Simen Melby
-
-
15 Jake Martin
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
18 Менди ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Charles Ezeh
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Рёуфосс 1:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Саннес УЛФ Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса
Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:6 Конгсвингер
Хам-Кам Последние 20 матчей: +9 =1 -10Нест-Сотра 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Тромсдален Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам
Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Ерв 2:3 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Викинг
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Хам-Кам: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|3.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|5
|2
|2
|1
|12 - 3
|8
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|5.
|Рёуфосс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Саннес УЛФ
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Ерв
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Скейд
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Согндаль
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Нест-Сотра
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|КФУМ
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стрёммен
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 13
|2
|16.
|Нутодден
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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