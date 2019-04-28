Норвегия: Первый дивизион 2019

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Скейд
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Тромсдален
0' 17'
30
Idar
Nordby
Lysgaard
19
Ahmed
El-Amrani
18
Fredrik
Tobias
Berglie
4
Kim
Eugen
Skogsrud
5
Tom
Even
Skogsrud
7
Hassan
Mohamed
Yousef
6
Mohammed
Mahnin
16
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
3
Stian
Pettersen
II
9
David
Tavakoli
10
Mesut
Can
12
Teodor
Nilsen
3
Andreas
Arntzen
4
Thomas
Braaten
18
Henrik
Breimyr
11
Haavard
Lysvoll
7
Haakon
Kjaeve
8
Бендиксен
Томас
9
Tomas
Kristoffersen
66
Andreas
Loevland
71
Lars
Henrik
Andreassen
10
Люсволл
Вегард
Скейд
4-3-3
Тромсдален
4-5-1

Предыдущие игры

Скейд Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам
Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд Скейд 2:3 КФУМ Вард Хёугесунн 1:3 Скейд Скейд 3:1 Схьёрдал-Блинк Нардо 1:0 Скейд Скейд 4:2 Хьельсос Скейд 3:1 Флеккерёй Брюне 3:1 Скейд
Тромсдален Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален
Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн Левангер 1:2 Тромсдален Тромсдален 4:2 Нутодден Флурё 1:0 Тромсдален Тромсдален 3:2 Стрёммен

Последние игры между собой

Скейд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Тромсдален: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Тромсдален 0:2 Скейд Второй дивизион Скейд 1:2 Тромсдален Второй дивизион Скейд 0:6 Тромсдален Второй дивизион Тромсдален 3:2 Скейд Второй дивизион
Тромсдален 3:3 Скейд Адекколига Скейд 2:0 Тромсдален Адекколига Скейд 0:2 Тромсдален Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Саннефьёрд 5 2 3 0 9 - 6 9
3. Улленсакер-Киса 0:0 5 2 2 1 12 - 3 8
4. Конгсвингер 0:0 5 2 2 1 3 - 1 8
5. Рёуфосс 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6. Старт 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Саннес УЛФ 0:0 5 1 4 0 3 - 1 7
8. Ерв 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Скейд 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Согндаль 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Нест-Сотра 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
12. КФУМ 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Хам-Кам 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стрёммен 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
15. Тромсдален 0:0 4 0 2 2 4 - 13 2
16. Нутодден 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nordre Asen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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