Норвегия: Первый дивизион 2019
Скейд
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Nordre Asen
Тромсдален
10
Mesut
Can
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Mesut CanНападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Jonathan Hill
Предыдущие игры
Скейд Последние 20 матчей: +12 =2 -6Олесунн 4:2 Скейд Скейд 0:0 Ерв Нутодден 1:1 Скейд Скейд 1:0 Хам-Кам
Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд Скейд 2:3 КФУМ Вард Хёугесунн 1:3 Скейд Скейд 3:1 Схьёрдал-Блинк Нардо 1:0 Скейд Скейд 4:2 Хьельсос Скейд 3:1 Флеккерёй Брюне 3:1 Скейд
Тромсдален Последние 20 матчей: +7 =4 -9Тромсдален 3:3 Саннефьёрд Тромсдален 0:8 Улленсакер-Киса Хам-Кам 2:1 Тромсдален Тромсё 1:2 Тромсдален
Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн Левангер 1:2 Тромсдален Тромсдален 4:2 Нутодден Флурё 1:0 Тромсдален Тромсдален 3:2 Стрёммен
Последние игры между собой
Скейд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Тромсдален: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|3.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|5
|2
|2
|1
|12 - 3
|8
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|5.
|Рёуфосс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Саннес УЛФ
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Ерв
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Скейд
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Согндаль
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Нест-Сотра
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|КФУМ
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стрёммен
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 13
|2
|16.
|Нутодден
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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