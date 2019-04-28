Норвегия: Типпелиген 2019
Ранхейм
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: EXTRA Arena
Викинг
1:0
9' ГолРегиниуссен Мадс
15
Erik
Toenne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
9'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Ранхейм Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё
Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Одд 2:0 Ранхейм
Викинг Последние 20 матчей: +12 =2 -6Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд
Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Саннес УЛФ Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Олесунн 1:3 Викинг Викинг 2:4 Тромсдален Флурё 3:2 Викинг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|2.
|Одд
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Викинг
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Хёугесунн
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|Кристиансунд
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Бранн
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Мьёндален
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|Стабек
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Тромсё
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
Загрузка...