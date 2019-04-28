Норвегия: Типпелиген 2019

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Ранхейм
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Викинг
0'
1:0
9' Гол
Региниуссен Мадс
17'
1
Even
Barli
2
Joergen
Oeveraas
3
Daniel
Kvande
4
Фуру
Ивар
15
Erik
Toenne
23
Adria
Mateo
Lopez
11
Eirik
Valla
Doennem
7
Региниуссен
Мадс
10
Сторфлор
Эйвинн
9
Michael
Karlsen
26
Ola
Solbakken
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
28
Kristian
Thorstvedt
27
Фридйонссон
Самуэль
20
Ylldren
Ibrahimaj
7
Бютюки
Зюмер
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
Ранхейм
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

9'
Региниуссен Мадс
(Сторфлор Эйвинн)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Ранхейм Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кристиансунд 0:0 Ранхейм Ранхейм 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё
Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Одд 2:0 Ранхейм
Викинг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Одд 1:0 Викинг Викинг 2:1 Бранн Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд
Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Саннес УЛФ Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Олесунн 1:3 Викинг Викинг 2:4 Тромсдален Флурё 3:2 Викинг
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 5 3 2 0 11 - 7 11
2. Одд 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Викинг 0:0 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Хёугесунн 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Волеренга 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
8. Кристиансунд 1:0 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Бранн 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Стрёмсгодсет 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Лиллестрём 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Мьёндален 5 1 2 2 9 - 11 5
13. Стабек 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Тромсё 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EXTRA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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