Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Аараасен
Хёугесунн
13
Киппе
Фроде
21
Alex
Dyer
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Лейте Бруно
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +5 =9 -6Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём
Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Русенборг Бранн 1:1 Лиллестрём
Хёугесунн Последние 20 матчей: +10 =1 -9Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн
Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 2:1 Хёугесунн
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 12, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 12, поражения: 5
Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Хёугесунн Типпелиген Лиллестрём 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген Лиллестрём 2:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Кубок НМ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|2.
|Одд
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Викинг
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Хёугесунн
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|Кристиансунд
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Бранн
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Мьёндален
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|Стабек
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Тромсё
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
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