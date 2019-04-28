Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Хёугесунн
0' 16'
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
4
Tobias
Sahlquist
13
Киппе
Фроде
5
Simen
Rafn
7
Густавссон
Даниэль
23
Daniel
A.
Pedersen
21
Alex
Dyer
15
Erik
Naesbak
Brenden
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
10
Ольсен
Томас
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
5
Хансен
Беньямин
2
Бергквист
Даг
22
Стёлос
Александер
14
Torbjoern
Kallevaag
8
Тронстад
Сондре
6
Воге-Нильсен
Йоаким
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
17
Ibrahima
Wadji
Лиллестрём
4-4-1-1
Хёугесунн
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Лиллестрём 0:2 Мольде Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Ранхейм Стабек 1:1 Лиллестрём
Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Русенборг Бранн 1:1 Лиллестрём
Хёугесунн Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Хёугесунн 3:0 Стабек Ранхейм 0:2 Хёугесунн Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн
Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 2:1 Хёугесунн

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 5, ничьи: 12, поражения: 3
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 12, поражения: 5
Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:2 Хёугесунн Типпелиген
Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 3:0 Хёугесунн Типпелиген Лиллестрём 0:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Лиллестрём Типпелиген Хёугесунн 2:0 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 5:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:3 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 1:1 Хёугесунн Типпелиген Лиллестрём 2:2 Хёугесунн Товарищеские матчи Лиллестрём 2:0 Хёугесунн Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 5 3 2 0 11 - 7 11
2. Одд 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Викинг 0:0 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Хёугесунн 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Волеренга 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
8. Кристиансунд 1:0 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Бранн 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Стрёмсгодсет 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Лиллестрём 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Мьёндален 5 1 2 2 9 - 11 5
13. Стабек 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Тромсё 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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