США: МЛС 2019
Монреаль Импакт
1:0
Конец матча
Стадион: Сапуто
Чикаго Файр
78' Желтая карточкаСанья Бакари
1:0
83' ГолOmar Browne
90' Желтая карточкаКаппелхоф Йохан
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
22
Райтала
Юкка
32
Азира
Майкл
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
-
33 Санья БакариЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Omar Browne
-
Главный тренер: Гард Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Diego CamposЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
Ход матча
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =5 -6Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт
Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =6 -10Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр
Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:1 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Монреаль Импакт
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|3.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Торонто
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|2
|6
|1
|11 - 12
|12
|8.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|11.
|Цинциннати
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|25 - 7
|22
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|3.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|5.
|Хьюстон Динамо
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|0:0
|9
|3
|3
|3
|17 - 15
|12
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|12.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|2
|7
|12 - 24
|2
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