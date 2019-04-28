США: МЛС 2019

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Монреаль Импакт
1:0
Конец матча

Стадион:
Чикаго Файр
0'
78' Желтая карточка
Санья Бакари
1:0
83' Гол
Omar Browne
90' Желтая карточка
Каппелхоф Йохан
90'+7
1
Буш
Ивен
33
Санья
Бакари
5
Диалло
Закария
22
Райтала
Юкка
3
Ловиц
Дэниел
32
Азира
Майкл
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
27
Clement
Bayiha
37
Maximiliano
Nicolas
Urruti
18
Оквонкво
Орджи
1
David
Ousted
17
Diego
Campos
4
Каппелхоф
Йохан
31
Швайнштайгер
Бастиан
25
Jorge
Corrales
6
Маккарти
Дакс
14
Djordje
Mihailovic
9
Charles
Sapong
20
Гайтан
Николас
10
Катай
Александар
23
Николич
Неманья
Монреаль Импакт
4-3-3
Чикаго Файр
4-2-3-1

Ход матча

40'
Omar Browne
Clement Bayiha
 
65'
Новийо Арри
Оквонкво Орджи
 
75'
 
Франковски Пшемыслав
Николич Неманья
78'
Санья Бакари
 
83'
Omar Browne
1:0
88'
 
Cristian Martinez VIII
Diego Campos
88'
 
Brandt Bronico
Маккарти Дакс
89'
Кабрера Виктор
Maximiliano Nicolas Urruti
 
90'
 
Каппелхоф Йохан

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт
Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр
Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр МЛС
Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 4:3 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:0 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Чикаго Файр МЛС Монреаль Импакт 1:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 2:2 Монреаль Импакт МЛС Чикаго Файр 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:1 Монреаль Импакт МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 10 5 3 2 13 - 9 18
2. Монреаль Импакт 10 5 2 3 12 - 14 17
3. Филадельфия Юнион 9 4 2 3 13 - 10 14
4. Торонто 7 4 1 2 19 - 13 13
5. Коламбус Крю 10 4 1 5 8 - 11 13
6. Орландо Сити 9 3 3 3 13 - 14 12
7. Нью-Йорк Сити 9 2 6 1 11 - 12 12
8. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
9. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
10. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 2 4 9 - 9 8
11. Цинциннати 9 2 2 5 8 - 14 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 2 6 10 - 19 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 25 - 7 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 6 1 1 13 - 7 19
3. Сиэтл Саундерс 8 5 2 1 17 - 11 17
4. Даллас 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Хьюстон Динамо 7 5 1 1 15 - 8 16
6. Миннесота Юнайтед 0:0 9 3 3 3 17 - 15 12
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
10. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
11. Ванкувер Уайткэпс 9 1 3 5 7 - 12 6
12. Колорадо Рэпидс 9 0 2 7 12 - 24 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Монреаль Импакт делает замену. Clement Bayiha уходит с поля, а Omar Browne выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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