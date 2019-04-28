Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
3:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Русенборг
0'
1:0
2' Гол
Габриэльсен Рубен
7' Желтая карточка
Харальдсейд Кристоффер
2:0
13' Гол
Эйкрем Магнус
3:0
27' Гол
Эйкрем Магнус
43'
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
5
Форрен
Вегард
4
Габриэльсен
Рубен
11
Martin
Ellingsen
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
99
Квоеме
Охи
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
8
Конрадсен
Андрес
15
Трондсен
Андерс
10
Хелланн
Поль-Андре
9
Бендтнер
Никлас
28
Адегбенро
Самуэль
Мольде
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

Ход матча

2'
Габриэльсен Рубен
(Эурснес Фредрик)
1:0
7'
Харальдсейд Кристоффер
 
13'
Эйкрем Магнус
(Кнутсон Эрлинг)
2:0
27'
Эйкрем Магнус
(Хестад Эйрик)
3:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек
Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08
Русенборг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг
Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг Орхус 3:2 Русенборг Русенборг 0:2 Славия Прага РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Русенборг 0:1 Селтик Русенборг 1:1 Будё-Глимт Старт 0:1 Русенборг Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург Русенборг 3:1 Одд Русенборг 2:1 Старт Бранн 1:2 Русенборг

Последние игры между собой

Мольде: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Русенборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Русенборг 0:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген
Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 3:0 6 4 1 1 15 - 5 13
2. Одд 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Будё-Глимт 5 3 1 1 11 - 9 10
4. Викинг 5 3 0 2 8 - 7 9
5. Бранн 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Хёугесунн 5 2 1 2 8 - 5 7
7. Волеренга 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Лиллестрём 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Стабек 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
11. Кристиансунд 6 2 1 3 6 - 8 7
12. Стрёмсгодсет 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Мьёндален 5 1 2 2 9 - 11 5
14. Ранхейм 5 1 1 3 7 - 8 4
15. Тромсё 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Русенборг 0:3 5 0 2 3 2 - 9 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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