Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
2' ГолГабриэльсен Рубен
7' Желтая карточкаХаральдсейд Кристоффер
2:0
13' ГолЭйкрем Магнус
3:0
27' ГолЭйкрем Магнус
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Ход матча
2'
13'
2:0
27'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =6 -3Лиллестрём 0:2 Мольде Будё-Глимт 3:2 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Мольде 3:0 Стабек
Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08
Русенборг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг Русенборг 1:1 Одд Будё-Глимт 2:0 Русенборг
Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг Орхус 3:2 Русенборг Русенборг 0:2 Славия Прага РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Русенборг 0:1 Селтик Русенборг 1:1 Будё-Глимт Старт 0:1 Русенборг Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург Русенборг 3:1 Одд Русенборг 2:1 Старт Бранн 1:2 Русенборг
Последние игры между собой
Мольде: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Русенборг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Русенборг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Русенборг Кубок НМ Мольде 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Мольде Типпелиген Русенборг 3:4 Мольде Кубок НМ Русенборг 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:2 Русенборг Типпелиген Мольде 1:2 Русенборг Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|2.
|Одд
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Будё-Глимт
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|4.
|Викинг
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Бранн
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|6.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Лиллестрём
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Стабек
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|11.
|Кристиансунд
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|12.
|Стрёмсгодсет
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Мьёндален
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|14.
|Ранхейм
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|15.
|Тромсё
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Русенборг
|0:3
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
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