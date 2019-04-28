США: МЛС 2019

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Сиэтл Саундерс
1:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
1:0
1' Гол
Моррис Джордан
1:1
4' Гол
Вела Карлос
10' Желтая карточка
Ким Ки-Хи
18' Желтая карточка
Mark Anthony Kaye
42' Желтая карточка
Tristan Blackmon
59' Желтая карточка
Лодейро Николас
66'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
21
Делем
Жорди
7
Рольдан
Кристиан
19
Шипп
Харри
10
Лодейро
Николас
70
Handwalla
Bwana
13
Моррис
Джордан
1
Миллер
Тайлер
27
Tristan
Blackmon
25
Walker
Zimmerman
4
Eddie
Segura
2
Jordan
Harvey
14
Mark
Anthony
Kaye
20
Eduard
Atuesta
7
Latif
Blessing
10
Вела
Карлос
21
Christian
Ramirez
II
9
Diego
Rossi
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

1'
Моррис Джордан
1:0
4'
1:1
Вела Карлос
10'
Ким Ки-Хи
 
18'
 
Mark Anthony Kaye
42'
 
Tristan Blackmon
46'
 
Lee Nguyen
Tristan Blackmon
59'
Лодейро Николас
 

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 10 5 2 3 13 - 10 17
2. Монреаль Импакт 10 5 2 3 12 - 14 17
3. Филадельфия Юнион 9 4 2 3 13 - 10 14
4. Торонто 7 4 1 2 19 - 13 13
5. Коламбус Крю 10 4 1 5 8 - 11 13
6. Орландо Сити 9 3 3 3 13 - 14 12
7. Нью-Йорк Сити 9 2 6 1 11 - 12 12
8. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
9. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
10. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 2 4 9 - 9 8
11. Цинциннати 9 2 2 5 8 - 14 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 2 6 10 - 19 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 6 1 1 13 - 7 19
3. Сиэтл Саундерс 1:1 9 5 3 1 18 - 12 18
4. Даллас 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Хьюстон Динамо 7 5 1 1 15 - 8 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
10. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
11. Ванкувер Уайткэпс 9 1 3 5 7 - 12 6
12. Колорадо Рэпидс 9 0 2 7 12 - 24 2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    59'
    Лодейро Николас получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Los Angeles FC делает замену. Tristan Blackmon уходит с поля, а Ли Нгуен выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Tristan Blackmon получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Mark-Anthony Kaye получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Ким Ки-Хи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Моррис Джордан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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