США: МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
1:1
Второй тайм: 66'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Лос-Анджелес
1:0
1' ГолМоррис Джордан
1:1
4' ГолВела Карлос
10' Желтая карточкаКим Ки-Хи
18' Желтая карточкаMark Anthony Kaye
42' Желтая карточкаTristan Blackmon
59' Желтая карточкаЛодейро Николас
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
20
Ким
Ки-Хи
11
Смит
Брэд
21
Делем
Жорди
19
Шипп
Харри
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
75 Danny Leyva
-
23 Henry Wingo
-
16 Alex Roldan
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Lee NguyenНападающий
-
-
18 Joshua Perez
-
26 Adrien Perez
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
1'
1:0
4'
1:1
10'
42'
59'
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +13 =2 -5Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Лос-Анджелес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|2.
|Монреаль Импакт
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|3.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Торонто
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|2
|6
|1
|11 - 12
|12
|8.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|11.
|Цинциннати
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|1:1
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|3.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|5.
|Хьюстон Динамо
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|12.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|2
|7
|12 - 24
|2
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