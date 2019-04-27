Сан-Паулу
1:0
Перерыв
Ботафого Рибейрао
10' Желтая карточкаЖонатан Морейра
12' Желтая карточкаJoao Paulo I
22' Желтая карточкаRodrigo Pimpao
1:0
41' ГолEwerthon VI
3
Bruno
VI
28
Че
Че
26
Igor
Gomes
39
Antony
22
Ewerthon
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
28 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
39 AntonyНападающий
- Нападающий
-
22 Ewerthon VIНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
16 Leo XV
-
-
11 Helio Junio
-
-
-
1 Jean V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Алан СантосПолузащитник
-
21 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Helerson
-
22 Rickson
-
19 Gustavo V
-
15 Gilson I
-
18 Igor Cassio
-
-
Ход матча
10'
12'
22'
41'
1:0
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас
Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Ред Булл Кампинас Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Понте-Прета 1:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сан-Бенту Сан-Паулу 0:1 Гуарани Асунсьон Сантос 2:0 Сан-Паулу Новоризонтину 0:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:1 Мирасол
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =6 -7Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза
Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:3 Куяба Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого-3 Ботафого-3 1:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:4 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:2 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:3 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Сан-Паулу Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:0 Сан-Паулу Серия A
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