  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Сан-Паулу
1:0
Перерыв
Ботафого Рибейрао
0'
10' Желтая карточка
Жонатан Морейра
12' Желтая карточка
Joao Paulo I
22' Желтая карточка
Rodrigo Pimpao
1:0
41' Гол
Ewerthon VI
23
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
28
Че
Че
25
Хадсон
Родригес
26
Igor
Gomes
39
Antony
7
Пато
Алешандре
22
Ewerthon
VI
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Жонатан
Морейра
5
Gustavo
Costa
8
Cicero
II
7
Wenderson
10
Joao
Paulo
I
9
Rodrigo
Pimpao
11
Erik
IV
Сан-Паулу
4-3-3
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1

Ход матча

10'
 
Жонатан Морейра
12'
 
Joao Paulo I
22'
 
Rodrigo Pimpao
41'
Ewerthon VI
(Antony)
1:0

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Палмейрас
Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Ред Булл Кампинас Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Понте-Прета 1:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сан-Бенту Сан-Паулу 0:1 Гуарани Асунсьон Сантос 2:0 Сан-Паулу Новоризонтину 0:3 Сан-Паулу Сан-Паулу 4:1 Мирасол
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза
Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:3 Куяба Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого-3 Ботафого-3 1:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сан-Паулу 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:1 Сан-Паулу Паулиста А1 Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:0 Сан-Паулу Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:4 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 3:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:2 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:3 Сан-Паулу Паулиста Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Сан-Паулу Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:0 Сан-Паулу Серия A
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кардосо Сильва Эвертон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Виана Пимпао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Joao Paulo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Жонатан Морейра получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...