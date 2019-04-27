Шапекоэнсе
1:0
Второй тайм: 71'
Интернасьональ
45' Желтая карточкаЭмерсон Рамос
1:0
45' ПенальтиEveraldo I
51' Желтая карточкаДуглас Силва
98
Tiepo
3
Gum
23
Дуглас
Силва
28
Русшел
Алан
83
Regis
77
Everaldo
I
6
Uendel
21
Camilo
III
19
Rodrigo
I
33
Густаво
23
Собис
Рафаэл
- Основной состав
-
98 TiepoВратарь
- Защитник
-
3 GumЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Русшел АланПолузащитник
- Полузащитник
-
83 RegisПолузащитник
-
77 Everaldo IНападающий
- Запасные игроки
-
95 Курзел ЭлиасВратарь
- Защитник
-
32 Роберто IVЗащитник
-
13 ЛоуренсиПолузащитник
-
18 AylonПолузащитник
-
19 Jose RenatoНападающий
- Нападающий
-
85 Tharlis
-
-
-
20 Augusto I
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
21 Camilo IIIПолузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Paraguaio
-
Ход матча
45'
45'
1:0
51'
66'
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе
Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано Аваи 1:0 Шапекоэнсе Марсильо Диас 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Унион Ла-Калера Шапекоэнсе 0:0 Фигейренсе Сан-Жозе-дус-Кампус 0:0 Шапекоэнсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино
Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе Палестино 0:1 Интернасьональ Авенида 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Кахиас Жувентуд 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Бразил де Пелотас Веранополис 1:1 Интернасьональ Сан-Жозе-дус-Кампус 2:0 Интернасьональ
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
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