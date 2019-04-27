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  3. Бразилия: Серия A
Шапекоэнсе
1:0
Второй тайм: 71'
Интернасьональ
0'
45' Желтая карточка
Эмерсон Рамос
1:0
45' Пенальти
Everaldo I
51' Желтая карточка
Дуглас Силва
71'
98
Tiepo
2
Eduardo
VI
3
Gum
23
Дуглас
Силва
6
Bruno
Pacheco
III
8
Marcio
Araujo
10
Кампаньяро
Густаво
28
Русшел
Алан
12
Diego
Torres
II
83
Regis
77
Everaldo
I
12
Marcelo
Lomba
2
Виейра
Бруно
Роберто
Хименес
20
Эмерсон
Рамос
6
Uendel
21
Camilo
III
19
Rodrigo
I
33
Густаво
99
William
Pottker
23
Собис
Рафаэл
17
Неилтон
Мейра
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Интернасьональ
4-3-3

Ход матча

45'
 
Эмерсон Рамос
45'
Everaldo I
1:0
51'
Дуглас Силва
 
54'
 
Jonatan Alvez
Camilo III
62'
 
Martin Sarrafiore
William Pottker
66'
Aylon
Русшел Алан
 
68'
Амарал Виллиам
Diego Torres II
 

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Коринтианс 2:0 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 1:0 Фигейренсе
Крисьюма 0:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Аваи Фигейренсе 3:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:0 Бруске Шапекоэнсе 3:2 Крисьюма Херсилиу Луж 2:3 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Тубарао Шапекоэнсе 1:2 Жоинвилль Крисьюма 0:1 Шапекоэнсе Миксто 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:1 Метрополитано Аваи 1:0 Шапекоэнсе Марсильо Диас 2:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:1 Унион Ла-Калера Шапекоэнсе 0:0 Фигейренсе Сан-Жозе-дус-Кампус 0:0 Шапекоэнсе
Интернасьональ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Интернасьональ 3:2 Палестино
Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе Палестино 0:1 Интернасьональ Авенида 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Кахиас Жувентуд 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Бразил де Пелотас Веранополис 1:1 Интернасьональ Сан-Жозе-дус-Кампус 2:0 Интернасьональ

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Интернасьональ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Шапекоэнсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A
Шапекоэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Шапекоэнсе Серия A
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Everaldo из команды Шапекоэнсе забивает с точки!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Эмерсон Рамос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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