  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Гремио
1:2
Конец матча
Сантос
0'
0:1
6' Гол
Саша Эдуардо
33' Желтая карточка
Майкон Тьяго
0:2
35' Гол
Felipe Jonatan
39' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
53' Желтая карточка
Матеус Энрике
56' Желтая карточка
Алисон II
69' Желтая карточка
Diego Pituca
1:2
90' Гол
Эвертон Соуза
90' Желтая карточка
Гонсалес Дерлис
90' Красная карточка
Гонсалес Дерлис
90'+5
1
Paulo
Victor
III
6
Лео
Гомеш
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
8
Майкон
Тьяго
14
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
11
Эвертон
Соуза
90
Андре
Филипе
1
Vanderlei
III
4
Виктор
Феррас
26
Агилар
Фелипе
6
Энрике
Густаво
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
30
Jean
Lucas
36
Felipe
Jonatan
21
Diego
Pituca
10
Сотельдо
Йеферсон
41
Jean
Mota
27
Саша
Эдуардо
Гремио
4-2-3-1
Сантос
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Саша Эдуардо
(Jean Lucas)
33'
Майкон Тьяго
 
35'
0:2
Felipe Jonatan
39'
Каннеманн Вальтер
 
46'
 
Алисон II
Jean Mota
52'
Тарделли Диего
Alisson II
 
53'
Матеус Энрике
 
56'
 
Алисон II
60'
Луан
Jean Pyerre
 
67'
 
Гонсалес Дерлис
Саша Эдуардо
69'
 
Diego Pituca
74'
Визеу Фелипе
Кортез Бруно
 
82'
 
Карлос Санчес II
Jean Lucas
90'
Эвертон Соуза
(Майкон Тьяго)
1:2
90'
 
Гонсалес Дерлис
90'
 
Гонсалес Дерлис

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль
Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис Бразилия 0:0 Гремио Гремио 6:0 Авенида Кахиас 0:3 Гремио Гремио 4:0 Сан-Луиз Гремио 3:0 Жувентуд
Сантос Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама
Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Тигрес 3:0 Сантос Коринтианс 2:1 Сантос Атлас 1:0 Сантос Ред Булл Кампинас 0:0 Сантос Сантос 2:0 Ред Булл Кампинас Botafogo SP 4:0 Сантос Сантос 1:2 Некакса Сантос 0:1 Новоризонтину Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Коринтианс 0:0 Сантос

Последние игры между собой

Гремио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Сантос: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Сантос 0:0 Гремио Серия A Гремио 5:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Сантос Серия A
Сантос 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:2 Сантос Серия A Гремио 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:3 Гремио Серия A
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Felipe Jonatan бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Майкон Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...