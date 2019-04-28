0:1
6' ГолСаша Эдуардо
33' Желтая карточкаМайкон Тьяго
0:2
35' ГолFelipe Jonatan
39' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
53' Желтая карточкаМатеус Энрике
56' Желтая карточкаАлисон II
69' Желтая карточкаDiego Pituca
1:2
90' ГолЭвертон Соуза
90' Желтая карточкаГонсалес Дерлис
90' Красная карточкаГонсалес Дерлис
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
21
Jean
Pyerre
90
Андре
Филипе
30
Jean
Lucas
21
Diego
Pituca
41
Jean
Mota
27
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пепе КеплерЗащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Marinho II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Jean LucasПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Нападающий
-
41 Jean MotaНападающий
-
27 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
22 EversonВратарь
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Jobson III
-
-
11 Rodrygo
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
6'
0:1
33'
35'
0:2
53'
56'
60'
69'
90'
1:2
90'
90'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +13 =5 -2Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио Гремио 3:1 Росарио Сентраль
Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис Бразилия 0:0 Гремио Гремио 6:0 Авенида Кахиас 0:3 Гремио Гремио 4:0 Сан-Луиз Гремио 3:0 Жувентуд
Сантос Последние 20 матчей: +6 =4 -10Клуб Америка 1:0 Сантос Васко да Гама 2:1 Сантос Сантос 2:1 Керетаро Сантос 2:0 Васко да Гама
Монтеррей 4:0 Сантос Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Сантос 3:2 Тигрес Сантос 1:0 Коринтианс Сантос 0:0 Пачука Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Тигрес 3:0 Сантос Коринтианс 2:1 Сантос Атлас 1:0 Сантос Ред Булл Кампинас 0:0 Сантос Сантос 2:0 Ред Булл Кампинас Botafogo SP 4:0 Сантос Сантос 1:2 Некакса Сантос 0:1 Новоризонтину Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Коринтианс 0:0 Сантос
Последние игры между собой
Гремио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Сантос: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
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