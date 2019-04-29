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  3. Бразилия: Серия A
Флуминенсе
0:1
Конец матча
Гойяс
0'
65' Желтая карточка
Нино Хуан
86' Желтая карточка
Лусиано Невес
86' Желтая карточка
Leo Sena
88' Желтая карточка
Everaldo
0:1
89' Гол
Rafael Vaz
90' Желтая карточка
Matheus Ferraz
90'+6
39
Rodolfo
II
2
Жилберто
Жуниор
3
Matheus
Ferraz
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
5
Airton
I
8
Bruno
Silva
II
29
Аллан
Родригес
37
Everaldo
18
Лусиано
Невес
11
Jony
Gonzalez
Tadeu
I
2
Kevin
II
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
33
Yago
IV
13
Жефферсон
5
Geovane
II
20
Leo
Sena
89
Giovanni
Augusto
11
Майкл
Kayke
30
Leandro
Barcia
Флуминенсе
4-3-3
Гойяс
4-4-2

Ход матча

61'
Pedro Rodriguez V
Airton I
 
62'
 
Марсиньо Силва
Майкл
65'
Нино Хуан
 
75'
 
Ренато Сантос
Giovanni Augusto
81'
Leo I
Bruno Silva II
 
85'
 
Rafael Vaz
David Omar Rodriguez Barrera II
86'
Лусиано Невес
 
86'
 
Leo Sena
88'
Everaldo
 
89'
0:1
Rafael Vaz
90'
Хоао Педро
Нино Хуан
 
90'
Matheus Ferraz
 

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе
Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста Бангу 0:2 Флуминенсе Васко да Гама 1:0 Флуминенсе Фламенго 0:1 Флуминенсе Ривер 0:5 Флуминенсе Васко да Гама 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Мадурейра
Гойяс Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс
Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила-Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Регатас Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 0:1 Гойяс Гойяс 2:0 Вила-Нова Гойяс 1:0 Ново-Оризонти Гояния 0:3 Гойяс

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гойяс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Флуминенсе 3:0 Гойяс Кубок Гойяс 2:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 1:2 Флуминенсе Серия A
Гойяс 0:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 2:1 Гойяс Копа Судамерикана Флуминенсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 1:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Флуминенсе 2:1 Гойяс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Флуминенсе Серия A Гойяс 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:4 Гойяс Серия A Флуминенсе 1:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:2 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:0 Флуминенсе Серия A
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Matheus Ferraz получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Флуминенсе делает замену. Нино Хуан уходит с поля, а Joao Pedro выходит на его замену.
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Rafael Vaz бьет в цель!
  • Желтая карточка
    88'
    Everaldo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    86'
    Leo Sena получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    86'
    Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Гойас делает замену. David Duarte уходит с поля, а Rafael Vaz выходит на его замену.
  • 81'
    Флуминенсе делает замену. Бруно Силва уходит с поля, а Leo Artur выходит на его замену.
  • 75'
    Гойас делает замену. Giovanni Augusto уходит с поля, а Ренато Сантос выходит на его замену.
  • Описание гола
    72'
    Г О О О О Л - Everaldo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    65'
    Нино Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Гойас делает замену. Майкл уходит с поля, а Марсиньо Силва выходит на его замену.
  • 61'
    Флуминенсе делает замену. Айртон уходит с поля, а Pedro выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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