Флуминенсе
0:1
Конец матча
Гойяс
65' Желтая карточкаНино Хуан
86' Желтая карточкаЛусиано Невес
86' Желтая карточкаLeo Sena
88' Желтая карточкаEveraldo
0:1
89' ГолRafael Vaz
90' Желтая карточкаMatheus Ferraz
39
Rodolfo
II
33
Нино
Хуан
19
Caio
XIII
5
Airton
I
37
Everaldo
2
Kevin
II
33
Yago
IV
13
Жефферсон
20
Leo
Sena
11
Майкл
- Основной состав
-
39 Rodolfo IIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Нино ХуанЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
-
5 Airton IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
31 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Daniel XII
-
17 Leo I
-
23 Хоао Педро
-
13 Frazan
-
-
-
15 Douglas XV
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
33 Yago IVЗащитник
-
13 ЖефферсонЗащитник
- Полузащитник
-
20 Leo SenaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 MarloneПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
62'
65'
81'
86'
86'
88'
89'
0:1
90'
90'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5Санта-Круз 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Санта-Круз Флуминенсе 2:0 Луверденсе Фламенго 1:1 Флуминенсе
Луверденсе 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Антофагаста 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Боавишта 0:3 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Кабуфриэнсе Флуминенсе 3:0 Ипиранга Пернамбукано Флуминенсе 1:1 Ресенде Флуминенсе 0:0 Антофагаста Бангу 0:2 Флуминенсе Васко да Гама 1:0 Флуминенсе Фламенго 0:1 Флуминенсе Ривер 0:5 Флуминенсе Васко да Гама 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Мадурейра
Гойяс Последние 20 матчей: +14 =1 -5Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния Гояния 0:3 Гойяс
Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила-Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Регатас Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 0:1 Гойяс Гойяс 2:0 Вила-Нова Гойяс 1:0 Ново-Оризонти Гояния 0:3 Гойяс
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гойяс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Гойяс 0:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 1:0 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 2:1 Гойяс Копа Судамерикана Флуминенсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 1:2 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гойяс 2:0 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Флуминенсе 2:1 Гойяс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:3 Флуминенсе Серия A Гойяс 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:4 Гойяс Серия A Флуминенсе 1:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 2:2 Флуминенсе Кубок Бразилии Флуминенсе 1:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:0 Флуминенсе Серия A
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