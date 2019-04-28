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  3. Бразилия: Серия A
Сеара
4:0
Конец матча
Алагоано
0'
1:0
21' Гол
Ricardo Bueno
2:0
34' Гол
Leandro Carvalho
45' Красная карточка
Heidemann Joao Carlos
3:0
81' Гол
Joao Lucas II
4:0
89' Гол
Ricardo Bueno
90'+5
86
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
36
Tiago
Alves
II
13
Luiz
Otavio
II
46
Карлето
Тиаго
18
Auremir
19
Fabinho
VIII
82
Leandro
Carvalho
8
Ricardinho
VI
30
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
99
Ricardo
Bueno
1
Heidemann
Joao
Carlos
2
Аподи
Диаллиссон
13
Gerson
Guimaraes
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Карлиньос
Андраде
8
Dawhan
30
Бруно
Алмейда
19
Didira
10
Matheus
Savio
11
Робсон
Жануариу
99
Patrick
Fabiano
Сеара
4-2-3-1
Алагоано
4-2-3-1

Ход матча

21'
Ricardo Bueno
(Samuel VII)
1:0
34'
Leandro Carvalho
(Auremir)
2:0
45'
 
Heidemann Joao Carlos
45'
 
Jordi
Робсон Жануариу
46'
 
Formagini Caridade Madson Micao
Didira
63'
Fernando Sobral
Ricardinho VI
 
69'
Bergson
Leandro Carvalho
 
73'
 
Кассиано Диас
Patrick Fabiano
77'
Joao Lucas II
Карлето Тиаго
 
81'
Joao Lucas II
(Ricardo Bueno)
3:0
89'
Ricardo Bueno
4:0

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико
Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара Сеара 3:0 Гуарани Собрал Витория 1:1 Сеара Сеара 2:0 Оризонти Сеара 2:1 Альтос
Алагоано Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Регатас 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Регатас Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе
Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Регатас Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Регатас 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано Сампайо Корреа 0:3 Алагоано Алагоано 2:1 Муриси Форталеза 0:0 Алагоано Алагоано 3:0 Jacyoba AC Дименсао Сауде 1:0 Алагоано

Последние игры между собой

Сеара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Алагоано 1:1 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 1:0 Алагоано Кубок Северо-Востока
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Алагоано делает замену. Робсон Жануариу уходит с поля, а Jordi выходит на его замену.
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Жоао Карлос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Leandro Carvalho бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Рикардо Буено бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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