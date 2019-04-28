1:0
21' ГолRicardo Bueno
2:0
34' ГолLeandro Carvalho
45' Красная карточкаHeidemann Joao Carlos
3:0
81' ГолJoao Lucas II
4:0
89' ГолRicardo Bueno
22
Samuel
VII
18
Auremir
19
Fabinho
VIII
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 AuremirПолузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 RomarioНападающий
-
77 BergsonНападающий
-
-
55 Matheus Lira
-
-
-
-
9 Roger V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
-
19 DidiraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 JordiВратарь
-
27 Армеро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Celsinho
Ход матча
21'
1:0
34'
2:0
45'
81'
3:0
89'
4:0
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста Сеара 0:2 Наутико
Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара Сеара 3:0 Гуарани Собрал Витория 1:1 Сеара Сеара 2:0 Оризонти Сеара 2:1 Альтос
Алагоано Последние 20 матчей: +11 =6 -3Регатас 1:0 Алагоано Алагоано 1:0 Регатас Botafogo PB 3:1 Алагоано Алагоано 1:1 Корурипе
Альтос 1:2 Алагоано Корурипе 2:6 Алагоано Алагоано 2:0 Сержипи Корурипе 1:1 Алагоано Алагоано 3:1 АСА Санта-Круз 1:1 Алагоано Алагоано 0:0 Регатас Алагоано 1:0 Ольходагуэнсе Алагоано 1:0 Сальгиеро Регатас 0:0 Алагоано Миксто 1:0 Алагоано Сампайо Корреа 0:3 Алагоано Алагоано 2:1 Муриси Форталеза 0:0 Алагоано Алагоано 3:0 Jacyoba AC Дименсао Сауде 1:0 Алагоано
Последние игры между собой
Сеара: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Алагоано: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
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