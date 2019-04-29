США: МЛС 2019

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Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
16' Гол
Антуна Уриэль
32' Желтая карточка
Крейлах Дамир
47'
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
15
Diedie
Traore
8
Дос
Сантос
Хонатан
14
Корона
Джо
12
Понтиус
Крис
17
Ллетгет
Себастьян
18
Антуна
Уриэль
9
Ибрагимович
Златан
51
Andew
Putna
22
Aaron
Herrera
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Donny
Toia
5
Бекерман
Кайл
8
Крейлах
Дамир
7
Саварино
Джефферсон
11
Руснак
Альберт
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Ход матча

16'
Антуна Уриэль
(Понтиус Крис)
1:0
32'
 
Крейлах Дамир

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас
Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк МЛС
Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 10 5 2 3 13 - 10 17
2. Монреаль Импакт 10 5 2 3 12 - 14 17
3. Филадельфия Юнион 9 4 2 3 13 - 10 14
4. Торонто 7 4 1 2 19 - 13 13
5. Коламбус Крю 10 4 1 5 8 - 11 13
6. Орландо Сити 9 3 3 3 13 - 14 12
7. Нью-Йорк Сити 9 2 6 1 11 - 12 12
8. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
9. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
10. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 2 4 9 - 9 8
11. Цинциннати 9 2 2 5 8 - 14 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 2 6 10 - 19 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 9 7 1 1 14 - 7 22
3. Сиэтл Саундерс 9 5 3 1 18 - 12 18
4. Даллас 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Хьюстон Динамо 7 5 1 1 15 - 8 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
8. Реал Солт-Лейк 0:1 9 3 1 5 10 - 15 10
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
10. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
11. Ванкувер Уайткэпс 9 1 3 5 7 - 12 6
12. Колорадо Рэпидс 9 0 2 7 12 - 24 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Крейлах Дамир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Антуна Уриэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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