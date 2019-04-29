США: МЛС 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Стубхуб Сентер
Реал Солт-Лейк
1:0
16' ГолАнтуна Уриэль
32' Желтая карточкаКрейлах Дамир
14
Корона
Джо
12
Понтиус
Крис
51
Andew
Putna
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Emil Cuello
-
-
19 Juninho IV
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
-
51 Andew PutnaВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
-
10 Плата ЖоаоНападающий
-
-
12 Леннон Брукс
-
24 David Ochoa
-
Главный тренер: Петке Майк
Ход матча
16'
1:0
32'
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Миннесота Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас
Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 5:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|2.
|Монреаль Импакт
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|3.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|4.
|Торонто
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|2
|6
|1
|11 - 12
|12
|8.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|11.
|Цинциннати
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|9
|7
|1
|1
|14 - 7
|22
|3.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|5.
|Хьюстон Динамо
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|0:1
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|12.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|2
|7
|12 - 24
|2
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