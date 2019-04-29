ХИФК
2:0
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
Хонка
1:0
58' ГолМаттссон Йоэль
68' Желтая карточкаBorja Martin
2:0
79' ГолJakob Masloe Dunsby
84' Желтая карточкаАалто Хенри
85' Желтая карточкаNikolas Saira
88' Желтая карточкаМянтюля Теро
24
Мянтюля
Теро
20
Хассан
Сисей
50
Toro
II
13
Тим
Маррей
80
Саваж
Демба
21
Перовуо
Йоэл
14
Borja
Martin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
- Полузащитник
-
50 Toro IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Гела ЧевдетПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кучи НьязиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саваж ДембаПолузащитник
-
21 Перовуо ЙоэлНападающий
-
14 Borja MartinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Юха ХаколаПолузащитник
-
-
45 Robbie Azodo
-
-
-
Главный тренер: Vesa Vesara
Ход матча
53'
58'
1:0
68'
79'
84'
85'
88'
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: +8 =3 -9ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СИК 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК
Хонка Последние 20 матчей: +13 =3 -4Хонка 3:2 Интер Турку КуПС 0:3 Хонка Хонка 1:3 Мариехамн РоПС 1:2 Хонка
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Хонка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
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