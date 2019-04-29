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  3. Финляндия: Вейккауслига
ХИФК
2:0
Конец матча

Стадион:
Хонка
0'
1:0
58' Гол
Маттссон Йоэль
68' Желтая карточка
Borja Martin
2:0
79' Гол
Jakob Masloe Dunsby
84' Желтая карточка
Аалто Хенри
85' Желтая карточка
Nikolas Saira
88' Желтая карточка
Мянтюля Теро
90'+6
77
Ориджи
Арнольд
6
Riku
Selander
24
Мянтюля
Теро
4
Патронен
Ханну
20
Хассан
Сисей
13
Jakob
Masloe
Dunsby
50
Toro
II
17
Jani
Baeckman
7
Маттссон
Йоэль
23
Nikolas
Saira
14
Тикиньо
Франсиско
13
Тим
Маррей
5
Аалто
Хенри
4
Robert
Ivanov
16
Konsta
Rasimus
23
Сумусало
Микко
10
Lucas
Paz
Kaufmann
33
Duarte
Tammilehto
8
Эрвас
Хавьер
80
Саваж
Демба
21
Перовуо
Йоэл
14
Borja
Martin
ХИФК
Хонка

Ход матча

46'
Гела Чевдет
Jani Baeckman
 
49'
 
Юха Хакола
Lucas Paz Kaufmann
53'
Kevin Larsson
Toro II
 
58'
Маттссон Йоэль
1:0
68'
 
Borja Martin
78'
Кучи Ньязи
Тикиньо Франсиско
 
79'
Jakob Masloe Dunsby
2:0
82'
 
Arlind Sejdiu
Перовуо Йоэл
84'
 
Аалто Хенри
85'
Nikolas Saira
 
88'
Мянтюля Теро
 
89'
 
Robbie Azodo
Сумусало Микко

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: +8 =3 -9
ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СИК 1:0 ХИФК Мариехамн 3:0 ХИФК
ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК ХИК 1:0 ХИФК Каяани 0:1 ХИФК ХИФК 2:1 КПВ ХИФК 1:0 КТП Ювяскюля 0:2 ХИФК Экенес ИФ 0:3 ХИФК ХИФК 3:0 Клуби-04 ХИФК 0:1 Яро Оулу 2:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака Клуби-04 1:3 ХИФК ХИФК 2:2 Каяани КПВ 2:2 ХИФК
Хонка Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Хонка 3:2 Интер Турку КуПС 0:3 Хонка Хонка 1:3 Мариехамн РоПС 1:2 Хонка
Хонка 1:1 Ильвес Оулу 0:1 Хонка Хонка 2:0 Интер Турку Хонка 0:0 Мариехамн ХИК 2:3 Хонка ХИФК 1:2 Хонка Хонка 0:1 Лахти Хонка 3:1 ВПС Интер Турку 0:2 Хонка СИК 0:1 Хонка Хонка 0:0 ХИК КуПС 1:1 Хонка Хонка 2:1 Кеми Кингс Ильвес 0:1 Хонка РоПС 2:1 Хонка Хонка 2:0 Лахти

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Хонка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
ХИФК 1:2 Хонка Кубок ХИФК 2:3 Хонка Кубок ХИФК 1:1 Хонка Вейккауслига (Переходный матч) Хонка 0:0 ХИФК Вейккауслига (Переходный матч)
Хонка 3:0 ХИФК Кубок
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Хонка делает замену. Сумусало Микко уходит с поля, а Robbie Azodo выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    88'
    Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    85'
    Nikolas Saira получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    84'
    Аалто Хенри получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Хонка делает замену. Перовуо Йоэл уходит с поля, а Arlind Sejdiu выходит на его замену.
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Jakob Masloe Dunsby бьет в цель!
  • 78'
    ХИФК делает замену. Tiquinho уходит с поля, а Кучи Ньязи выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    68'
    Borja Martin получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Маттссон Йоэль бьет в цель!
  • 53'
    ХИФК делает замену. Торо уходит с поля, а Kevin Larsson выходит на его замену.
  • 49'
    Хонка делает замену. Lucas Paz Kaufmann уходит с поля, а Юха Хакола выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    ХИФК делает замену. Яни Бекман уходит с поля, а Гела Чевдет выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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