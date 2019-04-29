Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
2:0
Перерыв
Стадион: Ямткрафт Арена
Хельсинборг
1:0
15' ГолСсеванкамбо Исак
2:0
18' ГолИсламович Дино
38' Желтая карточкаMarcus Holgersson
44' Желтая карточкаБенью Кандай
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
23
Carl
Thulin
15
Max
Svensson
69
Бойсен
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Carl ThulinЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
-
69 Бойсен ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Noel Mbo
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
Ход матча
15'
1:0
18'
2:0
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг
АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд
Хельсинборг Последние 20 матчей: +9 =8 -3Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг
Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг ГАИС 1:1 Хельсинборг
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Юргорден
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Эльфсборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Эстерсунд
|2:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Хеккен
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Гётеборг
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Сундсвалль
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|АИК
|0:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Хаммарбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Сириус
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Хельсинборг
|0:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Норрчёпинг
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Кальмар
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|14.
|Эребру
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|16.
|Фалькенберг
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
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