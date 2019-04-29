Швеция: Аллсвенскан 2019

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Эстерсунд
2:0
Перерыв

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
15' Гол
Ссеванкамбо Исак
2:0
18' Гол
Исламович Дино
38' Желтая карточка
Marcus Holgersson
44' Желтая карточка
Бенью Кандай
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
2
Петтерссон
Том
20
Ссеванкамбо
Исак
3
Теки
Тесфальдет
22
Колкетт
Чарли
10
Айеш
Хосам
17
Эдвардс
Кертис
8
Хопкатт
Джейми
99
Исламович
Дино
25
Kalle
Joelsson
23
Carl
Thulin
57
Marcus
Holgersson
21
Charlie
Weberg
11
Эрикссон
Адам
14
Абубакари
Мохаммед
10
Фарнеруд
Александер
8
Mamudu
Moro
9
Rasmus
Joensson
15
Max
Svensson
69
Бойсен
Давид
Эстерсунд
4-2-3-1
Хельсинборг
4-2-3-1

Ход матча

10'
 
Бенью Кандай
Абубакари Мохаммед
15'
Ссеванкамбо Исак
(Айеш Хосам)
1:0
18'
Исламович Дино
(Хопкатт Джейми)
2:0
30'
 
Перссон Юхан
Фарнеруд Александер
38'
 
Marcus Holgersson
44'
 
Бенью Кандай

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг
АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд
Хельсинборг Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг
Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг ГАИС 1:1 Хельсинборг

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хельсинборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Эстерсунд 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 6 3 2 1 10 - 6 11
2. Юргорден 6 3 2 1 10 - 6 11
3. Эльфсборг 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Эстерсунд 2:0 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Хеккен 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Гётеборг 1:0 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Сундсвалль 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
8. АИК 0:1 6 2 2 2 4 - 4 8
9. Хаммарбю 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Сириус 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Хельсинборг 0:2 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Норрчёпинг 6 1 4 1 9 - 10 7
13. Кальмар 0:0 6 1 4 1 6 - 7 7
14. Эребру 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
15. АФК Эскильстуна 6 1 1 4 7 - 12 4
16. Фалькенберг 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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