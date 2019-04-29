Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Волеренга
0:0
Перерыв

Стадион:
Одд
0'
21
Adam
Larsen
II
5
Эфрайн
Хуарес
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
8
Леквен
Магнус
14
Абу
Мохаммед
6
Шала
Херолинд
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
10
Вильяльмссон
Маттиас
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
8
Самуэльсен
Йоне
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
Волеренга
4-2-3-1
Одд
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга
Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Волеренга 2:1 Ранхейм Будё-Глимт 1:1 Волеренга Волеренга 0:0 Сарпсборг-08
Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн
Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек Одд 1:1 Викинг Одд 1:0 Мьёндален Одд 3:0 Ваттенс Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд Одд 5:1 Рёуфосс Гётеборг 2:1 Одд Бранн 1:0 Одд Одд 0:3 Стабек Русенборг 3:1 Одд Одд 1:0 Тромсё Хёугесунн 2:0 Одд Одд 2:0 Ранхейм

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Одд 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Одд Типпелиген Волеренга 2:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Волеренга Типпелиген
Одд 1:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Одд Типпелиген Волеренга 2:2 Одд Типпелиген Одд 1:2 Волеренга Типпелиген Одд 2:0 Волеренга Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 6 4 1 1 15 - 5 13
2. Одд 0:0 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Будё-Глимт 5 3 1 1 11 - 9 10
4. Викинг 5 3 0 2 8 - 7 9
5. Волеренга 0:0 6 2 2 2 8 - 8 8
6. Бранн 6 2 2 2 9 - 9 8
7. Хёугесунн 5 2 1 2 8 - 5 7
8. Лиллестрём 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Стабек 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
11. Кристиансунд 6 2 1 3 6 - 8 7
12. Стрёмсгодсет 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Мьёндален 5 1 2 2 9 - 11 5
14. Ранхейм 5 1 1 3 7 - 8 4
15. Тромсё 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Русенборг 5 0 2 3 2 - 9 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...