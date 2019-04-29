Норвегия: Типпелиген 2019
Волеренга
0:0
Перерыв
Стадион: Intility Arena
Одд
22
Несберг
Иван
14
Абу
Мохаммед
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Полузащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Эджук ЧидераПолузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: +9 =6 -5Бранн 1:1 Волеренга Волеренга 4:1 Тромсё Мольде 4:1 Волеренга Кристиансунд 2:0 Волеренга
Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Волеренга 2:1 Ранхейм Будё-Глимт 1:1 Волеренга Волеренга 0:0 Сарпсборг-08
Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Одд 1:0 Викинг Одд 2:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Одд Одд 3:2 Бранн
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Одд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|2.
|Одд
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Будё-Глимт
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|4.
|Викинг
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Волеренга
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|Бранн
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|7.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|8.
|Лиллестрём
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Стабек
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|11.
|Кристиансунд
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|12.
|Стрёмсгодсет
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Мьёндален
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|14.
|Ранхейм
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|15.
|Тромсё
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Русенборг
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
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