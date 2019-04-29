Швеция: Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:0
Перерыв
Стадион: NP3 Arena
Фалькенберг
1:0
39' ГолХаллениус Линус
16
Carlos
Moros
23
Maic
Sema
18
Берг
Оливер
33
Юза
Тибор
24
Веде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
-
18 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Pol MorenoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Paya Pichkah
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
39'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +4 =7 -9Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё
Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден
Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг
Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Сундсвалль 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:2 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:4 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 4:0 Фалькенберг Суперэттан Сундсвалль 3:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:1 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:3 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Юргорден
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Эльфсборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Эстерсунд
|2:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Хеккен
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Гётеборг
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Сундсвалль
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|АИК
|0:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Хаммарбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Сириус
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Хельсинборг
|0:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Норрчёпинг
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Кальмар
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|14.
|Эребру
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|16.
|Фалькенберг
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
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