Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сундсвалль
1:0
Перерыв

Стадион:
Фалькенберг
0'
1:0
39' Гол
Халлениус Линус
20
Эскелинен
Виллиам
16
Carlos
Moros
5
Eric
Bjoerkander
4
Блумквист
Александр
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
2
Конате
Па
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
18
Берг
Оливер
1
Johan
Brattberg
33
Юза
Тибор
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
24
Веде
Антон
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
12
Кристоффер
Карлссон
9
Nsima
Peter
11
Robin
Oestlind
Сундсвалль
3-4-3
Фалькенберг
4-3-3

Ход матча

39'
Халлениус Линус
1:0
44'
Мюрестам Давид
Конате Па
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Хельсинборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё
Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден
Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фалькенберг 0:0 Сириус Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг
Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Фалькенберг Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:2 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:4 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 4:0 Фалькенберг Суперэттан Сундсвалль 3:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:1 Сундсвалль Суперэттан Фалькенберг 2:3 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 6 3 2 1 10 - 6 11
2. Юргорден 6 3 2 1 10 - 6 11
3. Эльфсборг 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Эстерсунд 2:0 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Хеккен 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Гётеборг 1:0 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Сундсвалль 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
8. АИК 0:1 6 2 2 2 4 - 4 8
9. Хаммарбю 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Сириус 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Хельсинборг 0:2 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Норрчёпинг 6 1 4 1 9 - 10 7
13. Кальмар 0:0 6 1 4 1 6 - 7 7
14. Эребру 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
15. АФК Эскильстуна 6 1 1 4 7 - 12 4
16. Фалькенберг 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Сундсваль делает замену. Конате Па уходит с поля, а Мюрестам Давид выходит на его замену.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NP3 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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