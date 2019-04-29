Швеция: Суперэттан 2019
45' Желтая карточкаAlen Krasnici
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
15 Emir Avdic
-
-
23 Shina XIV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Ход матча
45'
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +5 =7 -8Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд
Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер Эстер 2:3 Фалькенберг
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю
Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю Норрбю 3:2 Фрей Ландскруна 1:1 Норрбю
Последние игры между собой
Эстер: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Браге
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|Эргрюте ФФ
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Вестерос СК
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Йёнчёпинг
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|6.
|Дегерфорс
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Броммапойкарна
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|8.
|Мьельбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|Треллеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|ГАИС
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Норрбю
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 10
|6
|12.
|Сюрианска
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Хальмстад
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Фрей
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|15.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|16.
|Эстер
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
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