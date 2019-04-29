Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Эстер
0:0
Перерыв
Норрбю
0'
45' Желтая карточка
Alen Krasnici
30
Tobias
Andersson
5
Stefan
Karlsson
21
Filip
Oernblom
14
Сильверхолт
Оливер
2
Mattias
Pavic
8
Liridon
Silka
18
Jonathan
Drott
19
Андреассон
Антон
10
David
Johannesson
16
Dragan
Kapcevic
7
Carl
Johansson
III
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
2
Abbas
Mohamad
17
Jasin
Khayat
27
Alexander
Henningsson
13
Robin
Stroemberg
5
Jesper
Brandt
8
Nicklas
Savolainen
19
Edafe
Egbedi
12
Richard
Yarsuvat
Эстер
4-3-3
Норрбю
4-5-1

Ход матча

45'
 
Alen Krasnici

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Фрей 3:2 Эстер Эстер 1:1 Дегерфорс ГАИС 1:1 Эстер Эстер 0:0 Далкурд
Эстер 1:2 Кальмар Эстер 2:4 АИК Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 2:1 Мальмё Фалькенберг 1:2 Эстер Хельсинборг 2:0 Эстер Эстер 1:4 Хальмстад ГАИС 1:1 Эстер Эстер 4:4 Хельсинборг Дегерфорс 1:3 Эстер Эстер 5:0 Ландскруна Эстер 0:0 Гефле АФК Эскильстуна 3:0 Эстер Эстер 0:0 Йёнчёпинг Эргрюте 1:0 Эстер Эстер 2:3 Фалькенберг
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю
Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю Норрбю 3:2 Фрей Ландскруна 1:1 Норрбю

Последние игры между собой

Эстер: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Норрбю 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 3:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Норрбю Суперэттан
Норрбю 0:1 Эстер Первый дивизион Эстер 1:0 Норрбю Первый дивизион Эстер 1:0 Норрбю Первый дивизион Норрбю 0:1 Эстер Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Браге 5 3 1 1 9 - 3 10
3. Эргрюте ФФ 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Вестерос СК 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Йёнчёпинг 5 2 1 2 10 - 5 7
6. Дегерфорс 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Броммапойкарна 5 2 0 3 8 - 8 6
8. Мьельбю 5 2 0 3 5 - 6 6
9. Треллеборг 5 1 3 1 6 - 6 6
10. ГАИС 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Норрбю 0:0 5 1 3 1 5 - 10 6
12. Сюрианска 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Хальмстад 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Фрей 5 1 1 3 4 - 10 4
15. Далкурд 5 1 1 3 2 - 8 4
16. Эстер 0:0 5 0 4 1 4 - 5 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Alen Krasnici получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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