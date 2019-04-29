Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эребру
0:0
Перерыв

Стадион:
Кальмар
0'
33' Желтая карточка
Arvid Brorsson
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
4
Arvid
Brorsson
2
Бьёрнквист
Даниэль
20
Filip
Rogic
25
Герзич
Нордин
12
Jake
Larsson
7
Бертильссон
Юхан
99
Страндберг
Карлос
29
Michael
Omoh
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
39
Isak
Magnusson
9
Содерквист
Манс
34
Халльберг
Херман
29
Ромариньо
Перейра
5
Агардиус
Виктор
11
Эль-Кабир
Мустафа
95
Emaxwell
Эребру
3-4-3
Кальмар
3-5-2

Ход матча

33'
Arvid Brorsson
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 10
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден
Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру Мальмё 4:0 Эребру Эребру 1:1 Юргорден Далкурд 1:0 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар
Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 2:1 Треллеборг

Последние игры между собой

Эребру: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Аллсвенскан
Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Эребру Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 6 3 2 1 10 - 6 11
2. Юргорден 6 3 2 1 10 - 6 11
3. Эльфсборг 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Эстерсунд 2:0 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Хеккен 6 3 1 2 9 - 4 10
6. Гётеборг 1:0 6 3 1 2 10 - 7 10
7. Сундсвалль 1:0 6 2 2 2 9 - 9 8
8. АИК 0:1 6 2 2 2 4 - 4 8
9. Хаммарбю 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Сириус 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Хельсинборг 0:2 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Норрчёпинг 6 1 4 1 9 - 10 7
13. Кальмар 0:0 6 1 4 1 6 - 7 7
14. Эребру 0:0 6 1 2 3 5 - 10 5
15. АФК Эскильстуна 6 1 1 4 7 - 12 4
16. Фалькенберг 0:1 6 1 1 4 6 - 11 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Arvid Brorsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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