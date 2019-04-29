Швеция: Аллсвенскан 2019
Эребру
0:0
Перерыв
Стадион: Берн Арена
Кальмар
33' Желтая карточкаArvid Brorsson
20
Filip
Rogic
12
Jake
Larsson
29
Michael
Omoh
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
95
Emaxwell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Мехмети АгонНападающий
- Нападающий
-
-
21 Simon Amin
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 EmaxwellНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
16 York RafaelЗащитник
-
12 Чима АкасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
Ход матча
33'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 10
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эльфсборг 4:2 Эребру Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден
Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру Мальмё 4:0 Эребру Эребру 1:1 Юргорден Далкурд 1:0 Эребру
Кальмар Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кальмар 1:1 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар
Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 2:1 Треллеборг
Последние игры между собой
Эребру: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 7
Кальмар: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 12
Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эребру Аллсвенскан Кальмар 0:1 Эребру Кубок Атлантики Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Кальмар Аллсвенскан Эребру 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 4:1 Эребру Аллсвенскан Кальмар 1:3 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Юргорден
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Эльфсборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Эстерсунд
|2:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Хеккен
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Гётеборг
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Сундсвалль
|1:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|8.
|АИК
|0:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|9.
|Хаммарбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Сириус
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Хельсинборг
|0:2
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Норрчёпинг
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Кальмар
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|14.
|Эребру
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|АФК Эскильстуна
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|16.
|Фалькенберг
|0:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
Загрузка...