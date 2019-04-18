Лига чемпионов 2018-2019
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +14 =5 -1Барселона 1:0 Леванте Алавес 0:2 Барселона Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед
Уэска 0:0 Барселона Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Барселона 2:0 Атлетико М Вильярреал 4:4 Барселона Барселона 2:0 Эспаньол Бетис 1:4 Барселона Барселона 5:1 Лион Барселона 3:1 Райо Вальекано Барселона 0:1 Жирона Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Севилья 2:4 Барселона Лион 0:0 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Атлетик Б 0:0 Барселона Барселона 1:1 Реал Мадрид
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль
Последние игры между собой
Барселона: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Барселона
88.2% (60)
Ничья
5.9% (4)
Ливерпуль
5.9% (4)
2:1 Барселона
45.6% (31)
2:0 Барселона
20.6% (14)
3:1 Барселона
8.8% (6)
1:1 Ничья
5.9% (4)
3:2 Барселона
5.9% (4)
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