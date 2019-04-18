Лига чемпионов 2018-2019

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Барселона
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Барселона 1:0 Леванте Алавес 0:2 Барселона Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Манчестер Юнайтед
Уэска 0:0 Барселона Манчестер Юнайтед 0:1 Барселона Барселона 2:0 Атлетико М Вильярреал 4:4 Барселона Барселона 2:0 Эспаньол Бетис 1:4 Барселона Барселона 5:1 Лион Барселона 3:1 Райо Вальекано Барселона 0:1 Жирона Реал Мадрид 0:1 Барселона Реал Мадрид 0:3 Барселона Севилья 2:4 Барселона Лион 0:0 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Атлетик Б 0:0 Барселона Барселона 1:1 Реал Мадрид
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ливерпуль 5:0 Хаддерсфилд Таун Ливерпуль 1:1 Расинг Монтевидео Кардифф Сити 0:2 Ливерпуль Порту 1:4 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Челси Монтевидео Уондерерс 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Порту Ливерпуль 3:2 Серро Ларго Саутгемптон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:0 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 6:2 Дефенсор Спортинг Бавария 1:3 Ливерпуль Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:2 Бёрнли Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 5:0 Уотфорд Феникс 4:4 Ливерпуль

Последние игры между собой

Барселона: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ливерпуль 4:0 Барселона Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа
1/8 финала
3 Манчестер Юнайтед
3 ПСЖ
1 Лион
5 Барселона
3 Ливерпуль
1 Бавария
3 Рома
4 Порту
4 Тоттенхэм
0 Боруссия Д
2 Шальке 04
10 Манчестер Сити
5 Аякс
3 Реал Мадрид
2 Атлетико М
3 Ювентус
1/4 финала
0 Манчестер Юнайтед
4 Барселона
6 Ливерпуль
1 Порту
4 Тоттенхэм
4 Манчестер Сити
3 Аякс
2 Ювентус
1/2 финала
0 Барселона
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
0 Аякс
Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 01.05.2019, осталось 2 дня 21 час 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Барселона - Ливерпуль
    Барселона
    88.2% (60)
    Ничья
    5.9% (4)
    Ливерпуль
    5.9% (4)
    2:1 Барселона
    45.6% (31)
    2:0 Барселона
    20.6% (14)
    3:1 Барселона
    8.8% (6)
    1:1 Ничья
    5.9% (4)
    3:2 Барселона
    5.9% (4)
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