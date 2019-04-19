Лига чемпионов 2018-2019
Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Аякс
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =1 -9Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Тоттенхэм 1:0 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 4:0 Хаддерсфилд Таун Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Боруссия Д 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Арсенал Челси 2:0 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Боруссия Д Тоттенхэм 3:1 Лестер Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Челси 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:2 Тоттенхэм
Аякс Последние 20 матчей: +15 =1 -4Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс Ювентус 1:2 Аякс Аякс 6:2 Эксельсиор
Аякс 1:1 Ювентус Виллем II 1:4 Аякс Эммен 2:5 Аякс Аякс 3:1 ПСВ АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 2:1 ПЕК Зволле Аякс 4:0 Фортуна Ситтард Реал Мадрид 1:4 Аякс Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 1:5 Аякс Аякс 5:0 НАК Бреда Аякс 1:2 Реал Мадрид Хераклес 1:0 Аякс Аякс 6:0 ВВВ-Венло Фейеноорд 6:2 Аякс Аякс 3:1 Херенвен
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Тоттенхэм
67.5% (56)
Ничья
21.7% (18)
Аякс
10.8% (9)
2:1 Тоттенхэм
43.4% (36)
1:1 Ничья
16.9% (14)
2:0 Тоттенхэм
8.4% (7)
1:0 Тоттенхэм
7.2% (6)
1:2 Аякс
4.8% (4)
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