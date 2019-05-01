Копа Судамерикана 2019
Коло-Коло
0:1
Итог после пенальти
Универсидад Католика Сантьяго
0:1
38' ГолJeison Chala
40' Желтая карточкаCristian Ona
44' Желтая карточкаПаредес Эстебан
44' Желтая карточкаYuber Antonio Mosquera
75' Желтая карточкаJonathan Betancourt
76' Желтая карточкаWilliam Alarcon
80' Желтая карточкаMatias Ezequiel Rodriguez
90' Желтая карточкаФелипе Кампос
90' Желтая карточкаВальдивиа Хорхе
16
Опасо
Оскар
23
Моуче
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Ivan Morales
-
Главный тренер: Pablo Guede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чала ВальтерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jeison ChalaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
13 Bryan Ona
-
23 Jose Salazar
-
21 Yarol Tafur
-
28 Victor Ochoa
Ход матча
38'
0:1
40'
44'
76'
90'
90'
Пен
0:3
Предыдущие игры
Коло-Коло Последние 20 матчей: +8 =6 -6Коло-Коло 1:0 Антофагаста Уачипато 1:1 Коло-Коло Коло-Коло 3:2 О'Хиггинз Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло
Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Коло-Коло 2:0 Депортес Икике Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго Кобресал 0:0 Коло-Коло Курико Юнидо 3:4 Коло-Коло Коло-Коло 1:0 Универсидад де Консепсьон Унион Эспаньола 1:3 Коло-Коло Коло-Коло 0:2 Универсидад де Консепсьон Уачипато 1:2 Коло-Коло Коло-Коло 0:0 Палестино Аудакс Итальяно 1:1 Коло-Коло О'Хиггинз 1:1 Коло-Коло Коло-Коло 1:1 Унион Эспаньола Палмейрас 2:0 Коло-Коло Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Коло-Коло 3:4 Антофагаста
Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +14 =2 -4Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Универсидад де Консепсьон Депортиво Куэнка 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Guayaquil City
Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Универсидад де Чили Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Эль Насьональ Эвертон Кильота 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Курико Юнидо Макара 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:0 Палестино Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Дельфин Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Барселона Гуаякиль 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Унион Ла-Калера
Последние игры между собой
Коло-Коло: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Универсидад Католика Сантьяго: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:4 Коло-Коло Суперкубок Коло-Коло 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера Коло-Коло 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Кубок Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Кубок Универсидад Католика Сантьяго 2:2 Коло-Коло Примера Коло-Коло 3:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Коло-Коло Примера Коло-Коло 0:3 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:2 Коло-Коло Примера Коло-Коло 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Примера Коло-Коло 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Коло-Коло Примера Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Коло-Коло Примера А Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Коло-Коло Примера А
Будет доступно позже.
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