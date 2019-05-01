Копа Судамерикана 2019

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Коло-Коло
0:1
Итог после пенальти
Универсидад Католика Сантьяго
0'
0:1
38' Гол
Jeison Chala
40' Желтая карточка
Cristian Ona
44' Желтая карточка
Паредес Эстебан
44' Желтая карточка
Yuber Antonio Mosquera
75' Желтая карточка
Jonathan Betancourt
76' Желтая карточка
William Alarcon
80' Желтая карточка
Matias Ezequiel Rodriguez
90' Желтая карточка
Фелипе Кампос
90' Желтая карточка
Вальдивиа Хорхе
0:3
Пен' Пенальти
12
Brayan
Cortes
4
Matias
Zaldivia
5
Julio
Alberto
Barroso
16
Опасо
Оскар
3
William
Alarcon
8
Павес
Эстебан
28
Фелипе
Кампос
23
Моуче
Пабло
2
Gabriel
Costa
II
10
Вальдивиа
Хорхе
7
Паредес
Эстебан
12
Hernan
Ismael
Galindez
25
Лопес
Маркос
II
6
Guillermo
De
Los
Santos
17
Yuber
Antonio
Mosquera
15
Gustavo
Cortez
5
Cristian
Ona
10
Facundo
Martin
Martinez
16
Чала
Вальтер
20
Matias
Ezequiel
Rodriguez
11
Jeison
Chala
27
Jonathan
Betancourt
Коло-Коло
Универсидад Католика Сантьяго

Ход матча

38'
0:1
Jeison Chala
40'
 
Cristian Ona
44'
Паредес Эстебан
 
44'
 
Yuber Antonio Mosquera
46'
Инсаурральде Хуан
Julio Alberto Barroso
 
63'
Ivan Morales
Gabriel Costa II
 
75'
 
Jonathan Betancourt
76'
William Alarcon
 
80'
 
Matias Ezequiel Rodriguez
81'
 
Miguel Parrales
Jonathan Betancourt
87'
 
Bryan Ona
Matias Ezequiel Rodriguez
88'
Хавьер Паррагез
William Alarcon
 
90'
 
Daniel Clavijo
Чала Вальтер
90'
Фелипе Кампос
 
90'
Вальдивиа Хорхе
 
Пен
0:3

Предыдущие игры

Коло-Коло Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Коло-Коло 1:0 Антофагаста Уачипато 1:1 Коло-Коло Коло-Коло 3:2 О'Хиггинз Кокимбо Юнидо 2:0 Коло-Коло
Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Коло-Коло 2:0 Депортес Икике Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго Кобресал 0:0 Коло-Коло Курико Юнидо 3:4 Коло-Коло Коло-Коло 1:0 Универсидад де Консепсьон Унион Эспаньола 1:3 Коло-Коло Коло-Коло 0:2 Универсидад де Консепсьон Уачипато 1:2 Коло-Коло Коло-Коло 0:0 Палестино Аудакс Итальяно 1:1 Коло-Коло О'Хиггинз 1:1 Коло-Коло Коло-Коло 1:1 Унион Эспаньола Палмейрас 2:0 Коло-Коло Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Коло-Коло 3:4 Антофагаста
Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Универсидад де Консепсьон Депортиво Куэнка 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Guayaquil City
Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Универсидад де Чили Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Эль Насьональ Эвертон Кильота 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Универсидад Католика Сантьяго 0:0 Курико Юнидо Макара 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:0 Палестино Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Дельфин Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Росарио Сентраль Барселона Гуаякиль 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Унион Ла-Калера

Последние игры между собой

Коло-Коло: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Универсидад Католика Сантьяго: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Копа Судамерикана Коло-Коло 2:3 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Примера Коло-Коло 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера
Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:4 Коло-Коло Суперкубок Коло-Коло 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера Коло-Коло 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Кубок Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Коло-Коло Кубок Универсидад Католика Сантьяго 2:2 Коло-Коло Примера Коло-Коло 3:0 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 2:1 Коло-Коло Примера Коло-Коло 0:3 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:2 Коло-Коло Примера Коло-Коло 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Коло-Коло Примера Коло-Коло 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Примера Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Коло-Коло Примера Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Коло-Коло Примера А Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Коло-Коло Примера А

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Вальдивиа Хорхе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Фелипе Кампос получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Универсидад Католика делает замену. Чала Вальтер уходит с поля, а Daniel Clavijo выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    75'
    Jonathan Betancourt получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Коло Коло делает замену. Gabriel Costa уходит с поля, а Ivan Morales выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Yuber Antonio Mosquera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Паредес Эстебан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Cristian Ona получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Jeison Chala бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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