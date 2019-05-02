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  3. Бразилия: Серия A
Гойяс
0:0
Первый тайм: 6'
Сан-Паулу
0' 6'
Tadeu
I
2
Kevin
II
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
33
Yago
IV
13
Жефферсон
5
Geovane
II
20
Leo
Sena
77
Kayke
89
Giovanni
Augusto
11
Майкл
30
Leandro
Barcia
Шавьер
Тиаго
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
28
Че
Че
25
Хадсон
Родригес
39
Antony
44
Габриэл
Барбоза
22
Ewerthon
VI
7
Пато
Алешандре
Гойяс
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Флуминенсе 0:1 Гойяс Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Гойяс 3:1 Гояния
Гояния 0:3 Гойяс Гойяс 1:2 Апаресиденсе Апаресиденсе 1:3 Гойяс Гойяс 2:1 Ипора Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Ново-Оризонти 1:1 Гойяс Гойяс 2:1 Гремио Анаполис Вила-Нова 0:1 Гойяс Гойяс 1:1 Регатас Гойяс 2:1 Гояния Сержипи 0:2 Гойяс Ипора 1:2 Гойяс Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Гремио Анаполис 0:1 Гойяс Гойяс 2:0 Вила-Нова Гойяс 1:0 Ново-Оризонти
Сан-Паулу Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Палмейрас 0:0 Сан-Паулу
Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Итуано 0:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Итуано Сан-Каэтано 1:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ферровиария Брагантино 0:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Ред Булл Кампинас Коринтианс 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба Понте-Прета 1:0 Сан-Паулу Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Сан-Бенту Сан-Паулу 0:1 Гуарани Асунсьон Сантос 2:0 Сан-Паулу Новоризонтину 0:3 Сан-Паулу

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Сан-Паулу: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 0:3 Гойяс Серия A Сан-Паулу 3:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:1 Сан-Паулу Бразилейро Серия А
Гойяс 1:0 Сан-Паулу Бразилейро Серия А Сан-Паулу 0:1 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 2:2 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 2:0 Гойяс Кубок Бразилии Сан-Паулу 1:0 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 0:1 Сан-Паулу Кубок Бразилии Сан-Паулу 0:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Сан-Паулу Серия A Гойяс 4:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 2:1 Гойяс Серия A
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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