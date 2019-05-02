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  3. Бразилия: Серия A
Крузейро
1:0
Конец матча
Сеара
0'
17' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
1:0
49' Гол
Тиаго Невес
90'+3
1
Фабио
Лопес
2
Эдилсон
Мендеш
26
Деде
3
Лео
Ренан
18
Додо
Родолфо
29
Lucas
Daniel
Romero
5
Alejandro
Ariel
Cabral
19
Робиньо
Робсон
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
9
Fred
II
12
Diogo
Silva
II
22
Samuel
VII
36
Tiago
Alves
II
13
Luiz
Otavio
II
46
Карлето
Тиаго
19
Fabinho
VIII
18
Auremir
82
Leandro
Carvalho
8
Ricardinho
VI
30
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
99
Ricardo
Bueno
Крузейро
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

Ход матча

17'
Lucas Daniel Romero
 
22'
David VI
Маркиньос II
 
49'
Тиаго Невес
1:0
71'
 
Fernando Sobral
Ricardinho VI
77'
 
Bergson
Jose M.F. Moreno Chico II
78'
Jadson III
Тиаго Невес
 
82'
 
Roger V
Ricardo Bueno

Предыдущие игры

Крузейро Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро
Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро Америка Минейро 0:0 Крузейро Крузейро 3:0 Tupynambas Вилла Нова 0:3 Крузейро Боа Эспорте Клуб 2:2 Крузейро Крузейро 1:1 Атлетико Минейро
Сеара Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста
Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара Сеара 3:0 Гуарани Собрал Витория 1:1 Сеара Сеара 2:0 Оризонти

Последние игры между собой

Крузейро: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Крузейро 0:2 Сеара Серия A Сеара 0:1 Крузейро Серия A Сеара 2:2 Крузейро Серия A Крузейро 1:0 Сеара Серия A
Крузейро 2:0 Сеара Серия A Сеара 1:0 Крузейро Серия A
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Крузейро делает замену. Маркиньос II уходит с поля, а David выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    17'
    Lucas Daniel Romero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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