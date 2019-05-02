17' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
1:0
49' ГолТиаго Невес
26
Деде
18
Додо
Родолфо
10
Тиаго
Невес
20
Маркиньос
II
9
Fred
II
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
18
Auremir
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 ДедеЗащитник
- Защитник
-
18 Додо РодолфоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
20 Маркиньос IIПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jadson III
-
-
-
11 David VI
-
12 Рафаэл Пирес
-
99 Sassa II
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
-
18 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 BergsonНападающий
-
-
-
-
-
9 Roger V
Ход матча
22'
49'
1:0
82'
Предыдущие игры
Крузейро Последние 20 матчей: +14 =5 -1Фламенго 3:1 Крузейро Депортиво Лара 0:2 Крузейро Атлетико Минейро 1:1 Крузейро Крузейро 2:1 Атлетико Минейро
Крузейро 4:0 Уракан Крузейро 3:0 Америка Минейро Эмелек 0:1 Крузейро Америка Минейро 2:3 Крузейро Крузейро 2:0 Депортиво Лара Крузейро 5:0 Патросиненсе Крузейро 3:0 Калденсе Тупи 0:3 Крузейро Крузейро 2:0 Томбенсе Уракан 0:1 Крузейро УРТ 1:1 Крузейро Америка Минейро 0:0 Крузейро Крузейро 3:0 Tupynambas Вилла Нова 0:3 Крузейро Боа Эспорте Клуб 2:2 Крузейро Крузейро 1:1 Атлетико Минейро
Сеара Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сеара 4:0 Алагоано Сеара 0:1 Форталеза Форталеза 2:0 Сеара Сеара 3:0 Флореста
Сеара 0:2 Наутико Коринтианс 0:1 Сеара Сальгиеро 1:3 Сеара Флореста 2:2 Сеара Сеара 2:1 Санта-Круз Ферровиарио 2:6 Сеара Сеара 1:1 Форталеза Сеара 1:3 Коринтианс Форталеза 0:0 Сеара Сеара 1:1 Atletico Cearense Сержипи 0:1 Сеара Фоз до Игуасу 0:0 Сеара Barbalha 1:1 Сеара Сеара 3:0 Гуарани Собрал Витория 1:1 Сеара Сеара 2:0 Оризонти
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
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