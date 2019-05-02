30' Желтая карточкаEduardo Kunde
36' Желтая карточкаРомуло Монтейро
37' Желтая карточкаAlex VII
0:1
44' ГолРомуло Монтейро
66' Желтая карточкаЛео Гомеш
69' Желтая карточкаMarquinhos XI
1:1
85' Гол в свои воротаМичел Феррейра
87' Желтая карточкаBetao Amansio Ebert II
90' Желтая карточкаДжеромел Педро
89
Владимир
2
Alex
VII
94
Matheus
III
99
Getulio
19
Паулу
Жоау
7
Луан
10
Визеу
Фелипе
- Основной состав
-
89 ВладимирВратарь
-
2 Alex VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Matheus IIIПолузащитник
-
99 GetulioПолузащитник
- Нападающий
-
19 Паулу ЖоауНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Иури ФрейтасПолузащитник
- Полузащитник
-
97 LourencoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
83 Gledson I
-
-
21 Luan Pereira
-
20 Gege II
-
16 Luanderson
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Визеу ФелипеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пепе КеплерЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
-
21 Jean Pyerre
-
30 Marinho II
-
-
Ход матча
30'
36'
37'
44'
66'
69'
85'
1:1
90'
Предыдущие игры
Аваи Последние 20 матчей: +14 =2 -4Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама
Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе Метрополитано 0:3 Аваи Аваи 0:0 Бруске Реал Арикумес 1:4 Аваи Атлетико Тубарао 1:3 Аваи Аваи 3:0 Крисьюма
Гремио Последние 20 матчей: +12 =5 -3Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио
Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис Бразилия 0:0 Гремио Гремио 6:0 Авенида Кахиас 0:3 Гремио Гремио 4:0 Сан-Луиз
Последние игры между собой
Аваи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Гремио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
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