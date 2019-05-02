  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Аваи
1:1
Конец матча
Гремио
0'
30' Желтая карточка
Eduardo Kunde
36' Желтая карточка
Ромуло Монтейро
37' Желтая карточка
Alex VII
0:1
44' Гол
Ромуло Монтейро
66' Желтая карточка
Лео Гомеш
69' Желтая карточка
Marquinhos XI
1:1
85' Гол в свои ворота
Мичел Феррейра
87' Желтая карточка
Betao Amansio Ebert II
90' Желтая карточка
Джеромел Педро
90'+5
89
Владимир
2
Alex
VII
63
Eduardo
Kunde
3
Betao
Amansio
Ebert
II
33
Marquinhos
XI
6
Jose
Paulo
Bezerra
Maciel
Junior
Paulinho
V
7
Pedro
Castro
94
Matheus
III
99
Getulio
11
Feliciano
Brizuela
19
Паулу
Жоау
1
Paulo
Victor
III
6
Лео
Гомеш
3
Джеромел
Педро
5
Мичел
Феррейра
29
Juninho
Capixaba
14
Матеус
Энрике
13
Ромуло
Монтейро
20
Монтойя
Вальтер
7
Луан
9
Тарделли
Диего
10
Визеу
Фелипе
Аваи
5-3-2
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

30'
Eduardo Kunde
 
36'
 
Ромуло Монтейро
37'
Alex VII
 
44'
0:1
Ромуло Монтейро
(Монтойя Вальтер)
46'
Francisco Andre Moritz
Matheus III
 
64'
 
Эвертон Соуза
Визеу Фелипе
65'
 
Thaciano
Луан
66'
 
Лео Гомеш
69'
Marquinhos XI
 
71'
 
Андре Филипе
Тарделли Диего
74'
Luan Pereira
Eduardo Kunde
 
76'
Jones Carioca
Feliciano Brizuela
 
85'
Мичел Феррейра
1:1
87'
Betao Amansio Ebert II
 
90'
 
Джеромел Педро

Предыдущие игры

Аваи Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Атлетико Минейро 2:1 Аваи Аваи 1:1 Шапекоэнсе Аваи 1:1 Крисьюма Аваи 0:1 Васко да Гама
Шапекоэнсе 1:2 Аваи Бруске 0:4 Аваи Аваи 2:0 Атлетико Тубарао Крисьюма 0:2 Аваи Аваи 3:1 Марсильо Диас Аваи 0:0 Фигейренсе Васко да Гама 3:2 Аваи Херсилиу Луж 1:0 Аваи Аваи 2:0 Бразилия Аваи 3:0 Жоинвилль Аваи 1:0 Шапекоэнсе Метрополитано 0:3 Аваи Аваи 0:0 Бруске Реал Арикумес 1:4 Аваи Атлетико Тубарао 1:3 Аваи Аваи 3:0 Крисьюма
Гремио Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Гремио 1:2 Сантос Либертад 0:2 Гремио Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио
Гремио 3:1 Росарио Сентраль Гремио 3:0 Сан-Луиз Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Гремио Сан-Луиз 0:0 Гремио Гремио 0:0 Жувентуд Жувентуд 0:6 Гремио Pelotas 0:2 Гремио Гремио 1:0 Интернасьональ Гремио 0:1 Либертад Гремио 3:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Росарио Сентраль 1:1 Гремио Гремио 2:0 Веранополис Бразилия 0:0 Гремио Гремио 6:0 Авенида Кахиас 0:3 Гремио Гремио 4:0 Сан-Луиз

Последние игры между собой

Аваи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Гремио: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Аваи 2:2 Гремио Серия A Гремио 0:2 Аваи Серия A Аваи 2:2 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Гремио 3:1 Аваи Серия A
Аваи 1:2 Гремио Серия A Аваи 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:2 Аваи Серия A Аваи 0:3 Гремио Серия A Гремио 3:0 Аваи Серия A Аваи 3:2 Гремио Кубок Бразилии Гремио 3:1 Аваи Кубок Бразилии Гремио 3:1 Аваи Серия A Аваи 1:0 Гремио Серия A
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ромуло Монтейро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Alex получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Ромуло Монтейро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Eduardo Kunde получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Загрузка...