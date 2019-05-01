Интернасьональ
2:1
Второй тайм: 84'
Фламенго
1:0
5' ГолГерреро Паоло
19' Желтая карточкаДурадо Родриго
26' Желтая карточкаЗе Карлос
1:1
60' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
2:1
77' ГолMartin Sarrafiore
81' Желтая карточкаRene III
37
Зе
Карлос
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
-
33 ГуставоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Собис РафаэлНападающий
-
77 Paraguaio
-
-
19 Rodrigo I
-
- Основной состав
-
37 Cesar IIВратарь
-
21 Para IЗащитник
-
43 Leo DuarteЗащитник
- Защитник
-
6 Rene IIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 RodineiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
16 Ronaldo VI
-
-
-
-
17 Hugo Moura
-
Ход матча
5'
19'
26'
60'
77'
81'
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: +13 =3 -4Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио
Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе Палестино 0:1 Интернасьональ Авенида 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Кахиас Жувентуд 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Бразил де Пелотас Веранополис 1:1 Интернасьональ
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =3 -3Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго
Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго Португеза 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Americano Rj Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 4:0 Кабуфриэнсе Фламенго 3:1 Боавишта
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Фламенго Серия A Интернасьональ 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 4:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 0:0 Интернасьональ Кубок Бразилии
Загрузка...