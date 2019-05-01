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  3. Бразилия: Серия A
Интернасьональ
2:1
Второй тайм: 84'
Фламенго
0'
1:0
5' Гол
Герреро Паоло
19' Желтая карточка
Дурадо Родриго
26' Желтая карточка
Зе Карлос
1:1
60' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
2:1
77' Гол
Martin Sarrafiore
81' Желтая карточка
Rene III
84'
12
Marcelo
Lomba
37
Зе
Карлос
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
28
Иаго
Лопес
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
88
Patrick
I
10
Д'Алессандро
Андрес
9
Герреро
Паоло
7
Лопес
Нико
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
44
Родолфо
Гайото
6
Rene
III
5
Виллиан
Арао
8
Куэльяр
Густаво
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Bruno
Henrique
IV
9
Габриэл
Барбоза
Интернасьональ
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

5'
Герреро Паоло
(Д'Алессандро Андрес)
1:0
19'
Дурадо Родриго
 
26'
Зе Карлос
 
60'
1:1
Де Арраскаэта Джорджиан
(Виллиан Арао)
66'
Paraguaio
Patrick I
 
73'
 
Диего Рибас
Де Арраскаэта Джорджиан
77'
Martin Sarrafiore
(Эденилсон дос Сантос)
2:1
79'
 
Силва Лукас II
Виллиан Арао
81'
 
Rene III

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Шапекоэнсе 2:0 Интернасьональ Альянса Лима 0:1 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:0 Гремио
Интернасьональ 3:2 Палестино Интернасьональ 2:0 Кахиас Интернасьональ 2:2 Ривер Плейт Кахиас 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Гремио 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Альянса Лима Интернасьональ 2:0 Айморе Палестино 0:1 Интернасьональ Авенида 0:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:1 Кахиас Жувентуд 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Бразил де Пелотас Веранополис 1:1 Интернасьональ
Фламенго Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Фламенго 3:1 Крузейро ЛДУ Кито 2:1 Фламенго Фламенго 2:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:2 Фламенго
Фламенго 6:1 Сан-Хосе Оруро Фламенго 1:1 Флуминенсе Фламенго 0:1 Пеньяроль Васко да Гама 1:1 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 3:2 Флуминенсе Мадурейра 0:2 Фламенго Фламенго 0:0 Вольта Редонда Фламенго 3:1 ЛДУ Кито Васко да Гама 1:1 Фламенго Сан-Хосе Оруро 0:1 Фламенго Португеза 1:3 Фламенго Фламенго 4:1 Americano Rj Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 4:0 Кабуфриэнсе Фламенго 3:1 Боавишта

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A
Фламенго 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Интернасьональ 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Интернасьональ Серия A Фламенго 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Фламенго Серия A Интернасьональ 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 4:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 0:0 Интернасьональ Кубок Бразилии
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    26'
    Зе Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Родолфо Гайото бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Герреро Паоло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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