Ботафого Рибейрао
3:2
Второй тайм: 88'
Байя
0:1
6' ГолАртур IV
1:1
30' ГолErik IV
2:1
36' ГолJoao Paulo I
3:1
45' ГолCicero II
47' Желтая карточкаRodrigo Pimpao
67' Желтая карточкаРоберто Фернандес
3:2
83' ГолЭрнандо
6
Gilson
I
11
Erik
IV
10
Joao
Paulo
I
14
Эрнандо
17
Elton
I
26
Gregore
77
Артур
IV
20
Фернандао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Gilson IЗащитник
- Полузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Joao Paulo IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ДжинПолузащитник
-
21 Алан СантосПолузащитник
-
18 Igor Cassio
-
19 Gustavo V
-
-
-
-
15 Lucas Barros
-
23 Wenderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Elton IПолузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Артур IVПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ФернандаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Рожерио ЖозеПолузащитник
-
12 ClaytinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Виктор ПаулоНападающий
-
-
-
-
27 Shaylon
Ход матча
6'
0:1
36'
2:1
47'
63'
83'
3:2
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:3 Куяба Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого-3
Байя Последние 20 матчей: +11 =5 -4Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК
Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Регатас Регатас 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя Альтос 0:5 Байя Жакуипенсе 1:0 Байя Форталеза 2:2 Байя Ливерпуль 0:0 Байя Витория да Конкиста 1:3 Байя
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
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