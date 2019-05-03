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  3. Бразилия: Серия A
Ботафого Рибейрао
3:2
Второй тайм: 88'
Байя
0'
0:1
6' Гол
Артур IV
1:1
30' Гол
Erik IV
2:1
36' Гол
Joao Paulo I
3:1
45' Гол
Cicero II
47' Желтая карточка
Rodrigo Pimpao
67' Желтая карточка
Роберто Фернандес
3:2
83' Гол
Эрнандо
88'
1
Роберто
Фернандес
4
Silva
Marsinio
III
3
Mauro
Joel
Carli
2
Gabriel
Paulista
XVI
6
Gilson
I
5
Gustavo
Costa
11
Erik
IV
8
Cicero
II
10
Joao
Paulo
I
9
Rodrigo
Pimpao
7
Соуза
Диего
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
6
Moises
VII
17
Elton
I
26
Gregore
10
Рамирес
Сантос
77
Артур
IV
98
Artur
Guimaraes
20
Фернандао
Ботафого Рибейрао
4-1-4-1
Байя
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Артур IV
(Moises VII)
30'
Erik IV
(Cicero II)
1:1
36'
Joao Paulo I
(Rodrigo Pimpao)
2:1
45'
Cicero II
(Erik IV)
3:1
46'
 
Рожерио Жозе
Рамирес Сантос
47'
Rodrigo Pimpao
 
58'
Валенсия Леонардо
Rodrigo Pimpao
 
63'
 
Gilberto IV
Фернандао
67'
Роберто Фернандес
 
68'
Alex Santana II
Erik IV
 
70'
 
Shaylon
Артур IV
76'
Luiz Fernando IV
Cicero II
 
83'
3:2
Эрнандо

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сан-Паулу 2:0 Ботафого Рибейрао Жувентуд 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Жувентуд Americano Rj 2:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 4:1 Португеза Флуминенсе 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Мадурейра Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Васко да Гама Дефенса и Хустисия 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Дефенса и Хустисия Боавишта 0:3 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Ботафого Рибейрао 0:0 Бангу Кабуфриэнсе 3:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:3 Куяба Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого-3
Байя Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Байя 3:2 Коринтианс Лондрина ЭК 2:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Лондрина ЭК
Баия де Фейра 1:1 Байя Байя 1:0 Регатас Регатас 1:1 Байя Сампайо Корреа 1:0 Байя Atletico Alagoinhas 0:2 Байя Байя 3:0 Сальгиеро Байя 3:0 Atletico Alagoinhas Жекие 0:5 Байя Байя 0:1 Сержипи Байя 0:0 Витория Санта-Крус РН 0:1 Байя Альтос 0:5 Байя Жакуипенсе 1:0 Байя Форталеза 2:2 Байя Ливерпуль 0:0 Байя Витория да Конкиста 1:3 Байя

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Байя 3:3 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:2 Байя Серия A
Байя 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сисеро бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Joao Paulo бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Erik Lima бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Артур IV бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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