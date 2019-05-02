США: МЛС 2019
Филадельфия Юнион
0:0
Перерыв
Стадион: Talen Energy Stadium
Цинциннати
92
Пауэлл
Алвас
14
Хагглунд
Ник
15
Allan
Cruz
33
Станко
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Пауэлл АлвасЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Allan CruzПолузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alan Koch
Ход матча
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас
Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион
Цинциннати Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз Тампа-Бэй 1:2 Цинциннати
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|2.
|Монреаль Импакт
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|4.
|Торонто
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|5.
|Коламбус Крю
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|2
|6
|1
|11 - 12
|12
|8.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|9.
|Цинциннати
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|7
|1
|1
|15 - 8
|22
|3.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|5.
|Хьюстон Динамо
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|12.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|2
|7
|12 - 24
|2
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