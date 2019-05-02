США: МЛС 2019

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Филадельфия Юнион
0:0
Перерыв

Стадион:
Цинциннати
0'
1
Matt
Freese
15
Olivier
Mbaizo
3
Jack
Elliott
26
Auston
Trusty
28
Raymon
Gaddis
6
Медунянин
Харис
11
Бедойя
Алехандро
35
Монтейро
Гамиро
22
Brenden
Aaronson
23
Пржибылко
Каспер
9
Пико
Фабрис
18
Spencer
Richey
92
Пауэлл
Алвас
14
Хагглунд
Ник
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
16
Александер
Эрик
15
Allan
Cruz
33
Станко
Калеб
6
Бертоне
Леонардо
7
Лама
Ролан
11
Мэттокс
Даррен
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Цинциннати
4-1-4-1

Ход матча

41'
Carlos Miguel
Matt Freese
 

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:1 Даллас
Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион
Цинциннати Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Цинциннати Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити
Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз Тампа-Бэй 1:2 Цинциннати

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 10 5 2 3 13 - 10 17
2. Монреаль Импакт 10 5 2 3 12 - 14 17
3. Филадельфия Юнион 0:0 10 4 3 3 13 - 10 15
4. Торонто 7 4 1 2 19 - 13 13
5. Коламбус Крю 10 4 1 5 8 - 11 13
6. Орландо Сити 9 3 3 3 13 - 14 12
7. Нью-Йорк Сити 9 2 6 1 11 - 12 12
8. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
9. Цинциннати 0:0 10 2 3 5 8 - 14 9
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 2 4 9 - 9 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 2 6 10 - 19 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 9 7 1 1 15 - 8 22
3. Сиэтл Саундерс 9 5 3 1 18 - 12 18
4. Даллас 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Хьюстон Динамо 7 5 1 1 15 - 8 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
8. Реал Солт-Лейк 9 3 1 5 11 - 16 10
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
10. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
11. Ванкувер Уайткэпс 9 1 3 5 7 - 12 6
12. Колорадо Рэпидс 9 0 2 7 12 - 24 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Филадельфия делает замену. Matt Freese уходит с поля, а Carlos Miguel выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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