Копа Судамерикана 2019
Бинасьональ
0:0
Первый тайм: 8'
Индепендьенте
24
Angel
Perez
11
Hector
Zeta
10
Andy
Polar
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Angel PerezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Hector ZetaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Andy PolarПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
15 Paolo Mendez
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Предыдущие игры
Бинасьональ Последние 20 матчей: +12 =2 -6Бинасьональ 3:1 Мелгар Карлос А. Мануччи 4:3 Бинасьональ Бинасьональ 6:0 Универсидад Сан-Мартин Пирата 1:2 Бинасьональ
Индепендьенте 4:1 Бинасьональ Бинасьональ 4:2 Университарио Лима Реал Гарчиласо 0:1 Бинасьональ Бинасьональ 4:1 Универсидад Кахамарка Аякучо 3:2 Бинасьональ Бинасьональ 3:0 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 0:4 Бинасьональ Бинасьональ 1:0 Сесар Вальехо Бинасьональ 3:2 Альянса Лима Спортинг Кристал 4:0 Бинасьональ Бинасьональ 2:1 Спорт Бойс Спорт Росарио 0:2 Бинасьональ Унион Комерсио 1:1 Бинасьональ Бинасьональ 0:0 Спорт Уанкайо Аякучо 3:0 Бинасьональ Бинасьональ 0:1 Университарио Лима
Индепендьенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Бинасьональ
Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Бельграно Индепендьенте 4:0 Сан-Мартин Тукуман
Последние игры между собой
Бинасьональ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
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