Копа Судамерикана 2019

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Бинасьональ
0:0
Первый тайм: 8'
Индепендьенте
0' 8'
29
Michael
Sotillo
24
Angel
Perez
3
Камбу
Херве
5
Eder
Fernandez
27
Jeikson
Reyes
11
Hector
Zeta
8
Yorkman
Tello
7
Edson
Diego
Aubert
10
Andy
Polar
22
Donald
Millan
21
Marco
Rodriguez
I
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
23
Emanuel
Britez
3
Бурдиссо
Гильермо
20
Сильва
Гастон
8
Перес
Пабло
II
22
Сильва
Франсиско
19
Эрнандес
Пабло
II
10
Гайбор
Фернандо
18
Ромеро
Сильвио
11
Домингес
Сесильо
Бинасьональ
Индепендьенте

Предыдущие игры

Бинасьональ Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Бинасьональ 3:1 Мелгар Карлос А. Мануччи 4:3 Бинасьональ Бинасьональ 6:0 Универсидад Сан-Мартин Пирата 1:2 Бинасьональ
Индепендьенте 4:1 Бинасьональ Бинасьональ 4:2 Университарио Лима Реал Гарчиласо 0:1 Бинасьональ Бинасьональ 4:1 Универсидад Кахамарка Аякучо 3:2 Бинасьональ Бинасьональ 3:0 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 0:4 Бинасьональ Бинасьональ 1:0 Сесар Вальехо Бинасьональ 3:2 Альянса Лима Спортинг Кристал 4:0 Бинасьональ Бинасьональ 2:1 Спорт Бойс Спорт Росарио 0:2 Бинасьональ Унион Комерсио 1:1 Бинасьональ Бинасьональ 0:0 Спорт Уанкайо Аякучо 3:0 Бинасьональ Бинасьональ 0:1 Университарио Лима
Индепендьенте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Бинасьональ
Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 2:0 Химнасия Ла-Плата Годой Крус 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Бельграно Индепендьенте 4:0 Сан-Мартин Тукуман

Последние игры между собой

Бинасьональ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Индепендьенте 4:1 Бинасьональ Копа Судамерикана

Будет доступно позже.

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