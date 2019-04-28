Лига Европы 2018-2019

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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал
Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Валенсия 0:1 Эйбар Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал
Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Валенсия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Валенсия 2:0 Арсенал Товарищеские матчи
1/16 финала
6 Ренн
4 Бетис
1 Галатасарай
2 Бенфика
3 Шахтёр Донецк
6 Айнтрахт Фр
0 Рапид Вена
5 Интер Милан
0 Лацио
3 Севилья
4 Славия Прага
1 Генк
1 Мальмё
5 Челси
2 Олимпиакос
3 Динамо Киев
1 БАТЭ
3 Арсенал
1 Цюрих
5 Наполи
2 Брюгге
5 Ред Булл Зальцбург
2 Фенербахче
3 Зенит
1 Спортинг Л
2 Вильярреал
0 Селтик
3 Валенсия
1 Краснодар
1 Байер Л
2 Виктория Пльзень
4 Динамо Загреб
1/8 финала
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1 Айнтрахт Фр
0 Интер Милан
5 Севилья
6 Славия Прага
8 Челси
0 Динамо Киев
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1/4 финала
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3 Славия Прага
5 Челси
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1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 02.05.2019, осталось 2 дня 19 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Арсенал - Валенсия
    Арсенал
    79.1% (72)
    Ничья
    16.5% (15)
    Валенсия
    4.4% (4)
    2:1 Арсенал
    50.5% (46)
    2:0 Арсенал
    13.2% (12)
    1:1 Ничья
    11% (10)
    3:1 Арсенал
    5.5% (5)
    1:0 Арсенал
    4.4% (4)
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