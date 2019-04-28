Лига Европы 2018-2019
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +12 =1 -7Лестер 3:0 Арсенал Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Наполи 0:1 Арсенал
Уотфорд 0:1 Арсенал Арсенал 2:0 Наполи Эвертон 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Ньюкасл Аль-Наср Дубай 2:3 Арсенал Арсенал 3:0 Ренн Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Ренн 3:1 Арсенал Тоттенхэм 1:1 Арсенал Арсенал 5:1 Борнмут Арсенал 2:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Сити Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал Хаддерсфилд Таун 1:2 Арсенал Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед
Валенсия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Валенсия 0:1 Эйбар Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал
Валенсия 3:1 Леванте Вильярреал 1:3 Валенсия Райо Вальекано 2:0 Валенсия Валенсия 2:1 Реал Мадрид Севилья 0:1 Валенсия Валенсия 0:0 Хетафе Краснодар 1:1 Валенсия Жирона 2:3 Валенсия Валенсия 2:1 Краснодар Валенсия 2:0 Атлетик Б Валенсия 1:0 Бетис Леганес 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Селтик Валенсия 0:0 Эспаньол Селтик 0:2 Валенсия Валенсия 0:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Валенсия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Арсенал
79.1% (72)
Ничья
16.5% (15)
Валенсия
4.4% (4)
2:1 Арсенал
50.5% (46)
2:0 Арсенал
13.2% (12)
1:1 Ничья
11% (10)
3:1 Арсенал
5.5% (5)
1:0 Арсенал
4.4% (4)
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