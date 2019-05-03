ХИК
0:0
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
Ильвес
37' Желтая карточкаАлхо Николай
63' Желтая карточкаLauri Ala-Myllymaeki
82' Желтая карточкаIiro Jaervinen
88' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
8
Рафинья
2
Элдерсон
17
Алхо
Николай
77
Менса
Эванс
10
Marco
Bueno
13
Менса
Баба
60
Адди
Дэвид
5
Jair
14
Tuure
Siira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
8 РафиньяЗащитник
- Защитник
-
2 ЭлдерсонЗащитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Менса ЭвансНападающий
-
10 Marco BuenoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тарасов ИванПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Tariq Kazi
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Главный тренер: Jarkko Wiss
Ход матча
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: +8 =5 -7Интер Турку 4:1 ХИК ХИК 2:2 Коллинг ХИК 1:1 ХИФК Скив 4:0 ХИК
Ильвес Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ильвес 1:0 Лахти СИК 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС КПВ 0:2 Ильвес
Последние игры между собой
ХИК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
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