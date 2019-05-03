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  3. Финляндия: Вейккауслига
ХИК
0:0
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
37' Желтая карточка
Алхо Николай
63' Желтая карточка
Lauri Ala-Myllymaeki
82' Желтая карточка
Iiro Jaervinen
88' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
90'+5
88
Рудаков
Максим
3
Тойвомяки
Ханри
8
Рафинья
5
О`Шоунесси
Даниэль
2
Элдерсон
17
Алхо
Николай
6
Сингх
Хармет
22
Кайринен
Каан
77
Менса
Эванс
10
Marco
Bueno
24
Лаппалайнен
Ласси
1
Mika
Hilander
4
Аспегрен
Фелипе
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
60
Адди
Дэвид
30
Yussif
Daouda
Moussa
5
Jair
14
Tuure
Siira
25
Emile
Paul
Tendeng
26
Fofana
Tiemoko
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
ХИК
Ильвес

Ход матча

37'
Алхо Николай
 
63'
 
Lauri Ala-Myllymaeki
63'
Вахтера Йонас
Менса Эванс
 
70'
Тарасов Иван
Элдерсон
 
71'
 
Iiro Jaervinen
Fofana Tiemoko
77'
 
Aleksi Tarvonen
Yussif Daouda Moussa
82'
 
Iiro Jaervinen
82'
Eetu Vertainen
Marco Bueno
 
85'
 
Eemeli Raittinen
Lauri Ala-Myllymaeki
88'
 
Аспегрен Фелипе

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Интер Турку 4:1 ХИК ХИК 2:2 Коллинг ХИК 1:1 ХИФК Скив 4:0 ХИК
СИК 0:0 ХИК КуПС 0:0 ХИК ХИК 0:1 Мидделфарт ХИК 2:1 Мариехамн Мариенлюст 1:5 ХИК ХИК 2:1 Интер Турку Слагельс 0:2 ХИК ХИК 0:3 Б-93 Хиллерёд 1:4 ХИК Лахти 1:4 ХИК ХИК 2:3 Хонка Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 2:2 Мариехамн ХИК 1:0 ХИФК ХИК 3:1 Хаммарбю Глазго Рейнджерс 3:2 ХИК
Ильвес Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ильвес 1:0 Лахти СИК 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС КПВ 0:2 Ильвес
Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС КПВ 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 СИК Ильвес 1:1 РоПС Ильвес 4:1 КуПС РоПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 Лахти КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 4:0 Кеми Кингс Ильвес 1:2 ХИК Ильвес 1:0 Интер Турку ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 0:1 Хонка Мариехамн 3:6 Ильвес

Последние игры между собой

ХИК: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Ильвес 1:2 ХИК Вейккауслига Ильвес 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:4 ХИК Вейккауслига
Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:1 ХИК Кубок Ильвес 1:3 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 5:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ХИК Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Ильвес Вейккауслига
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    88'
    Аспегрен Фелипе получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Ильвес делает замену. Lauri Ala-Myllymaeki уходит с поля, а Eemeli Raittinen выходит на его замену.
  • 82'
    ХИК делает замену. Marco Bueno уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    82'
    Iiro Jaervinen получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Ильвес делает замену. Yussif Daouda Moussa уходит с поля, а Aleksi Tarvonen выходит на его замену.
  • 71'
    Ильвес делает замену. Fofana Tiemoko уходит с поля, а Iiro Jaervinen выходит на его замену.
  • 70'
    ХИК делает замену. Элдерсон уходит с поля, а Тарасов Иван выходит на его замену.
  • 63'
    ХИК делает замену. Менса Эванс уходит с поля, а Вахтера Йонас выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    63'
    Lauri Ala-Myllymaeki получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Алхо Николай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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