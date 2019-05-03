РоПС
1:0
Конец матча
Стадион: Кескускенття
ХИФК
1:0
33' ГолTommi Jaentti
39' Желтая карточкаМянтюля Теро
41' Желтая карточкаJakob Masloe Dunsby
79' Желтая карточкаTommi Jaentti
14
Муйнонен
Эту
24
Мянтюля
Теро
20
Хассан
Сисей
10
Гела
Чевдет
50
Toro
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Мянтюля ТероЗащитник
- Защитник
-
20 Хассан СисейЗащитник
-
10 Гела ЧевдетПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Toro IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Кучи НьязиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Tor Thodesen
Ход матча
33'
1:0
39'
79'
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +9 =3 -8РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС КПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка
ХИФК Последние 20 матчей: +9 =2 -9ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СИК 1:0 ХИФК
Последние игры между собой
РоПС: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
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