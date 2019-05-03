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  3. Финляндия: Вейккауслига
РоПС
1:0
Конец матча

Стадион:
ХИФК
0'
1:0
33' Гол
Tommi Jaentti
39' Желтая карточка
Мянтюля Теро
41' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
79' Желтая карточка
Tommi Jaentti
90'+5
25
Регеро
Антонио
20
Juho
Hyvaerinen
5
Kalle
Katz
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
14
Муйнонен
Эту
10
Лингман
Лукас
33
Агналдо
Жуниор
19
Tuomas
Kaukua
24
Tommi
Jaentti
7
Рахими
Юнесс
77
Ориджи
Арнольд
6
Riku
Selander
24
Мянтюля
Теро
4
Патронен
Ханну
20
Хассан
Сисей
10
Гела
Чевдет
7
Маттссон
Йоэль
50
Toro
II
13
Jakob
Masloe
Dunsby
19
Kevin
Larsson
23
Nikolas
Saira
РоПС
ХИФК

Ход матча

33'
Tommi Jaentti
1:0
39'
 
Мянтюля Теро
41'
 
Jakob Masloe Dunsby
58'
 
Тикиньо Франсиско
Kevin Larsson
69'
 
Кучи Ньязи
Jakob Masloe Dunsby
73'
Niklas Jokelainen
Tuomas Kaukua
 
79'
Tommi Jaentti
 
82'
Atte Sihvonen
Лингман Лукас
 
84'
 
Hussein Mohamed
Toro II
86'
Кокко Александр
Tommi Jaentti
 

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +9 =3 -8
РоПС 0:1 КуПС Мариехамн 2:0 РоПС КПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка
КуПС 2:2 РоПС РоПС 1:2 КПВ Хака 0:1 РоПС РоПС 3:2 КуПС РоПС 0:2 КПВ РоПС 3:2 СИК ВПС 2:1 РоПС Ильвес 1:1 РоПС РоПС 1:0 Ильвес ВПС 1:2 РоПС ТПС 1:2 РоПС РоПС 0:1 СИК ХИК 3:0 РоПС РоПС 1:1 КуПС Кеми Кингс 0:2 РоПС РоПС 2:1 Хонка
ХИФК Последние 20 матчей: +9 =2 -9
ХИФК 2:0 Хонка ХИК 1:1 ХИФК ХИФК 0:1 Лахти СИК 1:0 ХИФК
Мариехамн 3:0 ХИФК ХИФК 1:3 Интер Турку ХИФК 1:2 Хонка Лахти 2:1 ХИФК ХИК 1:0 ХИФК Каяани 0:1 ХИФК ХИФК 2:1 КПВ ХИФК 1:0 КТП Ювяскюля 0:2 ХИФК Экенес ИФ 0:3 ХИФК ХИФК 3:0 Клуби-04 ХИФК 0:1 Яро Оулу 2:1 ХИФК ХИФК 2:0 Хака Клуби-04 1:3 ХИФК ХИФК 2:2 Каяани

Последние игры между собой

РоПС: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
ХИФК: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:2 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:0 ХИФК Вейккауслига
РоПС 1:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига ХИФК 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 2:0 ХИФК Вейккауслига РоПС 2:3 ХИФК Икконен ХИФК 1:4 РоПС Икконен РоПС 3:1 ХИФК Икконен
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    РоПС делает замену. Tommi Jaentti уходит с поля, а Кокко Александр выходит на его замену.
  • 84'
    ХИФК делает замену. Торо уходит с поля, а Hussein Mohamed выходит на его замену.
  • 82'
    РоПС делает замену. Лингман Лукас уходит с поля, а Atte Sihvonen выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    79'
    Tommi Jaentti получил желтую карточку от судьи
  • 73'
    РоПС делает замену. Tuomas Kaukua уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
  • 69'
    ХИФК делает замену. Jakob Masloe Dunsby уходит с поля, а Кучи Ньязи выходит на его замену.
  • 58'
    ХИФК делает замену. Kevin Larsson уходит с поля, а Tiquinho выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Jakob Masloe Dunsby получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Мянтюля Теро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Tommi Jaentti бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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