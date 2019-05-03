Швеция: Суперэттан 2019
Норрбю
2:0
Конец матча
Броммапойкарна
2' Желтая карточкаСульич Али
66' Желтая карточкаNicklas Savolainen
74' Желтая карточкаMergim Krasniqi
1:0
89' ГолRichard Yarsuvat
90' Красная карточкаНордстрём Билли
2:0
90' ПенальтиRichard Yarsuvat
17
Jasin
Khayat
19
Edafe
Egbedi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adam GradenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Albin LinnerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лидберг ИсакНападающий
- Нападающий
-
-
26 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Luis Pimenta
Ход матча
2'
74'
89'
90'
90'
2:0
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю
Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю Норрбю 3:2 Фрей
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +7 =3 -10Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 ГАИС Далкурд 0:4 Броммапойкарна
Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК АИК 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Сириус Хеккен 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 4:2 Браге Русенгор 1:3 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Сириус 4:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю Кальмар 1:1 Броммапойкарна Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Броммапойкарна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Норрбю
|6
|3
|2
|1
|8 - 10
|11
|3.
|Браге
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Эргрюте ФФ
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Вестерос СК
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Йёнчёпинг
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|7.
|Дегерфорс
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|8.
|Мьельбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|Треллеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|ГАИС
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Броммапойкарна
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|12.
|Сюрианска
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Хальмстад
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Фрей
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|15.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|16.
|Эстер
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
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