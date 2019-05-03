Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
2:0
Конец матча
Броммапойкарна
0'
2' Желтая карточка
Сульич Али
66' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
74' Желтая карточка
Mergim Krasniqi
1:0
89' Гол
Richard Yarsuvat
90' Красная карточка
Нордстрём Билли
2:0
90' Пенальти
Richard Yarsuvat
90'+6
1
Mergim
Krasniqi
11
Alen
Krasnici
4
Didric
Andersson
2
Abbas
Mohamad
17
Jasin
Khayat
15
Nino
Osmanagic
8
Nicklas
Savolainen
19
Edafe
Egbedi
13
Robin
Stroemberg
14
Рексхепи
Дардан
12
Richard
Yarsuvat
1
Rasmus
Emanuelsson
24
Fritiof
Bjoerken
3
Сульич
Али
4
Oscar
Pehrsson
23
Нордстрём
Билли
8
Marcus
Hansson
9
Dusan
Jajic
11
Adam
Graden
22
Alexander
Nilsson
II
10
Хелльквист
Филип
25
Albin
Linner
Норрбю
4-1-2-1-2
Броммапойкарна
4-3-3

Ход матча

2'
 
Сульич Али
52'
Abdelrahman Saidi
Edafe Egbedi
 
55'
 
Markus Gustafsson
Albin Linner
66'
Nicklas Savolainen
 
67'
 
Eric Jonana
Alexander Nilsson II
72'
Dijan Vukojevic
Рексхепи Дардан
 
74'
Mergim Krasniqi
 
79'
Alexander Henningsson
Nino Osmanagic
 
81'
 
Лидберг Исак
Marcus Hansson
89'
Richard Yarsuvat
(Robin Stroemberg)
1:0
90'
 
Нордстрём Билли
90'
Richard Yarsuvat
2:0

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эстер 0:1 Норрбю Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Норрбю Норрбю 2:1 Мьельбю
Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю Норрбю 3:2 Фрей
Броммапойкарна Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Броммапойкарна 2:1 Хальмстад Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 ГАИС Далкурд 0:4 Броммапойкарна
Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК АИК 2:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:0 Сириус Хеккен 1:0 Броммапойкарна Броммапойкарна 4:2 Браге Русенгор 1:3 Броммапойкарна Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Сириус 4:2 Броммапойкарна Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Броммапойкарна 2:4 Хаммарбю Кальмар 1:1 Броммапойкарна Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Броммапойкарна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Норрбю 1:0 Броммапойкарна Суперэттан Броммапойкарна 3:0 Норрбю Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 5 5 0 0 14 - 3 15
2. Норрбю 6 3 2 1 8 - 10 11
3. Браге 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Эргрюте ФФ 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Вестерос СК 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Йёнчёпинг 5 2 1 2 10 - 5 7
7. Дегерфорс 5 2 1 2 8 - 6 7
8. Мьельбю 5 2 0 3 5 - 6 6
9. Треллеборг 5 1 3 1 6 - 6 6
10. ГАИС 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Броммапойкарна 6 2 0 4 8 - 10 6
12. Сюрианска 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Хальмстад 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Фрей 5 1 1 3 4 - 10 4
15. Далкурд 5 1 1 3 2 - 8 4
16. Эстер 5 0 3 2 4 - 6 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    2'
    Сульич Али получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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