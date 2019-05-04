США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
2:3
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Ванкувер Уайткэпс
0:1
17' ГолМонтеро Фреди
0:2
26' ГолВенуто
1:2
38' ПенальтиKei Ansu Kamara
2:2
53' ПенальтиKei Ansu Kamara
77' Красная карточкаРубио Диего
2:3
87' ГолРоуз Энди
89' Желтая карточкаАкоста Келлин II
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
13
Samuel
Vines
22
Годой
Эрик
53
Аднан
Али
7
Венуто
19
Ласс
Бангура
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Винне ДекланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
13 Samuel VinesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Хадсон Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ВенутоНападающий
- Нападающий
-
19 Ласс БангураНападающий
- Запасные игроки
-
18 Zac MacMathВратарь
-
23 Саттер СкоттЗащитник
-
46 Brett LevisЗащитник
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Ход матча
17'
0:1
26'
0:2
38'
1:2
46'
53'
2:2
77'
87'
2:3
89'
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +2 =4 -14Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:2 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|2.
|Ди Си Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|3.
|Монреаль Импакт
|10
|5
|2
|3
|12 - 14
|17
|4.
|Торонто
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|5.
|Коламбус Кру
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|2
|6
|1
|11 - 12
|12
|8.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|9.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|11.
|Цинциннати
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|7
|1
|1
|15 - 8
|22
|3.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|5.
|Хьюстон Динамо
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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