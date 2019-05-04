США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
2:3
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
17' Гол
Монтеро Фреди
0:2
26' Гол
Венуто
1:2
38' Пенальти
Kei Ansu Kamara
2:2
53' Пенальти
Kei Ansu Kamara
77' Красная карточка
Рубио Диего
2:3
87' Гол
Роуз Энди
89' Желтая карточка
Акоста Келлин II
90'+7
1
Ховард
Тим
2
Keegan
Rosenberry
44
Axel
Sjoeberg
27
Винне
Деклан
22
Sebastian
Anderson
4
Уилсон
Дэнни
19
Прайс
Джек
13
Samuel
Vines
10
Акоста
Келлин
II
7
Рубио
Диего
23
Kei
Ansu
Kamara
16
Maxime
Crepeau
28
Jakob
Nerwinski
22
Годой
Эрик
2
Генри
Донейл
53
Аднан
Али
4
Хван
Ин-Беом
6
Эрисе
Йон
31
Russell
Teibert
7
Венуто
12
Монтеро
Фреди
19
Ласс
Бангура
Колорадо Рэпидс
3-4-1-2
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Монтеро Фреди
(Ласс Бангура)
26'
0:2
Венуто
(Монтеро Фреди)
38'
Kei Ansu Kamara
1:2
46'
 
Brett Levis
Венуто
53'
Kei Ansu Kamara
2:2
62'
Николсон Сэм
Sebastian Anderson
 
68'
 
Роуз Энди
Russell Teibert
73'
Фейлхабер Бенни
Уилсон Дэнни
 
77'
Рубио Диего
 
81'
Andre Shinyashiki
Прайс Джек
 
87'
2:3
Роуз Энди
89'
Акоста Келлин II
 
90'
 
Фелипе Мартинс
Ласс Бангура

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Кру 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ванкувер Уайткэпс 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 2:2 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:4 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Портленд Тимберс 1:2 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Ванкувер Уайткэпс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 10 5 2 3 15 - 10 17
2. Ди Си Юнайтед 10 5 2 3 13 - 10 17
3. Монреаль Импакт 10 5 2 3 12 - 14 17
4. Торонто 7 4 1 2 19 - 13 13
5. Коламбус Кру 10 4 1 5 8 - 11 13
6. Орландо Сити 9 3 3 3 13 - 14 12
7. Нью-Йорк Сити 9 2 6 1 11 - 12 12
8. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
9. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
10. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 2 4 9 - 9 8
11. Цинциннати 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 2 6 10 - 19 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 9 7 1 1 15 - 8 22
3. Сиэтл Саундерс 9 5 3 1 18 - 12 18
4. Даллас 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Хьюстон Динамо 7 5 1 1 15 - 8 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
8. Реал Солт-Лейк 9 3 1 5 11 - 16 10
9. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Ванкувер Уайткэпс делает замену. Ласс Бангура уходит с поля, а Фелипе Мартинс выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    89'
    Акоста Келлин II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Роуз Энди бьет в цель!
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Ласс Бангура бьет в цель!
  • 81'
    Колорадо делает замену. Прайс Джек уходит с поля, а Andre Shinyashiki выходит на его замену.
  • 77'
    УДАЛЕНИЕ! - Рубио Диего увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 73'
    Колорадо делает замену. Уилсон Дэнни уходит с поля, а Фейлхабер Бенни выходит на его замену.
  • 68'
    Ванкувер Уайткэпс делает замену. Russell Teibert уходит с поля, а Роуз Энди выходит на его замену.
  • 62'
    Колорадо делает замену. Sebastian Anderson уходит с поля, а Николсон Сэм выходит на его замену.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Кей Камара из команды Колорадо забивает с точки!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Ванкувер Уайткэпс делает замену. Венуто уходит с поля, а Brett Levis выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Венуто бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Монтеро Фреди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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