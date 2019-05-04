Китай: Суперлига 2019

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  4. Суперлига 2019
Шанхай СИПГ
2:0
Конец матча

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
31' Желтая карточка
Wei Zhang I
44' Желтая карточка
Тошич Душко
56' Желтая карточка
Chugui Ye
1:0
60' Гол
Ли Шенглонг
69' Желтая карточка
Чжэнь Вэй
2:0
74' Гол
Халк Живанилдо
90'+4
1
Цзюнь-Лин
Янь
13
Чжэнь
Вэй
28
Guan
He
21
Хай
Юй
4
Шэньчао
Ван
8
Оскар
дос
Сантос
6
Хуэй-Кан
Цай
2
Wei
Zhang
I
10
Халк
Живанилдо
9
Элкесон
Кардосо
11
Вэньцзюнь
Люй
1
Yuelei
Cheng
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
20
Miao
Tang
II
8
Дембеле
Мусса
6
Yunlong
Fan
11
Хайфэн
Дин
37
Yuyang
Li
9
Hong
Gui
7
Захави
Эран
Шанхай СИПГ
3-4-3
Гуанчжоу Фули
3-4-3

Ход матча

10'
 
Chugui Ye
Yuyang Li
25'
Ли Шенглонг
Вэньцзюнь Люй
 
31'
Wei Zhang I
 
44'
 
Тошич Душко
56'
 
Chugui Ye
60'
Ли Шенглонг
1:0
69'
Чжэнь Вэй
 
74'
Халк Живанилдо
(Оскар дос Сантос)
2:0
79'
 
Peng Wang
Hong Gui
86'
 
Zhengyu Huang
Хайфэн Дин
89'
Jinghang Hu
Элкесон Кардосо
 
90'
Binbin Chen
Wei Zhang I
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Шанхай Шэньхуа 0:4 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 5:0 Гуйчжоу Чжичэн
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:6 Тяньцзинь Цюаньцзянь Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Фули 1:1 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:0 Тянцзинь Тэда Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Шанхай СИПГ 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:5 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Шанхай СИПГ Суперлига
Гуанчжоу Фули 3:3 Шанхай СИПГ Суперлига Гуанчжоу Фули 1:0 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Разное Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 7 7 0 0 16 - 2 21
2. Шанхай СИПГ 8 6 1 1 17 - 7 19
3. Гуанчжоу Эвергранд 7 6 0 1 11 - 3 18
4. Цзянсу Сунин 7 4 0 3 15 - 12 12
5. Шаньдун Лунэн 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Чуньцинь Лифан 7 3 2 2 9 - 11 11
7. Тянцзинь Тэда 8 3 2 3 13 - 14 11
8. Шеньчжень 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Гуанчжоу Фули 8 2 2 4 14 - 20 8
10. Шанхай Шэньхуа 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Далянь Ифан 7 1 3 3 8 - 12 6
12. Тянцзинь Цюаньцзянь 7 1 3 3 7 - 12 6
13. Хэнань Цзянье 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Хэбей Форчун 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Ухань Чжоэр 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Пекин Женьхе 7 1 2 4 6 - 12 5
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 93'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
  • 90'
    Дембеле Мусса нанес удар издали, а Цзюнь-Лин Янь отбил его обратно в игру!
  • 90'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 90'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Тактическая замена. Wei Zhang уходит с поля и его заменяет Binbin Chen
  • 89'
    Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
  • 89'
    Тактическая замена. Элкесон Кардосо уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
  • 88'
    Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Захави Эран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
  • 87'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 86'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Тактическая замена. Хайфэн Дин уходит с поля и его заменяет Zhengyu Huang
  • 85'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • Угловой
    85'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай Ист Эйша разыграл угловой с левого угла.
  • 84'
    Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 84'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Ли Шенглонг!
  • 84'
    Халк Живанилдо из команды Шанхай Ист Эйша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 84'
    Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    84'
    Халк Живанилдо из команды Шанхай Ист Эйша подал угловой справа.
  • 84'
    Должен был быть гол! Оскар дос Сантос имел отличный шанс, но Ченг Юелей не дал голу состоятся!
  • 83'
    Отличные скиллы показывает Оскар дос Сантос, обводя своих соперников
  • 83'
    Элкесон Кардосо разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 83'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 82'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    81'
    Халк Живанилдо задерживает мяч рукой
  • 81'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Yunlong Fan наказан за толчок Элкесон Кардосо
  • 80'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 79'
    Тактическая замена. Hong Gui уходит с поля и его заменяет Peng Wang
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Chugui Ye
  • 78'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Плохо сыграл Ченг Юелей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    78'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай Ист Эйша подал угловой слева.
  • 77'
    Джианг Джихон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 77'
    Шанхай Ист Эйша начинает контратаку
  • 77'
    Цзюнь-Лин Янь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    77'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
  • 76'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 74'
    Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    74'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо из команды Шанхай Ист Эйша переиграл вратаря дальним ударом!
  • 74'
    Отличные скиллы показывает Халк Живанилдо, обводя своих соперников
  • 73'
    Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
  • 73'
    Элкесон Кардосо нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.
  • 72'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
  • 71'
    Chugui Ye нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    71'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
  • 70'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 70'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Халк Живанилдо наказан за толчок Тошич Душко
  • Желтая карточка
    69'
    Чжэнь Вэй получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    69'
    Чжэнь Вэй из команды Шанхай Ист Эйша играет слишком грубо. Тошич Душко оказался на газоне.
  • 68'
    Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
  • 67'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 67'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    66'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
  • 66'
    Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 65'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Хай Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    63'
    Ли Шенглонг наказан за толчок Chugui Ye
  • 61'
    Шанхай Ист Эйша контролирует мяч.
  • Описание гола
    60'
    ГОЛ! Легко закончил атаку Ли Шенглонг из команды Шанхай Ист Эйша, забив в пустые ворота!
  • 60'
    Плохо сыграл Йи Тенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    60'
    Халк Живанилдо из команды Шанхай Ист Эйша подал угловой справа.
  • 59'
    Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 59'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 59'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    58'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай Ист Эйша подал угловой слева.
  • 57'
    Джианг Джихон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 57'
    Халк Живанилдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    56'
    Chugui Ye получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
  • 56'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 55'
    Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 55'
    Чжэнь Вэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Miao Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    55'
    Ли Шенглонг из команды Шанхай Ист Эйша опасно и грубо сыграл. Дембеле Мусса пострадал.
  • Фол, нарушение
    54'
    Захави Эран задерживает мяч рукой
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Халк Живанилдо из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Захави Эран
  • 52'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Хай Юй из команды Шанхай Ист Эйша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Чжэнь Вэй
  • 51'
    Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 50'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Wei Zhang из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Ли Шенглонг
  • 47'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 47'
    Ли Шенглонг не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Wei Zhang из команды Шанхай Ист Эйша делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 47'
    Шанхай Ист Эйша контролирует мяч.
  • 46'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Как он промахнулся? Чжэнь Вэй имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 48'
    Хуэй-Кан Цай нанес удар, мяч был парирован, но Ченг Юелей не удержал его в руках.
  • 48'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 47'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
  • Желтая карточка
    44'
    Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    44'
    Безумный фол. Тошич Душко грубо играет против соперника. Пострадал Халк Живанилдо
  • 44'
    Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 44'
    Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
  • Травма, повреждение
    43'
    Хайфэн Дин возвращается на поле.
  • 42'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хайфэн Дин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    42'
    Хайфэн Дин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Шэньчао Ван из команды Шанхай Ист Эйша делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 40'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Дембеле Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Шэньчао Ван
  • 38'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 37'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Шанхай Ист Эйша контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Hong Gui наказан за толчок Чжэнь Вэй
  • Фол, нарушение
    35'
    Ли Шенглонг наказан за толчок Хайфэн Дин
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 34'
    Элкесон Кардосо не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Отличные скиллы показывает Элкесон Кардосо, обводя своих соперников
  • 33'
    Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    33'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
  • 33'
    Чжэнь Вэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
  • Офсайд
    31'
    Chugui Ye из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
  • Желтая карточка
    31'
    Wei Zhang получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Wei Zhang из команды Шанхай Ист Эйша играет слишком грубо. Hong Gui оказался на газоне.
  • 30'
    Hong Gui из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 29'
    Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Шэньчао Ван из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
  • 27'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Чжэнь Вэй из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Hong Gui
  • 26'
    Халк Живанилдо нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.
  • 26'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Вэньцзюнь Люй получил травму и заменен. Ли Шенглонг выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Элкесон Кардосо из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Miao Tang
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 24'
    Шанхай Ист Эйша контролирует мяч.
  • 23'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    23'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вэньцзюнь Люй получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    22'
    Вэньцзюнь Люй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    21'
    Элкесон Кардосо из команды Шанхай Ист Эйша опасно и грубо сыграл. Йи Тенг пострадал.
  • 21'
    Ченг Юелей ошибается в защите.
  • 21'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 20'
    Шэньчао Ван из команды Шанхай Ист Эйша наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 20'
    Хай Юй из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 19'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
  • 18'
    Захави Эран нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 18'
    Отличные скиллы показывает Захави Эран, обводя своих соперников
  • 17'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса
  • 16'
    Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
  • 16'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Шанхай Ист Эйша
  • 14'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
  • 13'
    Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
  • Фол, нарушение
    12'
    Chugui Ye наказан за толчок Хай Юй
  • 11'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 10'
    Yuyang Li получил травму и заменен. Chugui Ye выходит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
  • 8'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
  • 7'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Miao Tang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай Ист Эйша поставил подножку. Пострадал Yunlong Fan
  • Фол, нарушение
    5'
    Вэньцзюнь Люй наказан за толчок Дембеле Мусса
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 5'
    Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Халк Живанилдо из команды Шанхай Ист Эйша отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    4'
    Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай Ист Эйша разыграл угловой с правого угла.
  • 4'
    Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай Ист Эйша делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Шанхай Ист Эйша контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Yuyang Li из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
  • 1'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Шанхай Ист Эйша вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Шанхай Ист Эйша начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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