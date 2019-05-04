Китай: Суперлига 2019
Шанхай СИПГ
2:0
Конец матча
Стадион: Шанхай Интернешнл
Гуанчжоу Фули
31' Желтая карточкаWei Zhang I
44' Желтая карточкаТошич Душко
56' Желтая карточкаChugui Ye
1:0
60' ГолЛи Шенглонг
69' Желтая карточкаЧжэнь Вэй
2:0
74' ГолХалк Живанилдо
13
Чжэнь
Вэй
28
Guan
He
21
Хай
Юй
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
20
Miao
Tang
II
11
Хайфэн
Дин
37
Yuyang
Li
9
Hong
Gui
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Wei ChenВратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
37 Binbin Chen
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
20 Miao Tang IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хайфэн ДинПолузащитник
-
37 Yuyang LiНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
30 Peng WangПолузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
35 Tixiang LiПолузащитник
-
22 Jiaqi Han
-
Главный тренер: Dragan Stojkovic
Ход матча
31'
44'
56'
60'
1:0
69'
74'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ухань Чжоэр 1:3 Шанхай СИПГ Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Тянцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Чжоэр Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:3 Чуньцинь Лифан Хэбей Форчун 1:2 Шанхай СИПГ Ульсан 1:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Цзянсу Сунин Шанхай СИПГ 1:0 Кавасаки Фронтале Шанхай Шэньхуа 0:4 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:2 Митьюлланд Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Пекин Женьхе Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:2 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 0:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 5:0 Гуйчжоу Чжичэн
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: +5 =4 -11Taizhou Yuanda 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Шеньчжень Цзянсу Сунин 5:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Шанхай Шэньхуа
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Тянцзинь Тэда 4:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Чуньцинь Лифан 2:2 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун Гуйчжоу Чжичэн 0:2 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:6 Тяньцзинь Цюаньцзянь Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 3:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:3 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Фули 1:1 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 2:0 Тянцзинь Тэда Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Фули
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Гуанчжоу Фули 3:3 Шанхай СИПГ Суперлига Гуанчжоу Фули 1:0 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:3 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Разное Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|7
|7
|0
|0
|16 - 2
|21
|2.
|Шанхай СИПГ
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|6
|0
|1
|11 - 3
|18
|4.
|Цзянсу Сунин
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Шаньдун Лунэн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Чуньцинь Лифан
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|7.
|Тянцзинь Тэда
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Шеньчжень
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Гуанчжоу Фули
|8
|2
|2
|4
|14 - 20
|8
|10.
|Шанхай Шэньхуа
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Далянь Ифан
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|12.
|Тянцзинь Цюаньцзянь
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Хэнань Цзянье
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Хэбей Форчун
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Ухань Чжоэр
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Пекин Женьхе
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
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