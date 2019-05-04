Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АИК
2:1
Конец матча

Стадион:
АФК Эскильстуна
0'
26' Желтая карточка
Бобко Иван
1:0
31' Пенальти
Сундгрен Даниэль
45' Красная карточка
Ole Soederberg
2:0
50' Гол
Элюнусси Тарик
2:1
55' Гол
Samuel Nnamani
90' Желтая карточка
Saku Ylaetupa
90'+4
34
Линнер
Оскар
21
Сундгрен
Даниэль
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
20
Элюнусси
Тарик
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
16
Салетрос
Антон
36
Гойтом
Хенок
10
Обаси
Чинеду
1
Ole
Soederberg
7
Бобко
Иван
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
13
Wilhelm
Loeper
9
Авдич
Денни
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
5
Gustav
Jarl
16
Samuel
Nnamani
8
Ousmane
Camara
АИК
4-4-2
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

26'
 
Бобко Иван
31'
Сундгрен Даниэль
1:0
45'
 
Ole Soederberg
45'
 
Иванов Михаил
Ousmane Camara
50'
Элюнусси Тарик
(Салетрос Антон)
2:0
55'
2:1
Samuel Nnamani
(Adi Nalic)
65'
Сигторссон Колбейнн
Обаси Чинеду
 
69'
Heradi Rashidi
Салетрос Антон
 
69'
 
Christian Miljevic
Samuel Nnamani
81'
 
Ferid Ali
Бобко Иван
82'
Saku Ylaetupa
Элюнусси Тарик
 
90'
Saku Ylaetupa
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус
Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Юргорден 0:0 АИК
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру
Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей

Последние игры между собой

АИК: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
АИК 1:1 АФК Эскильстуна Кубок АИК 1:1 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 1:3 АИК Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 6 3 2 1 10 - 6 11
2. Юргорден 6 3 2 1 10 - 6 11
3. Эльфсборг 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Эстерсунд 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Гётеборг 2:2 7 3 2 2 14 - 9 11
6. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Хеккен 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Сундсвалль 6 2 2 2 11 - 10 8
9. Хаммарбю 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Сириус 2:2 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Хельсинборг 6 2 1 3 8 - 11 7
12. Норрчёпинг 6 1 4 1 9 - 10 7
13. Кальмар 6 1 4 1 7 - 8 7
14. Эребру 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Фалькенберг 6 1 1 4 7 - 13 4
16. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Васби делает замену. Ousmane Camara уходит с поля, а Иванов Михаил выходит на его замену.
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Оле Сёдерберг увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Сундгрен Даниэль из команды АИК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Бобко Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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