Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
2:1
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
АФК Эскильстуна
26' Желтая карточкаБобко Иван
1:0
31' ПенальтиСундгрен Даниэль
45' Красная карточкаOle Soederberg
2:0
50' ГолЭлюнусси Тарик
2:1
55' ГолSamuel Nnamani
90' Желтая карточкаSaku Ylaetupa
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
36
Гойтом
Хенок
10
Обаси
Чинеду
15
Jose
Leon
22
Adi
Nalic
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
26'
31'
1:0
45'
50'
2:0
55'
2:1
81'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +8 =9 -3Гётеборг 3:0 АИК АИК 1:0 Хеккен Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру
Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей
Последние игры между собой
АИК: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Юргорден
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Эльфсборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Эстерсунд
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Гётеборг
|2:2
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Хеккен
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|8.
|Сундсвалль
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|9.
|Хаммарбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Сириус
|2:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|11.
|Хельсинборг
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|Норрчёпинг
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Кальмар
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|14.
|Эребру
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Фалькенберг
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
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