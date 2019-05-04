Норвегия: Первый дивизион 2019
Олесунн
3:1
Конец матча
Стадион: Колор Лайн Зрители: 3772
Согндаль
41' Желтая карточкаГроннер Йонас
51' Желтая карточкаФридьонссон Хольмберт
0:1
52' ГолШульц Эрик
64' Желтая карточкаСвеен Оле
71' Желтая карточкаДингеланд Матиас
82' Желтая карточкаMartin Ramsland
1:1
88' ГолТрандарсон Арон-Элис
2:1
90' ГолNiklas Fernando Nygaard Castro
90' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
90' Желтая карточкаСтейринг Пер-Магнус
3:1
90' ПенальтиФридьонссон Хольмберт
19
Мид
Джернейд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мид ДжернейдПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Tega GeorgeПолузащитник
-
17 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Риндарёй УлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Свеен ОлеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
41'
52'
0:1
64'
71'
82'
88'
90'
90'
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн
Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн Олесунн 1:1 Ерв
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =3 -10Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль
Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Санднес 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра Викинг 2:0 Согндаль Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Согндаль 1:0 Олесунн Типпелиген Согндаль 2:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:4 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген Олесунн 0:1 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген Согндаль 2:2 Олесунн Типпелиген Согндаль 0:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 0:1 Олесунн Кубок НМ Олесунн 3:1 Согндаль Norway - Play Off
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Рёуфосс
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|3.
|Саннефьёрд
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|4.
|Конгсвингер
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|5.
|Скейд
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Улленсакер-Киса
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|7.
|Нест-Сотра
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|КФУМ
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ерв
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|11.
|Санднес
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|12.
|Хам-Кам
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|Согндаль
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|14.
|Стрёммен
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Тромсдален
|4
|0
|1
|3
|4 - 16
|1
|16.
|Нутодден
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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