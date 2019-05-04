Норвегия: Первый дивизион 2019

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  4. Первый дивизион 2019
Олесунн
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 3772
Согндаль
0'
41' Желтая карточка
Гроннер Йонас
51' Желтая карточка
Фридьонссон Хольмберт
0:1
52' Гол
Шульц Эрик
64' Желтая карточка
Свеен Оле
71' Желтая карточка
Дингеланд Матиас
82' Желтая карточка
Martin Ramsland
1:1
88' Гол
Трандарсон Арон-Элис
2:1
90' Гол
Niklas Fernando Nygaard Castro
90' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
90' Желтая карточка
Стейринг Пер-Магнус
3:1
90' Пенальти
Фридьонссон Хольмберт
90'+5
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
16
Joergen
Hatlehol
11
Трандарсон
Арон-Элис
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
19
Мид
Джернейд
10
Фридьонссон
Хольмберт
23
Агдестейн
Торбьерн
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотланд
Томас
3
Стейринг
Пер-Магнус
16
Росет
Мартин-Уве
14
Риндарёй
Уле
8
Биркелунд
Ейрик
5
Фредриксен
Ульрик
7
Шульц
Эрик
23
Sivert
Heggheim
Mannsverk
11
Martin
Ramsland
19
Свеен
Оле
Олесунн
3-5-2
Согндаль
4-4-2

Ход матча

22'
Узочакву Арнест
Карлсен Фредрик
 
41'
Гроннер Йонас
 
51'
Фридьонссон Хольмберт
 
52'
0:1
Шульц Эрик
(Martin Ramsland)
62'
Фет Сондре
Мид Джернейд
 
64'
 
Свеен Оле
71'
 
Дингеланд Матиас
72'
Pape Habib Gueye
Агдестейн Торбьерн
 
82'
 
Martin Ramsland
88'
Трандарсон Арон-Элис
(Joergen Hatlehol)
1:1
90'
Niklas Fernando Nygaard Castro
2:1
90'
Niklas Fernando Nygaard Castro
 
90'
 
Стейринг Пер-Магнус
90'
Фридьонссон Хольмберт
3:1
90'
 
Солтведт Йоахим
Риндарёй Уле
90'
 
Хеуген Сигурд
Росет Мартин-Уве

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Бергсёй 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Олесунн Олесунн 4:2 Скейд Саннефьёрд 1:1 Олесунн
Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн Олесунн 1:1 Ерв
Согндаль Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Стрюн 0:5 Согндаль Согндаль 1:3 Рёуфосс Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль
Согндаль 1:1 Санднес Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Санднес 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра Викинг 2:0 Согндаль Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Олесунн 3:1 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:0 Олесунн Первый дивизион Олесунн 0:0 Согндаль Первый дивизион Олесунн 0:1 Согндаль Типпелиген
Согндаль 1:0 Олесунн Типпелиген Согндаль 2:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:4 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген Олесунн 0:1 Согндаль Товарищеские матчи Согндаль 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Согндаль Типпелиген Согндаль 1:1 Олесунн Типпелиген Согндаль 2:2 Олесунн Типпелиген Согндаль 0:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 0:1 Олесунн Кубок НМ Олесунн 3:1 Согндаль Norway - Play Off
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 6 5 1 0 11 - 4 16
2. Рёуфосс 5 3 0 2 7 - 6 9
3. Саннефьёрд 5 2 3 0 9 - 6 9
4. Конгсвингер 5 2 2 1 4 - 2 8
5. Скейд 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Улленсакер-Киса 5 2 1 2 12 - 5 7
7. Нест-Сотра 5 2 1 2 6 - 4 7
8. КФУМ 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Старт 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Ерв 4 1 3 0 5 - 3 6
11. Санднес 5 1 3 1 5 - 4 6
12. Хам-Кам 4 1 1 2 2 - 4 4
13. Согндаль 5 1 1 3 7 - 11 4
14. Стрёммен 5 0 4 1 2 - 3 4
15. Тромсдален 4 0 1 3 4 - 16 1
16. Нутодден 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Гроннер Йонас получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Олесунд делает замену. Карлсен Фредрик уходит с поля, а Узочакву Арнест выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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