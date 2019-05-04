Швеция: Суперэттан 2019

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Вестерос СК
1:2
Второй тайм: 82'
Варберг БоИС
0'
1:0
10' Гол
Boris Ljevar
1:1
26' Гол
Robin Book
49' Желтая карточка
Бериша Илир
1:2
55' Гол
Astrit Seljmani
74' Желтая карточка
Dennis Persson
82'
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
5
Бериша
Илир
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
8
Jonas
Hellgren
16
Boris
Ljevar
6
Simon
Johansson
23
Filip
Tronet
10
Karwan
Safari
14
Спэн
Брайан
1
August
Stroemberg
18
Joakim
Lindner
2
Карлссон
Тобиас
3
Закриссон
Хампус
42
Keanin
Ayer
11
Nahom
Girmai
Netabay
8
Albert
Ejupi
10
Robin
Book
30
Daniel
Krezic
7
Perparim
Beqaj
9
Astrit
Seljmani
Вестерос СК
4-3-3
Варберг БоИС
3-5-2

Ход матча

10'
Boris Ljevar
1:0
26'
1:1
Robin Book
49'
Бериша Илир
 
55'
1:2
Astrit Seljmani
(Robin Book)
64'
Emil Skogh
Спэн Брайан
 
74'
Dennis Persson
 
77'
Douglas Karlberg
Karwan Safari
 

Предыдущие игры

Вестерос СК Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге
Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Браге
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Браге 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:1 Треллеборг
Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Эскильсминне Далкурд 1:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Оскарсхамн Оскарсхамн 4:2 Варберг БоИС Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Браге Эргрюте 5:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Фрей Варберг БоИС 4:0 Норрбю Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Гефле Ландскруна 0:2 Варберг БоИС Хальмстад 1:1 Варберг БоИС
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 2:1 6 6 0 0 16 - 4 18
2. Норрбю 6 3 2 1 8 - 10 11
3. Браге 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Эргрюте ФФ 1:2 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Мьельбю 2:1 6 3 0 3 7 - 7 9
6. Вестерос СК 1:2 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Йёнчёпинг 5 2 1 2 10 - 5 7
8. Дегерфорс 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Треллеборг 5 1 3 1 6 - 6 6
10. ГАИС 5 1 3 1 5 - 7 6
11. Броммапойкарна 6 2 0 4 8 - 10 6
12. Сюрианска 5 1 2 2 7 - 11 5
13. Хальмстад 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Фрей 5 1 1 3 4 - 10 4
15. Далкурд 5 1 1 3 2 - 8 4
16. Эстер 5 0 3 2 4 - 6 3
  • Второй тайм
  • 77'
    Вастерас СК делает замену. Karwan Safari уходит с поля, а Douglas Karlberg выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    74'
    Dennis Persson получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Вастерас СК делает замену. Спэн Брайан уходит с поля, а Emil Skogh выходит на его замену.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Astrit Seljmani бьет в цель!
  • Желтая карточка
    49'
    Бериша Илир получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Robin Book бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Борис Лжевар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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