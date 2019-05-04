Швеция: Суперэттан 2019
Вестерос СК
1:2
Второй тайм: 82'
Варберг БоИС
1:0
10' ГолBoris Ljevar
1:1
26' ГолRobin Book
49' Желтая карточкаБериша Илир
1:2
55' ГолAstrit Seljmani
74' Желтая карточкаDennis Persson
16
Boris
Ljevar
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
- Нападающий
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Запасные игроки
-
21 Emil SkoghЗащитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Keanin AyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Robin BookПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Rebin AsaadПолузащитник
-
28 Erion Sadiku
-
-
17 Vuk Lugonjic
-
Ход матча
10'
1:0
26'
1:1
49'
55'
1:2
74'
Предыдущие игры
Вестерос СК Последние 20 матчей: +14 =2 -4Эргрюте ФФ 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге
Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Браге
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =2 -9Браге 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:0 Броммапойкарна Сюрианска 1:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 3:1 Треллеборг
Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Эскильсминне Далкурд 1:0 Варберг БоИС Хаммарбю 3:0 Варберг БоИС Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Оскарсхамн Оскарсхамн 4:2 Варберг БоИС Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Браге Эргрюте 5:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Фрей Варберг БоИС 4:0 Норрбю Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Гефле Ландскруна 0:2 Варберг БоИС Хальмстад 1:1 Варберг БоИС
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|2:1
|6
|6
|0
|0
|16 - 4
|18
|2.
|Норрбю
|6
|3
|2
|1
|8 - 10
|11
|3.
|Браге
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Эргрюте ФФ
|1:2
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Мьельбю
|2:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|6.
|Вестерос СК
|1:2
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Йёнчёпинг
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|8.
|Дегерфорс
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Треллеборг
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|ГАИС
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|11.
|Броммапойкарна
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|12.
|Сюрианска
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|13.
|Хальмстад
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Фрей
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|15.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|16.
|Эстер
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
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