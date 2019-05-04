Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
2:3
Второй тайм: 80'

Стадион:
Гётеборг
0'
0:1
2' Гол
Хараишвили Георгий
1:1
25' Гол в свои ворота
Калисир Андре
2:1
26' Гол
Jonas Lindberg
45' Желтая карточка
August Erlingmark
45' Желтая карточка
Niklas Thor
2:2
51' Гол
Maans Saebboe
53' Желтая карточка
Mohammed Saeid
2:3
77' Гол
Карлссон-Лагемюр Патрик
80'
1
Lukas
Jonsson
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
18
Арвидссон
Йеспер
3
Karl
Larsson
10
Андерссон
Элиас
7
Niklas
Thor
25
Разак
Абдул
9
Jonas
Lindberg
23
Филип
Хагланд
26
Mohammed
Saeid
1
Анестис
Яннис
24
Sebastian
Ohlsson
I
4
Carl
Starfelt
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
19
August
Erlingmark
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
16
Sargon
Abraham
14
Benjamin
Nygren
22
Хараишвили
Георгий
Сириус
3-4-3
Гётеборг
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Хараишвили Георгий
(Карлссон-Лагемюр Патрик)
25'
Калисир Андре
1:1
26'
Jonas Lindberg
(Разак Абдул)
2:1
33'
 
Maans Saebboe
Sargon Abraham
45'
 
August Erlingmark
45'
Niklas Thor
 
51'
2:2
Maans Saebboe
53'
Mohammed Saeid
 
61'
Лундхольм Сэм
Разак Абдул
 
61'
Ian Sirelius
Jonas Lindberg
 
77'
2:3
Карлссон-Лагемюр Патрик
(Хараишвили Георгий)
78'
Axel Bjoernstroem
Karl Larsson
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус
Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг
Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Гётеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Гётеборг 2:3 Сириус Аллсвенскан Сириус 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Сириус 2:2 Гётеборг Кубок Гётеборг 4:0 Сириус Аллсвенскан
Сириус 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Сириус Кубок Гётеборг 0:1 Сириус Кубок Швеции
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 6 3 2 1 10 - 6 11
2. Юргорден 6 3 2 1 10 - 6 11
3. Эльфсборг 6 3 2 1 13 - 10 11
4. Эстерсунд 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Гётеборг 2:2 7 3 2 2 14 - 9 11
6. АИК 7 3 2 2 6 - 7 11
7. Хеккен 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Сундсвалль 6 2 2 2 11 - 10 8
9. Хаммарбю 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Сириус 2:2 7 2 2 3 10 - 11 8
11. Хельсинборг 6 2 1 3 8 - 11 7
12. Норрчёпинг 6 1 4 1 9 - 10 7
13. Кальмар 6 1 4 1 7 - 8 7
14. Эребру 6 1 2 3 6 - 11 5
15. Фалькенберг 6 1 1 4 7 - 13 4
16. АФК Эскильстуна 7 1 1 5 8 - 14 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Niklas Thor получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    August Erlingmark получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Гетеборг делает замену. Sargon Abraham уходит с поля, а Maans Saebboe выходит на его замену.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Фредрик Лундгрен бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Калисир Андре уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Хараишвили Георгий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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