Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
2:3
Второй тайм: 80'
Стадион: Студентернас
Гётеборг
0:1
2' ГолХараишвили Георгий
1:1
25' Гол в свои воротаКалисир Андре
2:1
26' ГолJonas Lindberg
45' Желтая карточкаAugust Erlingmark
45' Желтая карточкаNiklas Thor
2:2
51' ГолMaans Saebboe
53' Желтая карточкаMohammed Saeid
2:3
77' ГолКарлссон-Лагемюр Патрик
25
Разак
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
17 Adam StaahlНападающий
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
25'
1:1
26'
2:1
45'
51'
2:2
53'
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сириус 2:4 Эльфсборг Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус
Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг
Гётеборг Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гётеборг 3:0 АИК Кальмар 1:1 Гётеборг Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг
Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг
Последние игры между собой
Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Гётеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Юргорден
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|Эльфсборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|4.
|Эстерсунд
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Гётеборг
|2:2
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|6.
|АИК
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Хеккен
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|8.
|Сундсвалль
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|9.
|Хаммарбю
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Сириус
|2:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|11.
|Хельсинборг
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|12.
|Норрчёпинг
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|13.
|Кальмар
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|14.
|Эребру
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|15.
|Фалькенберг
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|АФК Эскильстуна
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
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