Украина: Премьер-лига 2018-2019
Заря
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Славутич-Арена
Мариуполь
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 СиласПолузащитник
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Путрия ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +9 =4 -7Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря
Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =5 -8Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь
Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:2 Динамо Киев Мариуполь 1:0 Александрия
Последние игры между собой
Заря: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Заря 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|57 - 9
|67
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|45 - 13
|60
|3.
|Александрия
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 24
|47
|4.
|Заря
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|34 - 27
|39
|5.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 39
|34
|6.
|Львов
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 28
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 30
|35
|2.
|Ворскла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|23 - 37
|33
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|4.
|Карпаты
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|32 - 42
|22
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|18 - 45
|21
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|15 - 39
|18
Заря
85.4% (129)
Ничья
12.6% (19)
Мариуполь
2% (3)
2:1 Заря
39.1% (59)
1:0 Заря
25.8% (39)
2:0 Заря
16.6% (25)
1:1 Ничья
9.3% (14)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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