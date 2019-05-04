Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Заря
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Мариуполь
0' 29'
30
Шевченко
Никита
20
Караваев
Александр
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
99
Арвеладзе
Леван
77
Чайковский
Игорь
10
Хомченовский
Дмитрий
17
Леднев
Богдан
28
Громов
Артём
11
Будковский
Филипп
1
Гальчук
Евгений
29
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
2
Быков
Алексей
97
Игнатенко
Даниил
76
Пихалёнок
Александр
22
Зубков
Александр
9
Мишнёв
Дмитрий
11
Чурко
Вячеслав
86
Фомин
Руслан
Заря
Мариуполь

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря
Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря
Мариуполь Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Александрия 2:1 Мариуполь Мариуполь 0:1 Динамо Киев Львов 2:3 Мариуполь
Карпаты 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Мариуполь Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Мариуполь Мариуполь 1:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Ингулец 3:1 Мариуполь Десна 2:0 Мариуполь Мариуполь 3:2 Заря Мариуполь 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Мариуполь Мариуполь 0:2 Динамо Киев Мариуполь 1:0 Александрия

Последние игры между собой

Заря: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига
Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Заря 3:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 26 21 4 1 57 - 9 67
2. Динамо Киев Заявка 26 19 3 4 45 - 13 60
3. Александрия Заявка 26 14 5 7 35 - 24 47
4. Заря 0:0 Заявка 27 10 9 8 34 - 27 39
5. Мариуполь 0:0 Заявка 27 9 7 11 28 - 39 34
6. Львов Заявка 26 7 9 10 23 - 28 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 26 10 5 11 30 - 30 35
2. Ворскла Заявка 26 10 3 13 23 - 37 33
3. Олимпик Донецк Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
4. Карпаты Заявка 25 5 7 13 32 - 42 22
5. Арсенал-Киев Заявка 26 6 3 17 18 - 45 21
6. Черноморец Од Заявка 25 4 6 15 15 - 39 18
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:0 Мариуполь
Заря
85.4% (129)
Ничья
12.6% (19)
Мариуполь
2% (3)
2:1 Заря
39.1% (59)
1:0 Заря
25.8% (39)
2:0 Заря
16.6% (25)
1:1 Ничья
9.3% (14)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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