Украина: Премьер-лига 2018-2019
Карпаты
0:1
Первый тайм: 23'
Стадион: Арена Львов
Арсенал-Киев
0:1
10' ГолВакуленко Сергей
12' Желтая карточкаПапа Гуйе
12' Желтая карточкаШвед Марьян
19
Папа
Гуйе
99
Мехремич
Ади
48
Клёц
Дмитрий
74
Йода
Карим
35
Швед
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Папа ГуйеЗащитник
-
99 Мехремич АдиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Йода КаримПолузащитник
-
35 Швед МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
49 Roman Sliva
-
Главный тренер: Гонсалес Фабри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Будюк ОрестВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Leonov
Ход матча
10'
12'
12'
Предыдущие игры
Карпаты Последние 20 матчей: +6 =4 -10Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты
Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк Сумы 0:3 Карпаты
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +5 =2 -13Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев
Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Арсенал-Киев: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Арсенал-Киев 3:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Арсенал-Киев Кубок Карпаты 2:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Карпаты 3:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:0 Карпаты Премьер-лига Арсенал-Киев 4:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 3:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Арсенал-Киев Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|62 - 9
|70
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|46 - 14
|61
|3.
|Александрия
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|36 - 25
|48
|4.
|Заря
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|34 - 28
|38
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|29 - 39
|36
|6.
|Львов
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|23 - 33
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|0:0 Заявка
|27
|10
|6
|11
|30 - 30
|36
|2.
|Ворскла
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|24 - 38
|34
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 39
|28
|4.
|Арсенал-Киев
|1:0 Заявка
|27
|7
|3
|17
|19 - 45
|24
|5.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|26
|5
|7
|14
|32 - 43
|22
|6.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|15 - 39
|19
Карпаты
67.3% (103)
Ничья
22.9% (35)
Арсенал-Киев
9.8% (15)
1:0 Карпаты
34% (52)
2:1 Карпаты
22.2% (34)
1:1 Ничья
17% (26)
2:0 Карпаты
9.2% (14)
1:2 Арсенал-Киев
7.2% (11)
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