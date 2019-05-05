Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Карпаты
0:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Арсенал-Киев
0'
0:1
10' Гол
Вакуленко Сергей
12' Желтая карточка
Папа Гуйе
12' Желтая карточка
Швед Марьян
23'
1
Кучинский
Максим
4
Сандохадзе
Ника
19
Папа
Гуйе
99
Мехремич
Ади
22
Бусько
Андрей
33
Мякушко
Сергей
29
Хонгла
Мартин
48
Клёц
Дмитрий
20
Ди
Франко
Франсиско
74
Йода
Карим
35
Швед
Марьян
77
Пидкивка
Роман
29
Жичиков
Максим
20
Башлай
Дмитрий
79
Вакуленко
Сергей
74
Дубинчак
Владислав
16
Ореховский
Павел
22
Авагимян
Артур
23
Танковский
Вячеслав
21
Калитвинцев
Владислав
7
Кадымян
Гегам
27
Мезу
Гаэтан
Мисси
Карпаты
Арсенал-Киев

Ход матча

10'
0:1
Вакуленко Сергей
(Авагимян Артур)
12'
Папа Гуйе
 
12'
Швед Марьян
 

Предыдущие игры

Карпаты Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты
Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк Сумы 0:3 Карпаты
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Арсенал-Киев 2:0 Десна Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев
Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев

Последние игры между собой

Карпаты: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Арсенал-Киев: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 4:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Арсенал-Киев Премьер-лига
Арсенал-Киев 3:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Арсенал-Киев Кубок Карпаты 2:1 Арсенал-Киев Премьер-лига Карпаты 3:3 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 0:0 Карпаты Премьер-лига Арсенал-Киев 4:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 3:2 Арсенал-Киев Премьер-лига Арсенал-Киев 2:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Арсенал-Киев Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 27 22 4 1 62 - 9 70
2. Динамо Киев Заявка 27 19 4 4 46 - 14 61
3. Александрия Заявка 27 14 6 7 36 - 25 48
4. Заря Заявка 27 10 8 9 34 - 28 38
5. Мариуполь Заявка 27 10 6 11 29 - 39 36
6. Львов Заявка 27 7 9 11 23 - 33 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна 0:0 Заявка 27 10 6 11 30 - 30 36
2. Ворскла Заявка 27 10 4 13 24 - 38 34
3. Олимпик Донецк Заявка 27 6 10 11 32 - 39 28
4. Арсенал-Киев 1:0 Заявка 27 7 3 17 19 - 45 24
5. Карпаты 0:1 Заявка 26 5 7 14 32 - 43 22
6. Черноморец Од 0:0 Заявка 26 4 7 15 15 - 39 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:1 Арсенал-Киев
Карпаты
67.3% (103)
Ничья
22.9% (35)
Арсенал-Киев
9.8% (15)
1:0 Карпаты
34% (52)
2:1 Карпаты
22.2% (34)
1:1 Ничья
17% (26)
2:0 Карпаты
9.2% (14)
1:2 Арсенал-Киев
7.2% (11)
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