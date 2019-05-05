Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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Ружомберок
2:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Слован Братислава
0'
0:1
7' Гол
Хольман Дэвид
1:1
15' Гол
Герец Штефан
27' Желтая карточка
Мустеданагич Зинедин
2:1
45' Гол
Мустеданагич Зинедин
47' Желтая карточка
Хольман Дэвид
64'
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
2
Кружляк
Доминик
16
Michal
Jonec
6
Кесе
Кристи
8
Такач
Далибор
20
Костадинов
Тихомир
32
Мустеданагич
Зинедин
7
Гал-Андрезли
Петер
15
Герец
Штефан
30
Шулла
Михал
2
Апау
Митч
66
Байрич
Кенан
26
Гузмич
Ричард
20
Штангль
Штефан
8
Любичич
Марин
45
Чаврич
Александр
11
Дражич
Деян
27
Хольман
Дэвид
7
Моха
Хадфи
9
Шпорар
Андраж
Ружомберок
4-2-3-1
Слован Братислава
4-1-4-1

Ход матча

7'
0:1
Хольман Дэвид
15'
Герец Штефан
1:1
27'
Мустеданагич Зинедин
 
45'
Мустеданагич Зинедин
2:1
47'
 
Хольман Дэвид
58'
 
Jurij Medvedev
Штангль Штефан

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок
Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова
Слован Братислава Последние 20 матчей: +16 =2 -2
ДАК 1:0 Слован Братислава Слован Братислава 3:2 Ружомберок Жилина 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 4:1 Земплин
Слован Братислава 3:1 ДАК Середь 1:4 Слован Братислава Сеница 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Середь 0:1 Слован Братислава ДАК 0:1 Слован Братислава Спартак Москва 1:3 Слован Братислава Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 2:2 Слован Братислава Слован Братислава 5:2 Жилина Тренчин 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Нитра 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 6:0 Земплин Подбрезова 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:1 Злате Моравце

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Слован Братислава: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига
Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:3 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 1:2 7 5 0 2 18 - 8 73
2. ДАК 6 4 1 1 11 - 4 57
3. Ружомберок 2:1 7 4 2 1 9 - 6 50
4. Жилина 6 1 1 4 7 - 9 48
5. Земплин 7 2 1 4 7 - 14 39
6. Середь 7 1 1 5 5 - 16 35
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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