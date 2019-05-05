Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
Ружомберок
2:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Ружомберок
Слован Братислава
0:1
7' ГолХольман Дэвид
1:1
15' ГолГерец Штефан
27' Желтая карточкаМустеданагич Зинедин
2:1
45' ГолМустеданагич Зинедин
47' Желтая карточкаХольман Дэвид
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
16
Michal
Jonec
15
Герец
Штефан
30
Шулла
Михал
66
Байрич
Кенан
11
Дражич
Деян
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
16 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Adam Brenkus
-
-
Главный тренер: Голубек Давид
- Основной состав
-
30 Шулла МихалВратарь
- Защитник
-
66 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Denis Potoma
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
7'
0:1
15'
1:1
45'
47'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок
Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова
Слован Братислава Последние 20 матчей: +16 =2 -2ДАК 1:0 Слован Братислава Слован Братислава 3:2 Ружомберок Жилина 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 4:1 Земплин
Слован Братислава 3:1 ДАК Середь 1:4 Слован Братислава Сеница 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава Середь 0:1 Слован Братислава ДАК 0:1 Слован Братислава Спартак Москва 1:3 Слован Братислава Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 2:2 Слован Братислава Слован Братислава 5:2 Жилина Тренчин 0:3 Слован Братислава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Нитра 1:2 Слован Братислава Слован Братислава 6:0 Земплин Подбрезова 0:2 Слован Братислава Слован Братислава 3:1 Злате Моравце
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Слован Братислава: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:3 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|1:2
|7
|5
|0
|2
|18 - 8
|73
|2.
|ДАК
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|57
|3.
|Ружомберок
|2:1
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|50
|4.
|Жилина
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|48
|5.
|Земплин
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|39
|6.
|Середь
|7
|1
|1
|5
|5 - 16
|35
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