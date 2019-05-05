Украина: Премьер-лига 2018-2019
Олимпик Донецк
1:1
Второй тайм: 67'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Ворскла
36' Желтая карточкаКсёнз Павел
0:1
39' ГолЧеснаков Владимир
50' Желтая карточкаЦымбалюк Евгений
58' Желтая карточкаВалеев Ринар
78
Ксёнз
Павел
47
Вантух
Роман
88
Валеев
Ринар
77
Васин
Денис
44
Даллку
Ардин
50
Кане
Ибрахим
14
Карека
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
-
88 Валеев РинарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
-
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Васин ДенисЗащитник
-
44 Даллку АрдинЗащитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 КарекаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitalii Kosovskyi
Ход матча
36'
39'
50'
58'
65'
1:1
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =6 -9Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна
Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =3 -11Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла
Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Карабах 0:1 Ворскла
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Ворскла: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|62 - 9
|70
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|46 - 14
|61
|3.
|Александрия
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|36 - 25
|48
|4.
|Заря
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|34 - 28
|38
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|29 - 39
|36
|6.
|Львов
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|23 - 33
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|27
|11
|3
|13
|24 - 37
|36
|2.
|Десна
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 30
|35
|3.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|27
|6
|9
|12
|31 - 39
|27
|4.
|Карпаты
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|32 - 42
|22
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|18 - 45
|21
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|15 - 39
|18
Олимпик Донецк
50.3% (76)
Ничья
38.4% (58)
Ворскла
11.3% (17)
1:1 Ничья
34.4% (52)
1:0 Олимпик Донецк
27.2% (41)
2:1 Олимпик Донецк
20.5% (31)
1:2 Ворскла
6% (9)
0:1 Ворскла
3.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...