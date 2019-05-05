Украина: Премьер-лига 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2018-2019
Олимпик Донецк
1:1
Второй тайм: 67'

Стадион:
Ворскла
0'
36' Желтая карточка
Ксёнз Павел
0:1
39' Гол
Чеснаков Владимир
50' Желтая карточка
Цымбалюк Евгений
58' Желтая карточка
Валеев Ринар
1:1
65' Гол
 67'
1
Крынский
Владимир
78
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
44
Цымбалюк
Евгений
47
Вантух
Роман
63
До
Коуто
Тейшейра
Максим
88
Валеев
Ринар
9
Гай
Алексей
8
Политыло
Сергей
41
Пасич
Геннадий
77
Дегтярёв
Максим
21
Ткаченко
Александр
77
Васин
Денис
44
Даллку
Ардин
25
Мартыненко
Евгений
50
Кане
Ибрахим
8
Габелок
Артём
9
Шехич
Эдин
11
Шарпар
Вячеслав
17
Чеснаков
Владимир
82
Ребенок
Павел
14
Карека
Олимпик Донецк
Ворскла

Ход матча

36'
Ксёнз Павел
 
39'
0:1
Чеснаков Владимир
43'
Снурницин Игорь
Вантух Роман
 
46'
 
Кобахидзе Александр
Васин Денис
50'
Цымбалюк Евгений
 
58'
Валеев Ринар
 
65'
1:1

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Олимпик Донецк 3:2 Карпаты Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна
Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла
Карпаты 4:0 Ворскла Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Карабах 0:1 Ворскла

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Ворскла: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Премьер-лига Олимпик Донецк 1:4 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:0 Олимпик Донецк Кубок
Ворскла 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Ворскла 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Ворскла Кубок Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Премьер-лига

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 27 22 4 1 62 - 9 70
2. Динамо Киев Заявка 27 19 4 4 46 - 14 61
3. Александрия Заявка 27 14 6 7 36 - 25 48
4. Заря Заявка 27 10 8 9 34 - 28 38
5. Мариуполь Заявка 27 10 6 11 29 - 39 36
6. Львов Заявка 27 7 9 11 23 - 33 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Ворскла 1:0 Заявка 27 11 3 13 24 - 37 36
2. Десна Заявка 26 10 5 11 30 - 30 35
3. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 27 6 9 12 31 - 39 27
4. Карпаты Заявка 25 5 7 13 32 - 42 22
5. Арсенал-Киев Заявка 26 6 3 17 18 - 45 21
6. Черноморец Од Заявка 25 4 6 15 15 - 39 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:1 Ворскла
Олимпик Донецк
50.3% (76)
Ничья
38.4% (58)
Ворскла
11.3% (17)
1:1 Ничья
34.4% (52)
1:0 Олимпик Донецк
27.2% (41)
2:1 Олимпик Донецк
20.5% (31)
1:2 Ворскла
6% (9)
0:1 Ворскла
3.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...