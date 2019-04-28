Шахтёр Донецк
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Стадион: Металлист
Львов
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =5 -2Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря
Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Хоффенхайм 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк
Львов Последние 20 матчей: +6 =6 -8Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря
Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов Львов 1:1 Карпаты
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Шахтёр Донецк
98.4% (62)
Ничья
1.6% (1)
Львов
0% (0)
2:0 Шахтёр Донецк
50.8% (32)
3:0 Шахтёр Донецк
25.4% (16)
2:1 Шахтёр Донецк
7.9% (5)
3:1 Шахтёр Донецк
6.3% (4)
1:0 Шахтёр Донецк
3.2% (2)
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