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  3. Украина: Премьер-лига: Чемпионская группа
Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Львов

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Мариуполь 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:0 Заря
Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Заря 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Айнтрахт Фр 4:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Айнтрахт Фр Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Шахтёр Донецк 1:1 Лион Мариуполь 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Хоффенхайм 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк
Львов Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Львов 0:1 Динамо Киев Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря
Львов 2:3 Мариуполь Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов Львов 1:1 Карпаты

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Шахтёр Донецк 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Львов Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Львов Премьер-лига
Львов 2:0 Шахтёр Донецк Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Львов

    До начала игры, которая состоится 04.05.2019, осталось 2 дня 15 часов 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Львов
    Шахтёр Донецк
    98.4% (62)
    Ничья
    1.6% (1)
    Львов
    0% (0)
    2:0 Шахтёр Донецк
    50.8% (32)
    3:0 Шахтёр Донецк
    25.4% (16)
    2:1 Шахтёр Донецк
    7.9% (5)
    3:1 Шахтёр Донецк
    6.3% (4)
    1:0 Шахтёр Донецк
    3.2% (2)
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