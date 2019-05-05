Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Десна
2:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Черноморец Од
0'
1:0
13' Гол
Фаворов Артём
18' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
1:1
18' Гол
Вильяльмссон Арни
2:1
22' Гол
 23'
72
Литовка
Игорь
21
Люлька
Сергей
32
Имереков
Максим
17
Гитченко
Андрей
23
Немчанинов
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
20
Безбородько
Денис
90
Богданов
Андрей
12
Картушов
Егор
19
Фаворов
Артём
9
Хлёбас
Дмитрий
12
Кожухарь
Андрей
3
Трубочкин
Иван
5
Рыжук
Дмитрий
15
Грачёв
Глеб
23
Норенков
Денис
34
Танчик
Владимир
20
Бабенко
Руслан
11
Морозенко
Евгений
7
Мусолитин
Николай
99
Вильяльмссон
Арни
25
Коваль
Владимир
Десна
Черноморец Од

Ход матча

13'
Фаворов Артём
(Картушов Егор)
1:0
18'
Немчанинов Дмитрий
 
18'
1:1
Вильяльмссон Арни
22'
2:1

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна
Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла Кристалл Херсон 2:3 Десна
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев
Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Десна 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Десна Премьер-лига Черноморец Од 2:0 Десна Разное

Группа лидеров

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 27 22 4 1 62 - 9 70
2. Динамо Киев Заявка 27 19 4 4 46 - 14 61
3. Александрия Заявка 27 14 6 7 36 - 25 48
4. Заря Заявка 27 10 8 9 34 - 28 38
5. Мариуполь Заявка 27 10 6 11 29 - 39 36
6. Львов Заявка 27 7 9 11 23 - 33 30

Группа аутсайдеров

Команда И В Н П Г О
1. Десна 0:0 Заявка 27 10 6 11 30 - 30 36
2. Ворскла Заявка 27 10 4 13 24 - 38 34
3. Олимпик Донецк Заявка 27 6 10 11 32 - 39 28
4. Арсенал-Киев 1:0 Заявка 27 7 3 17 19 - 45 24
5. Карпаты 0:1 Заявка 26 5 7 14 32 - 43 22
6. Черноморец Од 0:0 Заявка 26 4 7 15 15 - 39 19
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Вильяльмссон Арни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Фаворов Артём бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 2:1 Черноморец Од
Десна
68% (104)
Ничья
23.5% (36)
Черноморец Од
8.5% (13)
1:0 Десна
37.9% (58)
1:1 Ничья
17.6% (27)
2:0 Десна
16.3% (25)
2:1 Десна
11.8% (18)
0:0 Ничья
4.6% (7)
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