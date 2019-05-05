Украина: Премьер-лига 2018-2019
Десна
2:1
Первый тайм: 23'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Черноморец Од
1:0
13' ГолФаворов Артём
18' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
1:1
18' ГолВильяльмссон Арни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Червенков Ангел
Ход матча
13'
1:0
18'
22'
2:1
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арсенал-Киев 2:0 Десна Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна
Десна 0:1 Львов Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла Кристалл Херсон 2:3 Десна
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =3 -14Черноморец Од 1:2 Ворскла Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев
Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|62 - 9
|70
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|46 - 14
|61
|3.
|Александрия
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|36 - 25
|48
|4.
|Заря
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|34 - 28
|38
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|29 - 39
|36
|6.
|Львов
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|23 - 33
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|0:0 Заявка
|27
|10
|6
|11
|30 - 30
|36
|2.
|Ворскла
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|24 - 38
|34
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|32 - 39
|28
|4.
|Арсенал-Киев
|1:0 Заявка
|27
|7
|3
|17
|19 - 45
|24
|5.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|26
|5
|7
|14
|32 - 43
|22
|6.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|15 - 39
|19
Десна
68% (104)
Ничья
23.5% (36)
Черноморец Од
8.5% (13)
1:0 Десна
37.9% (58)
1:1 Ничья
17.6% (27)
2:0 Десна
16.3% (25)
2:1 Десна
11.8% (18)
0:0 Ничья
4.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...