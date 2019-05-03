Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019
Конкордия Кьяжна
2:2
Конец матча
Стадион: Конкордия
Ботошани
1:0
9' ГолМусса Софьен
23' Желтая карточкаМейра Жоау
27' Желтая карточкаРопотан Адриан
61' Желтая карточкаПициан Андрей
1:1
64' Гол в свои воротаМейра Жоау
2:1
69' ГолБентаиба Кадамуро
2:2
71' ГолРоман Михай V
30
Мейра
Жоау
96
Andrei
Radu
88
Мусса
Софьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Мейра ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Andrei RaduПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Мусса СофьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Nicusor Fota
-
40 Andrei Paliu
-
Главный тренер: Adrian Falub
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Razvan Oaida
-
-
29 Marian Tarsa
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
1:0
23'
27'
61'
64'
1:1
69'
71'
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =6 -13Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна
Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш
Ботошани Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ботошани 3:0 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:0 Ботошани
Ботошани 1:2 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Вииторул Констанца 1:0 Ботошани Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Ботошани 1:0 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Ботошани 1:0 Дунэря Кэлэраши Ботошани 1:3 Стяуа Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 1:2 КСМ Студенцеск Астра 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:1 Ботошани Ботошани 1:5 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Ботошани: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Лига 1 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна Лига 1 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Лига 1 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 0:2 Ботошани Первая лига Конкордия Кьяжна 1:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:3 Конкордия Кьяжна Лига 1 Ботошани 5:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Первая лига Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Кубок лиги Ботошани 3:0 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 1:2 Ботошани Второй дивизион Конкордия Кьяжна 1:1 Ботошани Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|4:0
|8
|7
|1
|0
|16 - 3
|38
|2.
|Динамо Бухарест
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|34
|3.
|Ботошани
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|26
|4.
|CSM Politehnica Iasi
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|24
|5.
|Волунтари
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|22
|6.
|Германнштадт
|0:4
|8
|0
|3
|5
|3 - 13
|19
|7.
|Дунэря Кэлэраши
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|18
|8.
|Конкордия Кьяжна
|8
|1
|4
|3
|11 - 12
|16
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