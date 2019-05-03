Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа Б 2018-2019
Конкордия Кьяжна
2:2
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
1:0
9' Гол
Мусса Софьен
23' Желтая карточка
Мейра Жоау
27' Желтая карточка
Ропотан Адриан
61' Желтая карточка
Пициан Андрей
1:1
64' Гол в свои ворота
Мейра Жоау
2:1
69' Гол
Бентаиба Кадамуро
2:2
71' Гол
Роман Михай V
90'+5
99
Рымничану
Виктор
20
Бэрбояну
Штефан
30
Мейра
Жоау
23
Бентаиба
Кадамуро
7
Иванович
Петре
44
Ропотан
Адриан
13
Кутрумпис
Гиоргос
96
Andrei
Radu
10
Thaer
Fayed
Bawab
18
Кристеску
Мариан
88
Мусса
Софьен
1
Eduard
Pap
17
Пициан
Андрей
4
Мирон
Джордже
3
Andrei
Andonie
Burca
19
Патаке
Андрей
8
Родригес
Джонатан
67
Enriko
Papa
5
Карабуэ
Лоссеми
7
Головфка
Кэтэлин
80
Lorand
Levente
Fulop
21
Фаббрини
Диего
Конкордия Кьяжна
Ботошани

Ход матча

9'
Мусса Софьен
1:0
23'
Мейра Жоау
 
27'
Ропотан Адриан
 
59'
 
Роман Михай V
Карабуэ Лоссеми
61'
 
Пициан Андрей
62'
Razvan Gradinaru
Thaer Fayed Bawab
 
64'
1:1
Мейра Жоау
69'
Бентаиба Кадамуро
(Иванович Петре)
2:1
71'
2:2
Роман Михай V
(Andrei Andonie Burca)
72'
 
Онгенда Эрвин
Головфка Кэтэлин
73'
Alexandru Stanica
Andrei Radu
 
75'
Cristian Albu
Кутрумпис Гиоргос
 
84'
 
Razvan Oaida
Lorand Levente Fulop

Предыдущие игры

Конкордия Кьяжна Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш CSM Politehnica Iasi 1:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:0 Дунэря Кэлэраши Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна
Конкордия Кьяжна 1:2 Волунтари Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Дунэря Кэлэраши 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 3:6 КСМ Студенцеск Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 1:3 Университатя Крайова Германнштадт 2:1 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 0:0 Конкордия Кьяжна Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш
Ботошани Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ботошани 3:0 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Ботошани 1:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:0 Ботошани
Ботошани 1:2 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Ботошани Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Вииторул Констанца 1:0 Ботошани Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Ботошани 1:0 Волунтари Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Ботошани 1:0 Дунэря Кэлэраши Ботошани 1:3 Стяуа Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 1:2 КСМ Студенцеск Астра 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:1 Ботошани Ботошани 1:5 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Конкордия Кьяжна: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Ботошани: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Ботошани 0:0 Конкордия Кьяжна Лига 1 Конкордия Кьяжна 0:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:2 Конкордия Кьяжна Первая лига Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Лига 1 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна Лига 1 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Лига 1 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 0:2 Ботошани Первая лига Конкордия Кьяжна 1:1 Ботошани Лига 1 Ботошани 0:3 Конкордия Кьяжна Лига 1 Ботошани 5:1 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Первая лига Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Кубок лиги Ботошани 3:0 Конкордия Кьяжна Первая лига Конкордия Кьяжна 1:2 Ботошани Второй дивизион Конкордия Кьяжна 1:1 Ботошани Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 4:0 8 7 1 0 16 - 3 38
2. Динамо Бухарест 7 6 0 1 12 - 5 34
3. Ботошани 8 2 2 4 8 - 9 26
4. CSM Politehnica Iasi 7 2 1 4 5 - 10 24
5. Волунтари 7 3 2 2 10 - 8 22
6. Германнштадт 0:4 8 0 3 5 3 - 13 19
7. Дунэря Кэлэраши 7 1 3 3 4 - 9 18
8. Конкордия Кьяжна 8 1 4 3 11 - 12 16
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Офсайд
    94'
    Роман Михай V из команды Ботосани в офсайде
  • 93'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Иванович Петре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 93'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Razvan Oaida из команды Ботосани поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
  • 92'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 91'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    91'
    Бентаиба Кадамуро делает подножку сопернику.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
  • 90'
    Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    89'
    Иванович Петре задерживает мяч рукой
  • 89'
    Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе
  • 89'
    Andrei Burca из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Ропотан Адриан бьет ножницами в створ ворот, но Eduard Pap не дал случится отличному голу!
  • Офсайд
    88'
    Роман Михай V из команды Ботосани в офсайде
  • 87'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 87'
    Razvan Gradinaru из команды Kонкордия Чяйна делает неудачный навес.
  • 87'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 86'
    Патаке Андрей из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    85'
    Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна в офсайде
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 85'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 84'
    Матч возобновлен
  • 84'
    Тактическая замена. Lorand Levente Fulop уходит с поля и его заменяет Razvan Oaida
  • 84'
    Матч остановлен
  • 83'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 83'
    Razvan Gradinaru из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 82'
    Матч возобновлен
  • 82'
    Матч остановлен
  • 82'
    Ропотан Адриан не смог попасть в створ ударом издали
  • 81'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 81'
    Онгенда Эрвин пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
  • 81'
    Lorand Levente Fulop из команды Ботосани делает навес прямо в штрафную.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 79'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Патаке Андрей
  • 78'
    Lorand Levente Fulop из команды Ботосани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Фол, нарушение
    78'
    Бэрбояну Штефан наказан за толчок Фаббрини Диего
  • 77'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    77'
    Enriko Papa возвращается на поле.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 76'
    Razvan Gradinaru из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    76'
    Ох, нехорошо это выглядит. Enriko Papa получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    75'
    Enriko Papa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 75'
    Тактическая замена. Кутрумпис Гиоргос уходит с поля и его заменяет Cristian Albu
  • 74'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Alexandru Stanica из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
  • 73'
    Тактическая замена. Andrei Radu уходит с поля и его заменяет Alexandru Stanica
  • 72'
    Тактическая замена. Головфка Кэтэлин уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
  • 71'
    Andrei Burca сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Роман Михай V из команды Ботосани забил гол! Легко это для такого игрока, как Роман Михай V
  • 71'
    Andrei Burca из команды Ботосани делает навес прямо в штрафную.
  • 71'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 70'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 70'
    Enriko Papa не смог попасть в створ ударом издали
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 69'
    Иванович Петре сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - Бентаиба Кадамуро классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 69'
    Иванович Петре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    69'
    Судья сигнализирует, что Andrei Burca из команды Ботосани поставил подножку. Пострадал Razvan Gradinaru
  • 68'
    Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Головфка Кэтэлин пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
  • 67'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 67'
    Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 66'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    65'
    Игрок команды Ботосани совершает фол
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Мейра Жоау уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 64'
    Патаке Андрей из команды Ботосани делает навес прямо в штрафную.
  • 64'
    Фаббрини Диего из команды Ботосани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 63'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 63'
    Ботосани контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    63'
    Мусса Софьен задерживает мяч рукой
  • 62'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Тактическая замена. Thaer Bawab уходит с поля и его заменяет Razvan Gradinaru
  • Желтая карточка
    61'
    Пициан Андрей тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 61'
    Kонкордия Чяйна начинает контратаку
  • 60'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 60'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Тактическая замена. Карабуэ Лоссеми уходит с поля и его заменяет Роман Михай V
  • 58'
    Родригес Джонатан из команды Ботосани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Патаке Андрей из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Головфка Кэтэлин из команды Ботосани плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 57'
    Фаббрини Диего из команды Ботосани делает пас партнеру.
  • 57'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 57'
    Шанс! Enriko Papa из команды Ботосани пробил головой, но мимо
  • 56'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 56'
    Отличные скиллы показывает Иванович Петре, обводя своих соперников
  • 56'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Травма, повреждение
    56'
    Andrei Radu возвращается на поле.
  • 55'
    Lorand Levente Fulop пробует нанести удар издали, но Рымничану Виктор держит все под контролем
  • 55'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    55'
    Ох, нехорошо это выглядит. Andrei Radu получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    54'
    Andrei Radu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 54'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 53'
    Как он промахнулся? Головфка Кэтэлин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 53'
    Карабуэ Лоссеми разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 53'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 53'
    Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    52'
    Пициан Андрей наказан за толчок Мусса Софьен
  • 52'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    51'
    Мирон Джордже наказан за толчок Мусса Софьен
  • 51'
    Патаке Андрей из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 50'
    Кристеску Мариан не смог попасть в створ ударом издали
  • 50'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 49'
    Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    49'
    Родригес Джонатан из команды Ботосани подал угловой справа.
  • 48'
    Рымничану Виктор отбил мяч на угловой после удара Фаббрини Диего из штрафной площади.
  • 48'
    Головфка Кэтэлин из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Ропотан Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Родригес Джонатан из команды Ботосани подал угловой справа.
  • 48'
    Патаке Андрей из команды Ботосани делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    47'
    Бентаиба Кадамуро наказан за толчок Enriko Papa
  • 47'
    Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Ботосани контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    47'
    Мусса Софьен наказан за толчок соперника
  • 47'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 47'
    Lorand Levente Fulop из команды Ботосани пасует в штрафную, но Рымничану Виктор выходит и ловит мяч.
  • 47'
    Патаке Андрей из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 45'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    44'
    Lorand Levente Fulop наказан за толчок Бэрбояну Штефан
  • 43'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 43'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 42'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 42'
    Thaer Bawab решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Карабуэ Лоссеми из команды Ботосани поставил подножку. Пострадал Ропотан Адриан
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Родригес Джонатан из команды Ботосани поставил подножку. Пострадал Thaer Bawab
  • 40'
    Enriko Papa из команды Ботосани делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 39'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 39'
    Карабуэ Лоссеми из команды Ботосани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 39'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 38'
    Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 37'
    Фаббрини Диего не смог попасть в створ ударом издали
  • 37'
    Бентаиба Кадамуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Карабуэ Лоссеми из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 36'
    Thaer Bawab не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    36'
    Кристеску Мариан наказан за толчок Enriko Papa
  • 35'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 35'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Рымничану Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 33'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Родригес Джонатан из команды Ботосани подал угловой справа.
  • 32'
    Рымничану Виктор отбил мяч на угловой после удара Головфка Кэтэлин из штрафной площади.
  • 32'
    Фаббрини Диего из команды Ботосани сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 31'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    30'
    Родригес Джонатан из команды Ботосани подал угловой справа.
  • 30'
    Рымничану Виктор отбил мяч на угловой после удара Головфка Кэтэлин из штрафной площади.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 29'
    Хорошую попытку сделал Thaer Bawab. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 28'
    Как он промахнулся? Мусса Софьен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • Угловой
    28'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна подал угловой справа.
  • 28'
    Thaer Bawab из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    27'
    Ропотан Адриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    27'
    Ропотан Адриан из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Andrei Burca пострадал.
  • 26'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 26'
    Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Мирон Джордже из команды Ботосани толкнул локтем оппонента. Это Andrei Radu заработал фол
  • 24'
    Enriko Papa решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    23'
    Мейра Жоау тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    23'
    Мейра Жоау из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Головфка Кэтэлин оказался на газоне.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ботосани
  • 23'
    Кутрумпис Гиоргос не смог попасть в створ ударом издали
  • 22'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Thaer Bawab навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Родригес Джонатан наказан за толчок Thaer Bawab
  • 21'
    Ботосани контролирует мяч.
  • Офсайд
    21'
    Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна в офсайде
  • 21'
    Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Kонкордия Чяйна
  • 20'
    ШАНС! Головфка Кэтэлин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • Офсайд
    19'
    Lorand Levente Fulop из команды Ботосани в офсайде
  • 19'
    Мейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Фаббрини Диего из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Andrei Radu делает длинную передачу вперед
  • 18'
    Ботосани контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Мусса Софьен наказан за толчок Родригес Джонатан
  • 17'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 16'
    Enriko Papa выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Andrei Radu из команды Kонкордия Чяйна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна опасно и грубо сыграл. Мирон Джордже пострадал.
  • Фол, нарушение
    14'
    Мейра Жоау наказан за толчок соперника
  • 13'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 12'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 12'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Мусса Софьен задерживает мяч рукой
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Описание гола
    9'
    ГОЛ! Легко закончил атаку Мусса Софьен из команды Kонкордия Чяйна, забив в пустые ворота!
  • 9'
    Иванович Петре нанес удар, мяч был парирован, но Eduard Pap не удержал его в руках.
  • 9'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 8'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Патаке Андрей из команды Ботосани отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Кутрумпис Гиоргос из команды Kонкордия Чяйна поставил подножку. Пострадал Фаббрини Диего
  • 6'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Кристеску Мариан из команды Kонкордия Чяйна играет слишком грубо. Родригес Джонатан оказался на газоне.
  • 5'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 83%, [team2]: 17%.
  • 4'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 4'
    Ботосани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ботосани контролирует мяч.
  • 4'
    Ботосани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 3'
    Andrei Burca выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Иванович Петре из команды Kонкордия Чяйна отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 2'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Kонкордия Чяйна контролирует мяч.
  • 2'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Kонкордия Чяйна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Ропотан Адриан находит пасом одноклубника в штрафной...
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Kонкордия Чяйна начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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