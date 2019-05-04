США: МЛС 2019
Орландо Сити
0:2
Конец матча
Стадион: Orlando City Stadium
Торонто
0:1
66' ГолОсорио Джонатан
0:2
77' ГолJay Chapman
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
17
Нани
Луиш
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
- Основной состав
-
23 Brian RoweВратарь
-
2 РуанЗащитник
-
22 Сане ЛюдовикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Josue ColmanПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
24 Kyle SmithПолузащитник
-
-
27 Kamal Miller
-
Главный тренер: James O'Connor
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
20 Ayo AkinolaНападающий
-
14 Jay ChapmanНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
66'
0:1
77'
0:2
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +4 =5 -11Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс
Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити
Торонто Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Торонто: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|2.
|Ди Си Юнайтед
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|3.
|Монреаль Импакт
|0:2
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|4.
|Торонто
|8
|5
|1
|2
|21 - 13
|16
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2:0
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|6.
|Коламбус Кру
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|7.
|Орландо Сити
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|9.
|Чикаго Файр
|9
|2
|3
|4
|12 - 13
|9
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Цинциннати
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|26 - 8
|23
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|3.
|Хьюстон Динамо
|8
|6
|1
|1
|17 - 9
|19
|4.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|Даллас
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|2
|4
|2
|19 - 15
|10
|8.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|11.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|0
|2
|8
|14 - 27
|2
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