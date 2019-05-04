США: МЛС 2019

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Орландо Сити
0:2
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
0:1
66' Гол
Осорио Джонатан
0:2
77' Гол
Jay Chapman
90'+6
23
Brian
Rowe
2
Руан
22
Сане
Людовик
6
Robin
Jansson
44
Моутинью
Жоау
8
Jhegson
Mendez
20
Росель
Ориоль
4
Джонсон
Уилл
13
Tesho
Akindele
14
Dominic
Dwyer
17
Нани
Луиш
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
18
Nick
DeLeon
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
7
Хэмилтон
Джордан
Орландо Сити
4-3-3
Торонто
4-4-1-1

Ход матча

58'
Кьестан Саша
Джонсон Уилл
 
60'
 
Jay Chapman
Nick DeLeon
64'
 
Ayo Akinola
Хэмилтон Джордан
66'
0:1
Осорио Джонатан
(Брэдли Майкл)
71'
Chris Mueller
Росель Ориоль
 
76'
 
Завалета Эрик
Осорио Джонатан
77'
0:2
Jay Chapman
(Посуэло Алехандро)
78'
Josue Colman
Tesho Akindele
 

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Нью-Йорк Сити 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс
Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити
Торонто Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торонто 1:2 Портленд Тимберс Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр
Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Торонто: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
Орландо Сити 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:3 Торонто МЛС Торонто 2:1 Орландо Сити МЛС
Торонто 0:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:2 Торонто МЛС Орландо Сити 3:2 Торонто МЛС Торонто 5:0 Орландо Сити МЛС Торонто 4:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 0:2 Торонто МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 10 5 2 3 15 - 10 17
2. Ди Си Юнайтед 10 5 2 3 13 - 10 17
3. Монреаль Импакт 0:2 11 5 2 4 12 - 16 17
4. Торонто 8 5 1 2 21 - 13 16
5. Нью-Йорк Сити 2:0 10 3 6 1 13 - 12 15
6. Коламбус Кру 10 4 1 5 8 - 11 13
7. Орландо Сити 10 3 3 4 13 - 16 12
8. Нью-Йорк Ред Буллз 9 3 2 4 12 - 11 11
9. Чикаго Файр 9 2 3 4 12 - 13 9
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Цинциннати 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Нью-Инглэнд Революшн 10 2 2 6 10 - 19 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 10 7 2 1 26 - 8 23
2. Лос-Анджелес Гэлакси 10 7 1 2 17 - 11 22
3. Хьюстон Динамо 8 6 1 1 17 - 9 19
4. Сиэтл Саундерс 9 5 3 1 18 - 12 18
5. Даллас 10 5 2 3 15 - 11 17
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 18 - 15 14
7. Спортинг Канзас-Сити 8 2 4 2 19 - 15 10
8. Реал Солт-Лейк 9 3 1 5 11 - 16 10
9. Ванкувер Уайткэпс 10 2 3 5 10 - 14 9
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
11. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
12. Колорадо Рэпидс 10 0 2 8 14 - 27 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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